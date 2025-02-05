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5 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Müşterilerine Yeni Asya’yı tanıtıyor

SALİH SÜTÇÜOĞLU
05 Şubat 2025, Çarşamba
Kenan Ünal, İstanbul-Fatih’te ayakkabı tamirciliği yapıyor. İnebolu kahramanlarından. İyi bir Yeni Asya okuyucusu olan Kenan Usta, dükkânında Nurların ilânat vazifesini de yapıyor.

1946 yılında Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde dünyaya gelmiş, ayakkabı tamir ustası Kenan Ünal. İnebolu’da ustasının yanında mesleği öğrenmeye çalıştığı 14-15 yaşlarında iken, İnebolu esnaflarından Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin talebesi ve İnebolu’ya teksir makinasını getirerek Üstadın iltifatına mazhar olan Ahmed Nazif Çelebi’nin hırdavatçı dükkânının önünden sık sık geçer, her zaman o muhterem ağabeyin güler yüzlü davranışı ile karşılaşır, içten içe kendisine ve beraber çalıştıkları oğlu Selâhaddin Çelebi’ye karşı içinde bir sıcaklık ve sevgi hissedermiş... Said Nursî Hazretleri’nin ismini o zamanlar duyarmış...

1966 yılında İzmir’in Bornova İlçesi’ne, 57. Er Eğitim Tugay Komutanlığında askerlik görevini ifa etmek için gelmiş. Bu arada İzmir’in Basmane semtinde Çantacı Necmi İlgen’le tanışmış. Şöyle anlatıyor: “O zaman Necmi Ağabey dükkânının önündeki direğe Yeni Asya gazetesini asardı. Gelen geçen okusun diye. Ben de o vesile ile kendisi ile tanıştım. O da beni İzmir’de yapılan Risale-i Nur dersine davet etti. İlk defa orada derse iştirak ettim.”

Askerden sonra İstanbul’a gelir. Burada meslektaşı Hilmi Çekici ile tanışır. Hilmi Çekici ile birlikte o zaman Zübeyir Gündüzalp ağabeyin de kaldığı Süleymaniye Dersanesi’ne devam etmişler bir müddet... Daha sonra da Beyazıt Dersanesindeki derslerin müdavimi olmuşlar.

Kenan Usta bu arada evleniyor ve İstanbul Darüşşafaka’da ayakkabı satış mağazası açarak ekmeğini burada çıkarmaya çalışıyor. İki erkek ve bir kız çocuğu dünyaya gelmiş. “Çocuklarım evimizdeki Risale-i Nur derslerinin bereketi ile hepsi de mütedeyyin, vatanını seven ailesine bağlı kişiler olarak yetiştiler.  Damadım ve torunlarım da öyle” diyor.

Mesleği icabı gelen giden müşterilerine hizmet vermeye çalışırken bir çok kimsenin de Risale-i Nurlar’la tanışmasına vesile olmuş... Fatih semtindeki dükkânında da 23 senedir ayakkabı tamirciliği yapıyor. Dükkânının her tarafı Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin Risale-i Nur eserlerinden yansıyan imanî mesajları ile dolu. Risale-i Nurlar’ın medyadaki dili olan Yeni Asya gazetesinde çıkan röportaj ve yazıları asarak müşterilerine mesaj vermeye çalışıyor.

Kenan Ünal usta 79 yaşına girdiği halde zinde ve sağlıklı görünüyor. “Son zamanlarda pek tamir işi de  gelmiyor, ama ben yine de burada iman Kur’ân hizmetinin hatırı için devam ediyorum” diyor.

Kendisine hayırlı ömürler diliyoruz..

Salİh SÜTÇÜOĞLU - İstanbul

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