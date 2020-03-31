Beşiktaş futbolculardan maaş indirimi isteyecek

Korona salgını yüzünden ekonomik darboğaza giren çeşitli Avrupa kulüplerinin maaşlarda indirime gitmesinin ardından Beşiktaş Kulübü de harekete geçti. Teknik Direktör Sergen Yalçın, “Bu konuda yönetim oyuncularla görüşecek” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın eski futbolcusu Anderson Talisca için “Keşke alabilsek” dedi.

Siyah-beyazlı kulübün Instagram hesabına oyuncu Zafer Algöz ile birlikte katılan Yalçın, Brezilyalı futbolcunun çok yetenekli bir isim olduğunu belirterek, “Futbolculuğu ile ilgili söylenecek bir şey yok. Yeteneği müsait, orta sahada oynayıp ofansif katkı yapan, ceza sahasına giren, sonuçlandıran, skor katkısı yapan, maç kazandıran bir oyuncu. Talisca’yı kim takımda görmek istemez. Şartlar şu anda çok sağlıklı değil ekonomik olarak. Ne olacağı da belli değil. Keşke öyle bir gücümüz olsa, pozisyon oluşsa da alabilsek. Benim olur dememle olacak bir şey olmadığı için pek de bir şey söyleyemiyorum. Keşke alabilsek.” diye konuştu. Taraftarların kendisine Talisca gibi birçok ismi “Alalım” diye mesaj attığını kaydeden Sergen Yalçın, “Her istediğimiz oyuncuyu alamıyoruz. Biz de isteriz Fabri’yi alalım, öbürünü de alalım diye. Talisca’nın Çin’de kazandığı parayı Türkiye’de ödeyecek takım zor bulunur. Bu işler öyle kolay değil. O gitsin bu gitsin diyorlar. Play-Station’da takımlar kuruluyor ya, normal hayatı da öyle zannedenler var.” değerlendirmesinde bulundu.

Çeşitli Avrupa kulüplerinin futbolcu maaşlarında indirime gitmesinin Beşiktaş’ta da yaşanıp yaşanamayacağına yönelik bir soruya Sergen Yalçın, “Bu yönetimsel bir konu. Başkan ve yönetimin alanına giren bir konu. Benim yaptırımda bulunmam da söz konusu değil. Başkan ve yönetimin oyuncularla görüşeceğini düşünüyorum. Bizimkiler ne ister, nasıl bir indirim ister bu konuyla ilgili yorum yapmam zor.” dedi. Hakem Cüneyt Çakır’dan da bahseden Yalçın, “Cüneyt hoca üst düzey bir hakem. Şampiyonlar Ligi’nde yönettiği maçlarla Türkiye’de yönettiği maçlar biraz farklı.” yorumunu yaptı. Son olarak Beşiktaş taraftarlarına mesaj gönderen siyah-beyazlı teknik adam, “Aldığımız sorumluluğun farkındayız. Çok zor şartlarda geldik. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız, kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

Lig bu haliyle tescil edilemez

Ligin mevcut haliyle tescil edilmesinin sağlıklı olmadığını aktaran Sergen Yalçın, “Ligin tescili insanları tatmin etmez, kimse mutlu olmaz. Böyle bir durumda aşağıdaki takımlar ne yapacak. Bu olayların aylarca böyle gidecek hali yok. Belki kısa bir süre sonra çaresi bulunacak. Nisan ayı maçların oynanması için zor görünüyor. Hastalık düşüp hayat normale dönerse mayıs 15, haziran 15 gibi oynanabilir. Bu bir şekilde sonuçlandırabilir. Şu an alınacak karar için erken. Hayatın normale döndüğü bir dönemde karar vermek daha sağlıklı olur” ifadelerini kullandı.