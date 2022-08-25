"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Abdullah Avcı, Avrupa'da istediğini elde edemiyor

25 Ağustos 2022, Perşembe 12:54
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile 0-0 berabere kalarak elenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Avrupa kupalarında arzu ettiği başarıyı elde edemedi.

Avcı, kulüp kariyerinde Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor'un başında Avrupa kupalarında çıktığı 30 maçın 26'sında galibiyet sevinci yaşayamadı.

Bu karşılaşmalarda Avcı, 16 mağlubiyet, 10 beraberlik ve 4 galibiyet gördü.

Medipol Başakşehir ile 3 galibiyet sevinci

İlk Avrupa deneyimini Medipol Başakşehir ile yaşayan Avcı, turuncu-lacivertli takımın başında 18 karşılaşmaya çıktı.

Avcı yönetiminde İstanbul temsilcisi 18 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş ile tek galibiyet

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünde ise Avrupa Ligi'nde 6 karşılaşmaya çıktı.

Grup maçlarında 1 galibiyet, 5 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor'da galibiyeti yok

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iki sezonda UEFA Konferans Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu olmak üzere 6 karşılaşmaya çıktı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak ligdeki başarısını Avrupa kupalarında gösteremeyerek taraftarlarını üzdü.

Trabzonspor, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1, deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, şampiyonlar Ligi play-off turunda da Kopenhag karşısında ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlubiyet alırken sahasında da 0-0'lık sonuçla kupaya veda etti.

AA

Okunma Sayısı: 170
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sağanak yağıştan yine olumsuz etkilenen İstanbul'da son durum?

    Zelenskiy: Rusya, tren istasyonuna saldırdı; 15 kişi öldü

    MSB: Yunan uçakları Türk F-16'larını taciz etti

    Aile hekimleri ve ASM personelinin ek ödemeleri hakkında açıklama

    Faiz sarmalında dehşet tablosu

    Hollanda'da da grev kararı

    İstanbul’da bir imar yağması daha

    Ankara ve Şam ortak çalışmalı

    HSK, AİHM’e şikâyet edildi

    Sigorta ve kasko zamlarına tepki

    Trabzonspor yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

    Kırım Tatarları kurban edilmesin

    İnşaat maliyetleri %106 yükseldi

    Öğretmenliğe itibar istiyoruz

    Okul masrafları yüzde 150 arttı

    Arakanlı Müslümanlar için BM’den destek çağrısı

    ABD, Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık daha askeri yardım yapacak

    Avrupa son 500 yıldır böylesine kurak bir dönem yaşanmadı

    Pakistan'da 15 kişi daha şiddetli yağışlar sebebiyle öldü

    İspanya'daki kuraklık endişesi gün geçtikçe artıyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Susarak işler düzelir mi?
    Ahmet BATTAL

    Seçim ve derin devlet
    Cevher İLHAN

    Hak ihlâlleri devam ediyor
    Süleyman KÖSMENE

    Bazen susmak konuşmaktan iyidir
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Risaleleri okumak ve derslere katılmak, hizmet etmek, meşverete tabi olmak
    Genel

    HSK, AİHM’e şikâyet edildi
    Osman ZENGİN

    Erol Önder Hoca
    Genel

    Faiz sarmalında dehşet tablosu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.