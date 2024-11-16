"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 KASIM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Babam Ömer Yavuzyiğitoğlu

Şamil Yavuzyiğitoğlu
16 Kasım 2024, Cumartesi
“Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam” anlayışını bayraklaştıran bir davanın adı sadık talebesi Zübeyir Gündüzalp’in teşvikiyle kurulan,

kıymetli ağabeyimiz Mehmet Kutlular için “Ömrümün son çeyreğini, Kutlular Ağabeyimin yanında hizmetle geçirmek istiyorum” deyip uygulayan ve muhterem ağabeyimizin dava şuuruyla bugünlere taşınan Yeni Asya’mıza, Kdz. Ereğli’de lise döneminde iken bir arkadaşının derslere davetiyle başlayan mensubiyeti ve hizmetleri vefat edene dek aralıksız istikametten şaşmadan sürmüş, gazete ve dergilerimizde yazı, makale, röportaj ve baskı aşamalarına kadar olan her kademesinde hâdim-i Kur’ân şuuruyla mühim hizmetlerde bulunmuştur. 

Hayatının her döneminde, bütün âlemin ümidi bir gazeteye sahip olduğumuzu her fırsatta dile getirerek Risale-i Nur hakikatlerini kıtalar ötesine taşıyacak vazifenin aziz cemaatimize ait olduğu şuuruyla ve vizyonuyla hareket eden, “Hakkın hatırını âlî tutan” merdane yaklaşımıyla Yeni Asya’mızın kuruluş prensiplerinden asla taviz vermeyerek kendisini “Güzel gören, güzel düşünen, tavizsiz bir Demokrat Nurcu” olarak tanımlamıştır. Umumî Meşveret tarafından kendisine tevdi edilen Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini hakkıyla yerine getirmiş, Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî’nin “Aziz, Sıddık Kardeşim ve Hizmet-i Kur’âniyede Muvaffakiyetli Arkadaşım” hitabına masadak olmaya azamî gayret göstermiştir. Her ânına şahitlik ettiğimiz bu hâllerin ve Üstadımızdan düstur edindiğimiz “Ölüm firak değil, visalidir; tebdil-i mekândır, bâkî bir meyveyi sümbül vermektir” sözünden hareketle babamızın 4. sene-yi devriyesi dolayısıyla derin acımızı ve teesürlerimizi paylaşmak istedim.

“İhlâs, sadakât, dava şuuru” gibi özellikleriyle Risale-i Nur davasının sadık bir neferi ve bir “şehid-i manevî” olarak kıyamete kadar yâd edeceğimiz muhterem babamıza Cenab-ı Hak’tan rahmet niyaz ediyoruz.

Okunma Sayısı: 249
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Faize var, eğitime yok

    BM: Bu bir soykırım

    ‘Soykırım’ uyarısı yapan önerge kabul edildi

    Libya Müftüsü Riyad zirvesini eleştirdi: Hayal kırıklığı

    Yakın takip yapılacakmış

    2 buçuk milyondan fazla silah ruhsatı düzenlendi

    Ahiretime zarar vermek istemiyorum

    1 milyon 396 bin kişinin kart borcu var

    Dünyada şeker hastası sayısı 800 milyonu aştı

    10 gün boyunca yurt genelinde yağış var: Sel ve su baskınlarına dikkat!

    Bağımlılara “zorunlu tedavi yasası” çağrısı

    Milletimiz Kudüs’e sahip çıkıyor

    İspanya işgale karşı net

    İsrail’e ticaret tam gaz

    Babacan: Bitirmiyorsanız menfaatiniz var demektir

    Rize - Hemşin'de 4,7 büyüklüğünde deprem oldu: "Büyük bir deprem oldu''

    HRW: İsrail, Gazze halkına karşı savaş suçu işliyor

    Almanya’da İslâmofobide tehlikeli artış

    Vahşet yeterli imiş

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    Ah Süfyan ah!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Demokratlar, M. Kemal ve devlet ideolojisi
    Faruk ÇAKIR

    Acemoğlu haksız mı?
    Cevher İLHAN

    “Cevapların soruları”
    Şamil Yavuzyiğitoğlu

    Babam Ömer Yavuzyiğitoğlu
    Şemseddin ÇAKIR

    Muktaza-i hâl
    Risale-i Nur'dan

    İktisad, nezafet ve adalet bütün kâinatın düsturu
    Nahit TOPALOĞLU

    Anlatım bozuklukları-8 - Şapka Deyip Geçmeyin-27
    Genel

    Yavuzyiğitoğlu’nu rahmetle andık

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.