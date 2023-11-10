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10 KASIM 2023 CUMA - YIL: 54

İzmir Kitap Fuarı ve güzellikleri

SALİH SÜTÇÜOĞLU
10 Kasım 2023, Cuma
28 Ekim-05 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşen İZKİTAP İZMİR KİTAP FUARI, ardında birçok güzel hatırayı bırakarak sona erdi.

“Kitap fuarları bir kültür bayramıdır” diyen Şakir Argın (İzmir Yeni Asya mağaza sorumlusu) kardeşimizin dediği gibi adeta bir bayram gibi güzelliklerle dolu geçti. 

Hafta içinde bazı günler sakin geçse de genellikle çok kalabalık bir kitapsever yoğunluğu yaşandı. Fuar içindeki mescit de hemen hemen hiç boş kalmadı. Bilhassa gençlerin mescide devam etmesi dikkat çekti. Fuar müddetince üç değerli yazarımız; (Kâzım Güleçyüz, Süleyman Kösmene ve Ahmet Battal) hem kitaplarını imzaladılar, hem okuyucuları ile birebir sohbet ettiler, hem de fuar alanı içindeki salonlarda söyleşi gerçekleştirdiler. 

Bu defaki söyleşilerin ana konusu Cumhuriyet ve buna bağlı olarak da adalet ve demokrasi kavramları üzerine oldu. 

Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarına denk gelen günlerde yapılan bu toplantılarda, gerçek cumhuriyetin isimden ve resimden ibaret değil, içi hak, hukuk, adalet ve demokrasi ile doldurulmuş bir cumhuriyet olması gerektiği anlatıldı. 

Yeni Asya standımız doldu taştı. Gelenler güler yüzlü görevli kardeşlerimizin ilgisi ile karşılandılar. Başta mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim olmak üzere, Risale-i Nur’lar, ahiretten bahseden dini eserler, öğretici çocuk kitapları en çok ilgi gören kitaplardı. 

Bilhassa hanım okuyucuların kitaplara daha fazla ilgi gösterdiğine şahit olduk. Standımızı ziyaret edenlere ve alış veriş yapanlara Bizim Aile hanım dergisi, Can Kardeş çocuk dergisi, Köprü akademik dergimiz hediye edildi. Ayrıca günlük Yeni Asya Gazetesi dağıtıldı.

Fuar ile ilgili bazı hatıraları nakledelim:

Abdülbasir Şeker: Standımıza gelen İzmirli bir hanımefendi; “Görünüşte Risale-i Nur’ların çok ağır olduğu ifade ediliyor. Lakin insan özverili hareket ettiğinde belli bir zaman sonra Risale-i Nur kendini açıyor ve anlamaya başlıyorsunuz” deyince hayret ettim. Zira bu fikri ifade eden İzmirli hanımefendi tesettürlü olmamasına rağmen böyle bir şey ifade etmesi bir hakikati ortaya koymuştu. Ve sonrasında sadeleştirmenin Risale-i Nurlar’daki hakikatleri gölgelediğini ifade etmesi de ayrı bir hayret verici ve takdir edici bir olaydı.

Cemil Said Demirdöğmez: Kitap fuarlarının tam bir hizmet alanı olduğunu gördüm. Özellikle fuar bitimine 2 gün kala cuma günü bir aile, anne baba ve 15 yaşında bir genç geldiler. Annesi, “Size bir şey sormak istiyorum. Biz ailecek dindar yaşayan insanlar değiliz, dine düşkün değiliz, ama oğlum çok istiyor ve dinine meraklı, ne yapabiliriz? Şimdi her yere göndermek istemiyorum. Haberlerde görüyoruz çocukların başına geleni. Sizin eğer yeriniz varsa gerçekten dinini tam öğrenecek, hizmet edecek bir yeriniz varsa, lütfen söyleyin ben oğlumu kurtarmak istiyorum” dedi. Biz kendileri ile irtibat kurmak için not aldık ve bu olay bize gerçekten yapılan hizmetin büyüklüğünü gösterdi.

Bunlara benzer pekçok güzel hatıralar oldu. Fuar müddetince bir ekip çalışması yapıldı. Standımızda görevli olan genç kardeşlerimiz; Abdülbasir Şeker, Hüseyin Tetik, Cemil Said Demirdöğmez, Aydın Argın ile gazetemizi dağıtan emektar Ömer Öçalan ve Kamil Dinçpehlivan ağabeyler, ayrıca söyleşi salonlarında görev alan sunuculuk, fotoğraf çekme, kayıt alarak hem naklen yayın gerçekleştirilmesi hem de gazetemize haber ulaştırılması noktasında gayret eden herkes zevkle görevlerini yaptılar. Fuarın hareketi ve yaşanan güzellikleri herkesi mutlu etmişti. 

Gelecek fuarlarda buluşmak dileğiyle bir fuarı daha böylece uğurladık.   

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