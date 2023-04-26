"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Üstadın duasını aldım, kimseye muhtaç olmadım

SALİH SÜTÇÜOĞLU
26 Nisan 2023, Çarşamba
"Evet çok şükür. O duanın bereketi ile hayatım boyunca kimseye muhtaç olmadım. O görüşmeden sonra da Bediüzzaman hiç aklımdan çıkmadı. Bana çok tesir etti. Üstadın insanı etkileyen bir hali vardı."

Zübeyir Gündüzalp’in akrabası Hüseyin Hikmet Şenol, Yeni Asya’ya anlattı:

İzmir Çamdibi Yeni Asya okuyucularımızdan Ali İhsan Çakal kardeşimiz dizinden ameliyat olmak üzere İzmir Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet hastanesine yatıyor. Kendisine Geçmiş olsun diliyoruz. Bu arada güzel bir tevafuk oluyor. Hastanede komşu odada tedavi gören aile ile tanışıyorlar. Yeni Asya gazetesini gören Hüseyin Bey’in “Ben Zübeyir Gündüzalp’in akrabasıyım. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini de gördüm” demesi üzerine kendisi ile görüştük.

Hüseyin Bey kendinizi bize tanıtır mısınız?

Ben Hüseyin Hikmet Şenol. 1940 Tokat doğumluyum. Babam maliyede memur olarak Tokat’ta görevliymiş o zaman. Biz aslen Ermenek’liyiz. Ermenek’in Güney kasabasındanız. Ermenek bize 10 kilometre. Rahmetli anneannem Ermenek’ten gelin gelmiş. Zübeyir Gündüzalp’in teyzesi oluyor. Annemle Zübeyir Gündüzalp teyze çocukları. 

Ben tahsilimi Mersin’de yaptım. Seydişehir Alüminyum tesislerinden emekliyim. İki erkek bir kız çocuğum var. Kızım İzmir’de sosyal hizmetlerde, huzurevinde görevli. Kızımın tayini dolayısıyla İzmir’e geldik.

Zübeyir Gündüzalp ile devamlı görüşüyordunuz herhalde?

Tabii. Küçük yaşlardan itibaren rahmetli Zübeyir Ağabey ile görüşüyorduk. Akraba olduğumuz için yazları hep Ermenek’e giderdik. Ben kendisine dayı derdim. Biz onlarda misafir olarak kalıyorduk. Annesi annemin teyzesiydi. İsmi Seyyide hanımdı.

Zübeyir Ağabeyin ailesinin Seyyidlik olarak bir bağlantısı var mıydı acaba?

Anne tarafım Çerkezdir. Dedem Orta Asya’dan Buhara tarafından gelmiş, annemin babası. Annemin dede tarafı da Kafkasya’dan gelmişler. Dede Hurşit Efendi. Önce İzmir’e daha sonra da Ermenek’e yerleşmişler. Zübeyir Gündüzalp’in de hem anne tarafı hem baba tarafı Çerkezdir. Kafkasya’ya da Arabistan’dan gelmişler. 

Ehl-i Beyt’e bağlanan bir silsile olabilir yani. Çünkü hayatı boyunca Üstat Bediüzzaman Said Nursi’nin hizmetinde olması onun nurani silsile ile irtibatlı olabileceğini gösteriyor. 

Evet. Zübeyir Gündüzalp, çok güzel konuşan birisiydi. Konuştuğu zaman kadife gibi konuşurdu. Öyle yumuşak bir konuşması vardı. İnsanları ikna etme kabiliyeti vardı. Çok cüsseli bir insan değildi, ama çok cesur biriydi.

Bediüzzaman Hazretlerini de görmüşsünüz. Bize anlatır mısınız?

1957-58 seneleri idi. Isparta’ya bir akrabamızı ziyaret için gelmiştik. Isparta’da olduğunu bildiğim için hem Zübeyir dayımı göreyim, hem de Üstadın elini öpeyim dedim. Fakat tabii çok sıkıydı o zamanlar. Açıktan görüşme imkânı yoktu. Ben sordum. Saray Oteli’ne gittim. Bana Tenekeci Mehmet Usta’yı işaret ettiler. Onu buldum. Cadde üstünde ufak bir dükkanı vardı. Tabii beni biraz sorguladı, nereden tanıyorsun filan diye. İkna olunca bana Üstadın kaldığı evi tarif etti. Ben eve gittim, iki katlı bir evdi, ikinci katın hafif bir çıkıntısı vardı. Kapıyı çaldım açan olmadı. Pencereden çıkıp kimsiniz diye sordular. Ben de Zübeyir Dayım burada mı dedim. Onlar da zaten aşağıya iniyorlarmış. Barla’ya gideceklermiş. Üstadın bir kolunda Bayram Yüksel vardı. Bir kolunda da rahmetli Zübeyir Gündüzalp vardı. Üstadın omuzuna da bir yorgan örtmüşlerdi. 

Üstad bana hoş geldin dedi. Zübeyir Ağabey de beni yeğenim diye takdim etti. Ben de hemen eline sarıldım öptüm. “Biz Barla’ya gideceğiz sen burada bir gün kal” dedi. “Allah senin işini gücünü rast getirsin” diye bana dua etti. Evin alt katında iki kapılı bir yer vardı. Orada arabası varmış, arabaya binip Barla’ya gittiler. Ben o gün Saray Otelde kaldım. Daha sonra Zübeyir dayım bana  Gençlik Rehberi kitabını verdi. Kitap daha bende duruyor.

Ne mutlu size Üstadın duasını almışsınız.

Evet çok şükür. O duanın bereketi ile hayatım boyunca kimseye muhtaç olmadım. O görüşmeden sonra da hiç aklımdan çıkmadı. Bana çok tesir etti. Üstadın insanı etkileyen bir hali vardı. Bende, evimde Risale-i Nur eserleri var. Ankara’da Yeni Asya gazetesinin bürosuna da birkaç defa gittim. O zaman Cevher İlhan Bey temsilci olarak görevliydi. Rahmetli Mehmet Kutlular Beyle de tanışmıştım.

Hüseyin Bey size çok teşekkür ediyoruz.

Ben de tanıştığımıza çok memnun oldum.

Dipnot:

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebelerinden Barla’lı Bahri Çağlar efendinin naklettiği bir hatıra:

“Üstadımız sordu: Zübeyir senin aslın nereden, kimlerdensin?

-Üstadım biz çerkezlerdeniz

Sen bana neden tam ve eksiksiz söylemedin? Sen kendi ecdadını bilemiyorsun. Senin ceddin hem Seyit, hem de Araptır. Ben onları alem-i misalde öyle gördüm. Öyle olman da icap ederdi dedi.” (İbrahim Kaygusuz - Zübeyir Gündüzalp Hayatı -Mefkuresi, s., 38)

Salİh SÜTÇÜOĞLU - İZMİR

 

Okunma Sayısı: 728
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Toygar

    26.4.2023 08:36:18

    Zübeyir Abimize Rabbim gani gani rahmet eylesin!

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Elektrikli araçlara ilgi bu yıl daha da artacak

'Ay yüzeyine düşmüş olabilir'

Sudan'daki çatışmalarda 460 kişi öldü

Sudan'dan tahliye edilen vatandaşlar Türkiye'de: 'Savaşın içinden çıktık, zor günlerdi, şartlar ağırdı'

Adana 4,1 büyüklüğünde deprem gözlemlendi

Sudan'ın başkenti Hartum'da mahkumlar firar etti

EN YÜKSEK HAKİKAT İMANDIR, İMANDAN SONRA NAMAZDIR

Tek kişilik hükûmet sistemi küresel güçlerin dayatmasıdır

1600'ü aşkın Türk vatandaşı Sudan'dan Etiyopya'ya taşındı

İsrail’den Ezana engel

Köy hayatını yerinde gördüler

Bir vaadimiz daha hayata geçti

100 liralık gıda sepeti 428 TL oldu

En çok susadığımız konu adalet

Bu sistem değişmeli

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları 4. gününde

AB, büyük dijital platformlara katı kurallar uygulayacak

KKTC Milli Olimpiyat Komitesinden BM'ye tepki mektubu

Malatya - Pütürge'de 4 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

Ahmet BATTAL

Uyanın artık ey dindarlar
Kâzım GÜLEÇYÜZ

Beş yıl sonra Millet İttifakı
Ali FERŞADOĞLU

Bu iktidar, sanki ‘küçük alâmetler’e masadak oldu!
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
M. Latif SALİHOĞLU

Daha fazla germenin faydası yok
Yasemin GÜLEÇYÜZ

Yedi edep: Doğruluk pusulası
Genel

EN YÜKSEK HAKİKAT İMANDIR, İMANDAN SONRA NAMAZDIR
Faruk ÇAKIR

‘Dünya liderliği’ unutuldu mu?
Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Bir vaadimiz daha hayata geçti

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.