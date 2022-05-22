Başakşehir, Şampiyon Trabzonspor'u 3-1 yendi

Süper Lig'in 38. ve son hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

11. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Mahmut Tekdemir'in ceza sahasına yaptığı ortada, altı pas önünde müsait durumdaki Okaka kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.

21. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Serdar Gürler'in sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte Trezeguet kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

31. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Serdar Gürler'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafayı vuran Epureanu fileleri havalandırdı: 2-0.

42. dakikada Medipol Başakşehir 3. golünü buldu. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında Trezeguet'in uzun pasıyla Trabzonspor savunmasının arkasında topla buluşan Serdar, meşin yuvarlağı düzeltti. Siopis'ten de topu kurtaran Serdar'in ceza sahası içinden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Medipol Başakşehir 3-0 önde bitirdi.

47. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla Başakşehir ceza sahası önünde topla buluşan Bakasetas çok sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

53. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Başakşehir savunmasından seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Yusuf Erdoğan, sol çaprazdan çok sert vururken, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

56. dakikada gelişen Başakşehir atağında, sağ kanattan ceza sahasına giren Caiçara, altı pas önündeki Trezeguet'ye yerden pasını verdi. Trezeguet'in gelişine vuruşunda kaleci Uğurcan iki hamlede topu kontrol etti.

59. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye indirdi. Visca'nın sağ kanattan yaptığı ortada kafalardan seken meşin yuvarlak, Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

82. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Kouassi'nin sağ kanattan sert ortasına, Djaniny altı pas önünde kafayı vurdu. Kaleci Volkan son anda topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmayı Medipol Başakşehir 3-1 kazandı.

Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne katılma hakkını elde etti

Süper Lig'in 38. ve son hafta maçında Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, sezonu 4. sırada tamamlayıp, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Turuncu-lacivertli takım sezonu 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 galibiyetle 65 puanla 4. sırada bitirdi. Trabzonspor ise sezonu 81 puanla zirvede tamamladı.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

Trabzonspor 3. yenilgisini İstanbul'da aldı​

Şampiyon Trabzonspor, bu sezonki 3. yenilgisini Medipol Başakşehir karşısında aldı. Bordo-mavili takım üç yenilgisini de deplasmanda yaşadı.

Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1, Çaykur Rizespor'a da 3-2 mağlup olmuştu.

Okaka 12 gole ulaştı

Medipol Başakşehir'in hücumdaki önemli ismi Stefano Okaka, bu sezon 12. golünü Trabzonspor'a karşı attı.

Bu sezon takımının en golcü ismi olan Okaka, ilk sezonunda 12 gole ulaştı.

Trabzonspor karşısında takımının ikinci golünü atan Alexandru Epureanu ise bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Trabzonspor'un teknik direktörü Avcı: Transfer çalışmalarımıza başladık

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Bugünkü ligin son perdesi, son maçıydı. Biz şampiyonluğu garantilemiştik. İçinde 3 puan daha alabilmek, kaybetmemek, özellikle 1 sene boyunca 2 mağlubiyet alan bir takım olarak daha iyi oynamak gibi durumlar vardı. Rakibin bu anlamda hedefi farklıydı. İlk yarı itibarıyla biz oyuna girmekte çok sıkıntı yaşadık. Duran toplarda konsantrasyonumuz kayboldu, rakibe vurdurduk. Kendi attığımız duran topumuzdan sonra gol yedik. Bizim gibi takım için ilk yarı şık durmadı." dedi

Rakibin oyun anlamında çok üstün olmadığına dikkati çeken Avcı, "Ancak 3-0 mağlup duruma hiç gelmedik, 3 gol yemiyorduk. İkinci yarı hamleler yapıp, 3 oyuncu değiştirdik. 60. dakikaya kadar 5 pozisyon bulduk, 1 gol attık. Kaleci Volkan (Babacan) çok devreye girdi. Oyunun sonuna kadar kovaladık. İkinci yarıdaki mücadele için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Oyun üstünlüğü ilk yarıda Başakşehir'de, ikinci yarıda da bizdeydi. Bu perde kapandı. Rakibi tebrik ederim. Avrupa kupası hedefleri vardı. Buna ulaştılar." ifadelerini kullandı.

Harika bir sezon geçirdiklerinin altını çizen deneyimli teknik adam, "Emeği geçen, kulübümüzün içinde çalışan herkese, başkana, yönetim kuruluna, ekibime sonsuz teşekkür ederim. Rakiplerimizin hiçbirini yakınımıza yaklaştırmadan bir sezon geçirdik. Herkesin Türkiye'de, dünyada saygısını kazanan, oynadığı oyunla fair-play ruhunu ortaya koyan ve bunu hak eden Trabzonspor, 2021-2022 sezonu şampiyonu oldu. Taraftarlarımıza özellikle teşekkür ederim. Sezon bitti. Herkese hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Avcı, transfer çalışmaları hakkında gelen bir soruya ise, "Transfer çalışmalarımıza başladık. Geçen sene daha erken başlamıştık. Scout ekibimizle kontak halindeyiz. Mevkilerimizi daha evvelden tespit edip, söyledik. Bunun üzerinde seçeneklere bakıyoruz. Kulübümüzün bütçesi doğrultusunda, ekonomisine uygun, oyuna uygun, mevcuttan daha iyisini nasıl yapabileceğimizin çalışması hızla devam ediyor." yanıtını verdi.