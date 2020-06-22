"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 HAZİRAN 2020 SALI - YIL: 51

Antalya'da kritik beraberlik... Uzatma golüyle birlikte tansiyon yükseldi!

22 Haziran 2020, Pazartesi 22:30
Türkiye Kupası'nda final oynayacak Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

7. dakikada Trabzonspor öne geçti. Caulker'ın hatalı geri pasında topu kapan Sörloth, ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden pasında Abdülkadir Ömür, altıpasın gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

25. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında, rakip ceza yayında topla buluşan Bakasetas'ın pasında Junior Fernandes, ceza sahası dışından bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

36. dakikada maçın hakemi Atilla Karaoğlan, bir pozisyonun ardından itirazlarda bulunan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'a sarı kart gösterdi.

45+1. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sol taraftan topla hareketlenen ve rakibinden sıyrılan N'Sakala'nın ceza sahasına ortasında arka bölümde meşin yuvarlağı kontrol eden Cisse, şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

48. dakikada sol kanattaki Pereira, topu Guilherme'ye aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan sekti. Topu takip eden Pereira'nın vuruşunda, meşin yuvarlak Marafona'da kaldı. 

51. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Abdülkadir Ömür'ün ara pasında topla buluşan Novak'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Marafona'dan sekti. Novak, önüne düşen topu boş kaleye gönderdi: 1-2 

54. dakikada Efecan Karaca'nın kullandığı kornerde ön direkte Tzavellas kafayı vurdu. Kaleci Erce Kardeşler, parmaklarıyla topu kornere çeldi. 

68. dakikada sol kanattan N'Sakala'nın ceza sahasına gönderdiği sert ortaya Cisse'nin yarım volesinde, top üstten dışarı çıktı. 

90+5. dakikada Alanyaspor, Bakasetas ile beraberliği yakaladı. Tzavellas'ın pasında topla buluşan Bakasetas, rakibini geçtikten sonra ceza yayının gerisinden meşin yuvarlağa sert vurdu. Top filelerle buluştu: 2-2 

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

***

Tansiyon yükseldi

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor- Trabzonspor karşılaşması sonunda protokol tribününde arbede yaşandı.

Aytemiz Alanyaspor'da Bakasetas'ın uzatma dakikalarında beraberliği getiren golün ardından büyük sevinç yaşandı.

Maçı protokol tribününde izleyen Trabzonspor yönetimi ise gol sonrası Alanyaspor kulüp çalışanlarına tepki gösterdi.

Tepkinin büyümesi üzerine protokol tribününde arbede yaşandı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Bu sırada Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da sahaya inerek Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı.

Jandarma ekipleri ve bazı yöneticilerin araya girmesiyle sakinleştirilen Ağaoğlu, sahadan uzaklaştırıldı.

AA

Okunma Sayısı: 244
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyanın yeni bir başlangıca ihtiyacı var

    İşsizlik maaşı başvuruları ikiye katlandı

    Z kuşağı AKP’yi düşünmüyor

    HSK’dan ceza yok

    DSÖ: Günlük vaka sayısı rekor kırdı

    İstanbul'daki hastane yangını kontrol söndürüldü

    Filistinlilerden AB’ye: İsrail’in Kudüs’teki ihlallerine müdahale edin

    'Hacca gitmeye hak kazananların kura hakları korunacaktır'

    Antalya'da kritik beraberlik... Uzatma golüyle birlikte tansiyon yükseldi!

    BM: İsrail’in ilhak planı, 'Filistin Devleti'nin sonu!

    Suudi Arabistan, Hac ibadetine ilişkin kararını açıkladı

    Libya'daki toplu mezarlara ilişkin UCM'den açıklama

    'İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda'

    ABD'de son 24 saatte 25 bin 650 kişiye virüs bulaştı

    Şehit Ertuğrul Köse dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    4 bölgeye gök gürültülü sağanak uyarısı

    Kurbanlık fiyatları arttı

    Mekke’de 3 ay sonra ilk namaz

    Suriye'de en zor arayış...

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kitap yasağı: Nereden nereye...
    Cevher İLHAN

    “Yargıya emir ve tâlimat”
    Genel

    HSK’dan ceza yok
    Ali FERŞADOĞLU

    Bunları yapanlar akıllı siyasetçi olabilir mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Osman ZENGİN

    Hem namaz kılarım, hem günah işlerim...
    Süleyman KÖSMENE

    Artık gözyaşlarını sil Ayasofya!
    Genel

    Z kuşağı AKP’yi düşünmüyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demirel’e nasıl bakıyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.