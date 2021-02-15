Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

İlk yarı Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 4. dakikada Beşiktaş, Ghezzal'ın golüyle öne geçti. Rosier'in pasında ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ghezzal, ayak içiyle yaptığı şık vuruşla kaleci Nordfeldt'in sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1 12. dakikada Ljajic'in ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top kalecide kaldı. 20. dakikada sol kanattan Ljajic'in kullandığı köşe vuruşunda Josef de Souza kafayla topu arkaya aşırttı. Welinton yakın mesafeden topu auta gönderdi. 22. dakikada Ghezzal'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Aboubakar'ın vuruşunda Nordfeldt gole izin vermedi. 31. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golüne yaklaştı. Hızlı gelişen atakta Ayite'nin pasında Candeias kaleciyle karşı karşıya kaldı. Portekizli futbolcunun vuruşunda açıyı iyi kapatan Ersin Destanoğlu golü önledi. Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı 89. dakikada Cenk Tosun maçı 2-0 Beşiktaş üstünlüğüne taşıyan golü kaydetti. 90+4. dakikada Cenk Tosun bir gol daha bularak maçı 3-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve 3-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı. AA

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