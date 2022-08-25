Abdullah Avcı, Avrupa'da istediğini elde edemiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile 0-0 berabere kalarak elenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında arzu ettiği başarıyı elde edemedi.

Avcı, kulüp kariyerinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupalarında çıktığı 30 maçın 26'sında galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu karşılaşmalarda Avcı, 16 mağlubiyet, 10 beraberlik ve 4 galibiyet gördü. Medipol Başakşehir ile 3 galibiyet sevinci İlk Avrupa deneyimini Medipol Başakşehir ile yaşayan Avcı, turuncu-lacivertli takımın başında 18 karşılaşmaya çıktı. Avcı yönetiminde İstanbul temsilcisi 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Beşiktaş ile tek galibiyet Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünde ise Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşmaya çıktı. Grup maçlarında 1 galibiyet, 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor'da galibiyeti yok Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda UEFA Konferans Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu olmak üzere 6 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak ligdeki başarısını Avrupa kupalarında gösteremeyerek taraftarlarını üzdü. Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer penaltılarla turu geçti. Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1, deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Trabzonspor, şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlubiyet alırken sahasında da 0-0'lık sonuçla kupaya veda etti. AA

Okunma Sayısı: 170

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.