Başakşehir, Gent'e elendi

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Belçika ekibi Gent'e 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir Avrupa kupalarına veda etti.

Belçika'da 1-1 sona eren maçın Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda rövanşında Gent, ilk yarıda bulduğu gollerle adını çeyrek finale yazdırdı. Gent'ten 6 dakikada 4 gol Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Gent, 4 golünü 6 dakikada buldu. Karşılaşmanın 31, 32 ve 34. dakikalarında Gift Emmanuel Orban ile 3 gol bulan Gent, 37. dakikada da Hugo Cuypers ile 4. golünü attı. Başakşehir sahasındaki en ağır ikinci yenilgisini aldı Belçika ekibi Gent'e 4-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında sahasındaki en ağır ikinci yenilgisini aldı. Turuncu-lacivertli ekip 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Roma'ya 3-0 mağlup olmuştu. Başakşehir, deplasmanda ise Roma'ya 4-0, Paris Saint Germain'e de 5-1 mağlup olarak en ağır yenilgilerini yaşamıştı. Emre Belözoğlu ile Avrupa'daki 2. yenilgi Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarındaki 14. sınavında ikinci yenilgisini aldı. Turuncu-lacivertliler bu sezon deplasmandaki 2-1'lik Fiorentina yenilgisinin ardından ikinci mağlubiyetini Gent karşısında yaşadı. Başakşehir bu süreçte 8 galibiyet ve 4 de beraberlik aldı. Adnan Januzaj ilk golünü attı Medipol Başakşehir'in ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Adnan Januzaj, turuncu-lacivertli formayla ilk golünü Gent'e attı. Karşılaşmanın 68. dakikasında Stefano Okaka'nın yerine oyuna dahil olan Januzaj, 88. dakikada takımının tek golünü attı. AA

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