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Avrupa basını Türkiye'nin Fransa galibiyetini böyle gördü

09 Haziran 2019, Pazar 12:56
Türkiye'nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde Fransa'yı 2-0 yendiği karşılaşma, Avrupa basınında geniş yer buldu.

İngiltere'nin önde gelen yayın kuruluşlarından BBC'nin internet sitesinde karşılaşmaya ilişkin "Türkiye, Fransa'yı şoke etti" başlığı kullanıldı.

Maç haberinde Türkiye'nin EURO 2020 Elemeleri'ndeki harika performansını sürdürerek liderliği ele geçirdiği aktarılarak, "Ev sahibi sahada iyi olan taraftı. Fransa, maçın büyük bölümünde zayıftı. Asıl dikkati çeken, Fransa'nın 10 yıldır ilk kez bir maçta kaleye isabetli şut atamaması oldu." ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye, Fransa'yı parçalara ayırdı" başlığıyla okurlarının karşısına çıkan İngiltere'nin Daily Mail gazetesindeki maç yazısında, "Dünya şampiyonu Fransa, kaleye bir şut bile atamadan sürpriz yenilgiye uğradı. Türkiye, ilk yarıdaki etkili oyunuyla skoru 2-0 yaptı. Didier Deschamps'ın öğrencileri, ikinci yarıda ufak bir mücadele azmi gösterse de farklı yenilgiden Hugo Lloris sayesinde kurtuldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

İspanya'nın AS gazetesinin maç haberinde, "Türkiye'den Fransa'ya sürpriz" başlığına yer verilirken "Şenol Güneş'in takımı, dünya şampiyonu Fransa'yı hayal kırıklığına uğrattı. Fransa'nın savunmadaki hataları mağlubiyete yol açtı. Fransa'nın yavaş oyununa organize hücumlarla cevap veren Türkiye, golleri erken bularak rakibinin uyanmasına izin vermedi." yorumu yapıldı.

"Fransa, Türkiye'de nakavt oldu" başlığının atıldığı İtalya'nın La Gazzetta dello Sport gazetesinde, "Elemelerin üçüncü haftasında en fazla dikkati çeken sonuca Türkiye imza attı. Dünya şampiyonu Fransa, Konya'da Türkiye'ye 2-0 ile boyun eğdi." denildi.

Almanya'nın Bild gazetesinin haberinde, EURO 2020 Elemeleri'nde büyük bir sürpriz gerçekleştiği ifade edilerek, "Türkiye, dünya şampiyonunu şoke etti" başlığı kullanıldı. Türkiye'nin evinde Fransa'yı 2-0 yenerek H Grubu'nda liderliğe yükseldiğinin aktarıldığı haberde, Antoine Griezmann, Paul Pogba ve Kylian Mbappe gibi yıldızlarla oynayan Fransa'nın sahada varlık gösteremediği kaydedildi.

Ay-yıldızlı ekibin galibiyetini, "Türkiye, dünya şampiyonuna karşı sürpriz zaferini kutluyor" başlığıyla duyuran Almanya'nın Welt gazetesinde ise Fransa'nın EURO 2020 Elemeleri'nde tökezlediği belirtildi.

Fransız basını

Türkiye'nin galibiyeti, Fransız basınında da yankı uyandırdı.

L'Equipe gazetesinin manşetinde, "Aklı başka yerde." ifadesi kullanıldı. Hücumdaki oyuncuların bireysel performanslarının yetersizliğinden ve Fransız futbolcuların durgunluğundan bahsedilen haberde, net bir yenilgi yaşayan Fransa Milli Takımı'nın liderliği Türkiye'ye bıraktığı vurgulandı. Gazetenin haberinde, "Fransa'dan endişe verici bir performans. Hücumcuların verimsiz, savunmacıların sönük performansından sonra Türkiye'ye 2-0 ile boyun eğen 'Maviler', rakibine tarihinde ilk kez yenildi." yorumu yapıldı.

"Fransızlar, Türk hamamında boğuldu." başlığı atılan Le Figaro'nun maç yazısında, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Paul Pogba gibi yıldız futbolcuların performansı eleştirildi. Haberde, "Fransız futbolcular, yaklaşık 40 bin taraftarın izlediği maçta mücadele etmekten kaçar gibiydi. Anadolu topraklarında taraftarların sersemletici ıslıklarıyla uyuşan Fransızların kalesi iki golle sarsıldı." ifadelerine yer verildi.

Foot Mercato'nun internet sitesinde, "Türkiye'den Fransa'ya tokat." başlığına yer verilirken "Sergilenen bu performansla Fransa'nın mağlubiyeti kaçınılmazdı. Türkiye, oyunun her alanında üstündü. Kaleye isabetli şut atamayan dünya şampiyonu, grup birinciliğini devretti." şeklinde görüş belirtildi.

Le Monde gazetesinde Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki atmosfere vurgu yapılarak, "Türkiye, durgun Fransa karşısında emin adımlarla galibiyete ulaştı. Taraftarlarının tezahüratlarıyla oyunu domine eden Türkiye, galibiyet serisi yakalayarak liderliği ele geçirdi. İki devrede de aynı ritimle oynayan Türkiye'ye direnen tek isim, takımın kaptanı ve kalecisi Hugo Lloris oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

France Football'un internet sitesinde ise Fransa'nın performansı "korkunç" olarak nitelendirilerek, "Türkiye, fiziksel gücü, azmi, organize savunması ve hücum performansıyla haklı bir galibiyet alarak liderliği elde etti. Fransa, 90 dakika boyunca baskı altındaydı. Türkiye, bu zaferle EURO 2020'ye katılma yolunda büyük avantaj yakaladı." denildi.

AA

Etiketler: türkiye, fransa, milli takım
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