Kayseri’de Kitap Fuarı coşkusu vardı

Kitapları sevmeyen, onlara karşı ilgi duymayan insan yoktur.

Her sayfasında ayrı heyecan, ayrı bir lezzet vardır. Her cümleden çıkarılan muhteşem manalar, kitabın içindeki karakterlerle nefes kesen maceralar insana ayrı bir lezzet, ayrı bir heyecan katar. Büyük bir sabırsızlıkla kitabın sonunda neler olacağını bekleriz. Her kitap ayrı bir pencere açar hayatımıza.

İşte bu noktada da kitap fuarı gelir aklımıza. Hem kitaplığımızı hem de kendimizi yenilemek için kaçınılmaz fırsattır kitap fuarı. Binlerce kitap burada sergilenir. Haftada bir kitapçıya uğrayan, kitap kurdu olan, yazarları özenle takip edip kaçırmayanların bile bilmediği, tanımadığı kitaplar çıkabilir karşımıza.

İşte güzel memleketimiz Kayseri’de de böyle muhteşem bir kitap fuarı açılmıştı. Çocuk, genç, ihtiyar demeden herkes buraya akın etmişti. Herkes geziyor, kitapları inceliyor ve ilgisini çeken kitapları alarak fuardan kitap dolu çantalarla ayrılıyorlardı. Çeşitli yayınevi ve seçkin yazarlara ait kitaplar ile hem çocuklar, hem de gençlere yönelik faaliyetler yer alıyordu.

Birçok yazar ve konuşmacı bu faaliyete katılıp bir yandan imza saatiyle okuyucularıyla buluşup sohbet eşliğinde kitaplarını imzalıyor, bir yandan da konuşmacılar onu büyük hayranlıkla dinleyen dinleyicileriyle buluşup sohbet ediyorlardı. Kitap fuarı büyük bir coşku ve heyecanla dolup taşıyordu.

Burada dikkatimi çeken noktalar oldu. Yaşadığımız zorlu pandemi sürecine rağmen insanlar sanki bir çıkış noktası arar gibi kitaplara koşuyordu. Özellikle bu insanların çocuk ve genç olması daha da dikkat çekiciydi. İçinde yaşadığımız şartlara baktığımızda bu kesimin ilgisini teknoloji yerine kitaplara yöneltmesi bana sorarsanız geleceğe bir umut vaad ediyor. Hepsinin kitap stantlarını ilgiyle gezmesi, kitapları inceleyip dikkatini çekenleri okumak üzere alması, teknoloji ne kadar ağır basarsa bassın kitapların ona galip geldiğini gözler önüne seriyordu.

Ve dikkatimi çeken ikinci bir nokta ve en önemlisi de Yeni Asya olarak bizim standımız olmasıydı. Büyük bir özenle sunduğumuz kitaplarımız çevreden büyük bir ilgi görmüştü. Sadece kendi okuyucularımızla sınırlı kalmayan bir ilgi vardı yayınlarımıza. Standımıza gelen insanların önceliği Risale-i Nurlar oluyordu. Kitabı inceleyen insanların Üstadımızın sözleri arasında kayboluyor, kendi iç dünyasında 2-3 dakikalık ders yapıyordu. Sonra da ‘bu kitaplar çok güzel, muhtevası muhteşem’ diyerek hemen kitabı okumak için satın alıyorlardı. Ve ayrılırken de Üstadımızın fotoğrafına bakıp vedalaşıyorlardı. Standımızdaki her kitap ayrı ilgi görüyor, çok seviliyordu. İnsanlardan gelen güzel yorumlar ise günün yorgunluğunu tamamen alıyordu. Bu durum bizleri çok mutlu ediyordu.

Bu süreçte bizi mutlu eden diğer bir husus da yazarımız İslâm Yaşar Ağabeyimizin teşrifleri olmuştu. Kendisini ziyarete gelenlerin kitaplarını büyük bir özenle imzalıyor, onlarla hoş sohbet ederek manevî havayı daha da güzel yapıyordu.

Kitap fuarı böyle büyük bir ilgi görerek her gün dolu dolu geçti. Böyle ilginin çok olması ve bu güzel atmosferde bulunmak özellikle de Yeni Asya olarak kitaplarımızı sunmak ve ilgi ve alâka görmek muhteşem bir duyguydu. Allah bütün emeği geçen ağabey ve ablalarımızdan ebeden razı olsun. Amin.