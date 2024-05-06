Galatasaray şampiyonluk yolunda hata yapmıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasındaki Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor maçı RAMS Park Stadı'nda gerçekleşti.

İlk yarı

11. dakikada Kerem Demirbay'ın ara pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, bekletmeden meşin yuvarlağı penaltı noktasına çevirdi. Icardi'nin boşalttığı alana geriden koşu yapan Ziyech, tek vuruşta ağları havalandırdı: 1-0.

22. dakikada Köhn'ün pasında topla buluşan Mertens, ceza sahası dışı sol çaprazından orta açtı. Kerem Demirbay'ın arka direkteki kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

26. dakikada Köhn'ün pasında topla buluşan Icardi, bekletmeden Torreira'ya meşin yuvarlağı aktardı. Uruguaylı oyuncunun ceza yayından çektiği şutta top, üstten auta gitti.

34. dakikada Bartuğ Elmaz'ın pasında topla buluşan Koita, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Muslera, bu pozisyonda meşin yuvarlağı kontrol etti.

38. dakikada Köhn'ün pasında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı penaltı noktasına doğru çevirdi. Icardi'nin bıraktığı topta Mertens, altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlağa dokunarak fileleri havalandırdı: 2-0.

Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı

46. dakikada Sivasspor savunmasının hatalı pası sonrası topu önünde bulan Mertens, ceza yayından şut çekti. Sivassporlu Caner Osmanpaşa'ya çarpan meşin yuvarlak, az farkla üstten auta gitti.

53. dakikada Köhn'ün sol kanattan içeriye çevirdiği topta Ziyech, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

54. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Turgunboev'in sağ taraftan kullandığı kornerde Manaj, ön direkte topu arkaya doğru aşırttı. Caner Osmanpaşa, arka direkte meşin yuvarlağa dokunarak ağları havalandırdı: 2-1.

59. dakikada Galatasaray, Icardi ile farkı yeniden ikiye çıkardı. Mertens'in sağ kanattan açtığı ortada Icardi, penaltı noktasında topa dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1.

60. dakikada Torreira'nın pasında Appindangoye, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Ziyech'in ceza yayı önündeki şutunda meşin yuvarlak, ağları havalandırdı: 4-1.

70. dakikada Manaj'ın golü, ofsayt sebebiyle sayılmadı. Torreira'dan şık bir şekilde sıyrılan Charisis'in ara pasında Manaj, ceza sahasına girer girmez şut çekti ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Sonrasında Manaj'ın golü, ofsayt sebebiyle sayılmadı.

73. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın aşırtma pasında Icardi, meşin yuvarlağı kafayla Mertens'e aktardı. Belçikalı oyuncunun ceza yayında çektiği şutta top ağlara gitti: 5-1.

81. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan çevirdiği topta kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Icardi, boşa çıkan topu Ali Şaşal Vural'dan kaptı ve ağlara gönderdi ancak hakem Arda Kardeşler golü faul sebebiyle saymadı.

85. dakikada sarı-kırmızılılar durumu 6-1'e getirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde Icardi, penaltı noktasından vurduğu topu kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gönderdi: 6-1.

Galatasaray, müsabakadan 6-1 galip ayrıldı.

Rekorları kıra kıra ilerleyen Galatasaray, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Bu sonuçla Galatasaray 35. haftada 31. galibiyetini elde etti. Geride kalan bölümde 3 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılılar puanını 96'ya çıkardı. Haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, maç fazlasıyla farkı 7'ye yükseltti.

Ligde son 4 maçından 3 galibiyet, 1 beraberlik çıkararak formda geldiği İstanbul'dan farklı yenilgiyle ayrılan Sivasspor ise 48 puanda kaldı.

Süper Lig'de puan rekoru kırdı

Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplama rekorunun yeni sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 66. sezonu oynanan Süper Lig'de son 3 haftaya 96 puanla zirvede girdi. Galatasaray, lig tarihinde böylelikle bir sezonda en yüksek puana ulaşan takım oldu.

Geçen hafta Yukatel Adana Demirspor müsabakasını kazanarak 93 puana ulaşan Galatasaray, 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe'nin rekorunu egale etmişti.

Ligde kalan 3 haftada 100 puanı geçmesi muhtemel sarı-kırmızılıların bir sonraki hedefi 3 haneli puan toplayan ilk takım ünvanını elde etmek olacak.

İç sahada gol atma rekorunu geliştirdi

Galatasaray, sahasında çıktığı son 35 lig maçında gol bularak kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.

Son olarak geçen sezonun ilk haftasında, iç sahada 1-0 kaybettiği Giresunspor müsabakasında gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 35 müsabakada en az bir kez fileleri havalandırdı. "Cimbom" bu süreçte meşin yuvarlağı rakip filelerle 92 kez buluşturdu.

Kulüp tarihinin iç sahada üst üste gol atma rekorunu Aralık 2000-Kasım 2002 arasında 34 müsabakayla yakalayan Galatasaray, bu alanda yeni bir rekora imza attı.

Kendi rekorunu bir adım ileri taşıdı

Galatasaray, Süper Lig tarihinde üst üste kazanma rekorunu bir maç daha artırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligde üst üste 16. maçını kazandı. Geçen haftaki Yukatel Adana Demirspor galibiyetiyle Süper Lig'de en uzun galibiyet serisi rekorunu kıran Galatasaray, bu başarısına bir zafer daha ekledi.

Süper Lig'de 23 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 23 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 23 lig maçında 21 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Evinde bu sezon 18'de 18 yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı tüm maçları kazandı.

RAMS Park'ta oynadığı 18 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Sahasında 35 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 35 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 35 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 21 Süper Lig müsabakasını kazandı.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 33 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Icardi, Galatasaray tarihinin en golcü 3. yabancı oyuncusu oldu

Galatasaray'ın gol krallığı yarışında zirvede yer alan Arjantinli golcüsü Mauro Icardi durdurulamıyor.

Sivasspor müsabakasına kadar son 6 lig maçında 7 gol atan Icardi, bu maçı da boş geçmedi. Üst üste 7 müsabakada 9. kez topu filelerle buluşturan 31 yaşındaki yıldız, bu sezon ligde 23 gole ulaştı.

İki sezonda resmi maçlarda 53 gole ulaşan Icardi, Galatasaray tarihindeki en golcü yabancılar sıralamasında Bafetimbi Gomis'i geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.

Ziyech, son 4 maçta 4. golünü attı

Son haftaların formda futbolcularından Hakim Ziyech, gollerine devam ediyor.

Bu sezon sakatlığı ve Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen Faslı futbolcu, son haftalarda golleriyle takımını şampiyonluk yarışında taşıyan isimlerden biri oldu.

Forma giydiği ilk 12 Süper Lig mücadelesinde 2 kez ağları havalandıran Ziyech, son 4 müsabakada 4 kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de 6 gole ulaşan yıldız futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 kez skoru değiştirdi.

Mertens, 8. golünü attı

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, bu sezon Süper Lig'de 8. kez gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımda 2 golle galibiyeti getiren oyunculardan olan Mertens, bu sezon ligdeki gol sayısını 8'e çıkardı. Avrupa'da da 3 golü bulunan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, toplamda 11 gole ulaştı.

Mertens, ayrıca bu sezon ligde 17 kez asist yaparak takımına önemli katkı verdi.

Asistler Barış Alper'den

Galatasaray'da bu sezonun flaş oyuncularından Barış Alper Yılmaz, yaptığı asistlerle maça damga vurdu.

Sarı-kırmızılı ekibe farklı mevkilerde yaptığı katkıyla göz dolduran Barış Alper, Sivasspor mücadelesinde de asistlerle ön plana çıktı.

Genç yıldız, Hakim Ziyech'in 11, Dries Mertens'in ise 38. dakikada attığı gollerde son pası veren oyuncu oldu.

Devre arası şampiyonlar taraftarlarla buluştu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi.

Müsabakanın devre arasında stadın zeminine çıkan sarı-kırmızılı kadın futbolcular, kazanılan zaferi tribünlerle kutladı. Kadın futbol takımına başkan Dursun Özbek de eşlik etti.

"Futbol adına güzel şeyler veremedik. İstediğimiz oyunu sergileyemedik"

EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hakem Arda Kardeşler'in yönetimini eleştiren Uygun, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Futbol adına güzel şeyler veremedik. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Hakem Arda Kardeşler'i bilseydim Taha Akgül ile Sebahattin Öztürk'ü getirirdim. Güreşlere katılırdık. Bütün takdir haklarını rakipten yana kullandı. Oyun düzenimiz bozuldu. Gücümüz de zaten belli. Sonrasında Galatasaray golleri attı. Kendilerini tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bülent Uygun, soru almadan basın toplantısını tamamladı.

"Oyunun bütün bölümlerinde üstündük. Bence skor daha da artabilirdi"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligin 35. haftasında RAMS Park'ta EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 yendikleri müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rakiplerinin özellikle savunma ağırlıklı dizilişi olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Çok pozisyon vermelerine rağmen az gol yiyorlardı. Özellikle uzun toplar ve geçiş hücumlarıyla gol bulan ve maç kazanan bir takımdı. Erken oyuna girdik, erken goller attık. Hücum anlamında hareketliliğimiz, ayak kalitemiz çok iyiydi. Çok büyük bir baskı da görmedik. Özellikle üç futbolcunun Icardi'ye yakın oynaması pozisyonlara girmemizi sağladı. Oyunun bütün bölümlerinde üstündük. Bence skor daha da artabilirdi. Beklemediğimiz kadar rahat bir galibiyet oldu. Sivasspor ligin dirençli takımlarından biri. Herkesin korkusu vardı. Özellikle büyük takımlara karşı aldıkları puanlarla herkesin gözünü korkutuyorlardı. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Bizim için gol sayısı çok önemli. Bir yandan puan farkını açarken, diğer yandan averajda farkı yukarı taşıdık. Son 6 maçtaki takımın ofansif performansından memnunum. Haftada bir maç bizi farklı bir yere getirdi. Oyuncularıma, muhteşem taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu galibiyeti taraftarımıza hediye ediyorum." diye konuştu.

Son 3 haftaya ciddi bir puan avantajıyla önde girmelerine rağmen ciddiyet ve konsantrasyondan ödün vermek istemediklerini aktaran tecrübeli teknik adam, "Maçımızı oynadık. Yarın rakibimizin maçı var. Lig devam ediyor. Ciddiyetimizi ve konsantrasyonumuzu yükselterek devam ediyoruz. Bugün çok fazla odaklanmıştık. Rakibimizin maçlarına ve puan durumuna bakmadan 16 maç üst üste kazandık. Şimdi üç maç daha var. Onları da kazanıp yeni bir rekor kırmak istiyoruz. Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla Karagümrük maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

"Burada bir kader birliği yaptık"

Okan Buruk, hedeflerinin olduğunu belirterek Galatasaray'da devam etmek istediğini söyledi.

Sezon sonunda bitecek sözleşmesinin sorulması üzerine Buruk, "Sözleşmemizi tabii ki konuştuk. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve Erden Bey bir aradayız. Burada bir kader birliği yaptık. Bir sonraki sezon için lig bittikten sonra oturup konuşacağız. Önce inşallah şampiyonluğumuzu yaşayalım. Çok önemli bir yerdeyiz. Burada kafamızı karıştıracak hiçbir şey olmaması lazım. Lig bittikten sonra en kısa zamanda hallederiz." şeklinde görüş belirtti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Avrupa'da çalışma hedefiyle ilgili şunları kaydetti:

"Türk teknik adamlar için Avrupa bir yol. Oyuncularımız çok fazla gidiyor ama Türk teknik adamların sayısı az. İlerisi için olabilir ama ilk amacım Galatasaray ile çok büyük başarılar kazanmak, bu yolda devam etmek. Benim en büyük ve değerli hayalim burada olmaktı. İlk düşüncem bunu devam ettirmek. İleride düşünülebilir ama zaten çok önemli bir kulüpteyim. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dünyaya oyun ve isim olarak kendimizi gösterdik. Önümüzdeki sezon kendimize daha büyük bir hedef koymak zorundayız."

Yunan basınında Mauro Icardi'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönündeki iddianın sorulması üzerine Buruk, "İddia hiç alakası olmayan bir yerden gelmiş. Yunan basını ile Icardi'nin ne alakası var bilemiyorum. Artık sezonun sonuna geldik. Hepimiz çok mutluyuz. Taraftarımız ve Icardi mutlu, biz mutluyuz. Geçen sezon başlayıp bu sezon süren hedeflerimiz, önümüzdeki sezon da devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Teknik adamlar olarak tansiyonu düşürmesi gereken insanlarız"

Okan Buruk, meslektaşı Bülent Uygun'un Galatasaray maçından önceki açıklamalarıyla ilgili, "Teknik adamlar olarak her zaman tansiyonu düşürmesi gereken insanlarız." dedi.

Bülent Uygun'un açıklamalarının takımı motive edip etmediğinin sorulması üzerine Buruk, "Tansiyonu yükseltmemek, kavga ortamını yükseltmemek gerek. Zaten çok büyük bir kavga ve kargaşa var. Bunun üzerine teknik adamların yaptığı açıklamalar kendilerini baskı altına alır. Ayrıca hepimiz Türk futbolu için çalışıyoruz. Türk futbolunun tansiyonunu düşürmek için sahada kalmak gerekiyor. Biz bugün sahada kaldık. Sadece sahaya odaklandık. Saha dışında bir şeyi düşünmedik. Bülent hocanın ilk maçtan sonraki açıklamalarına taraftar tepki göstermiş olabilir ama bugünkü düşüncemiz sadece futbol oynamaktı. Bence doğru ve iyi futbol oynadık, güzel goller attık. Bizim açımızdan sevindirici olan bu." diye konuştu.

"Bu kadroyu korumak istiyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ellerindeki kadroyu büyük oranda koruyarak devam etmek istediklerini söyledi.

Ellerinde çok kaliteli oyuncular olduğuna değinen Buruk, "Bütün oyuncuların hedefi ve hayali olabilir. Yerliler için burada kalıp bir sezon daha oynayıp sonra yurt dışına gitmek isteyen olabilir. Benim isteğim ve düşüncem kadro yapımızı mümkün olduğunca koruyup üzerine takviyeler yapmak. Geçen sezon çok fazla değişiklik yaptık. Yeniden bir takım oluşturmak, onları alıştırıp adaptasyonlarını sağlamak kolay olmuyor. Çok fazla oyuncu değiştirmek yerine doğru adımları atmamız gerekiyor. Bütün oyuncularım değerli. Genel olarak bu kadroyu korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki seneyi düşünmüyoruz." diyen Okan Buruk, "Tabii ki programımızı yapıyoruz, oyuncu seyrediyoruz, planlamamızı hazırlıyoruz ancak ondan önemlisi lig devam ediyor. Üç maçımız kaldı. Şampiyon olup önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için buradaki lig maçlarına odaklanıyoruz." şeklinde konuştu.

"Ziyech, şu anda çok iyi durumda"

Okan Buruk, Faslı yıldız Hakim Ziyech'in çok iyi durumda olduğunu ve yeni sezonda da kendisiyle devam etmek istediklerini dile getirdi.

Hakim Ziyech'in sakatlık problemleri yaşadığına değinen tecrübeli teknik adam, "Tek haftalık maçlara döndük. Oyuncularımızı daha iyi hazırlayabiliyoruz. Hakim'in zaman zaman sakatlık problemi oldu. Şu anda çok iyi durumda. Maçın büyük kısmını götürüyor. Hem sarı kart sınırında olması hem de sakatlıktan korktuğumuz için bazen erken çıkarıyorum. Hakim bizim oyuncumuz. Önümüzdeki sezon bizimle olacak. Transfer dönemi ne olacağını bilemem ama performansı ve taraftarlarla olan birlikteliği yukarı çıkacak. Bizim için önemli ve değerli bir oyuncu. Devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

"Şampiyonluk en kısa zamanda nerede ulaşırsanız en değerlisi o"

Okan Buruk, bir an önce şampiyonluğu ilan etmek istediklerini vurguladı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Şampiyonluğu Fatih Karagümrük maçında mı, Fenerbahçe derbisinde mi ilan etmek istersiniz?" sorusuna, "Şampiyonluk en kısa zamanda nerede ulaşırsanız en değerlisi o. Çok büyük baskı yaşıyoruz. Büyük bir yarış var. Geçen sezon da aynı yarış vardı. İlk düşüncemiz maçlarımızı kazanmak. Kazanınca şampiyon olacak takım biziz. Üç maçı kazanıp rekorla tamamlamak istiyoruz. Hedefimiz bundan sonra aynı yolda ilerlemek. İnşallah en kısa sürede şampiyonluğa ulaşırız. Tabii ki yarış devam ediyor. Bunun da bilincindeyiz." şeklinde yanıt verdi.

Yedi futbolcusunun ve kendisinin sarı kart sınırında olduğuna değinen Buruk, "Sadece gidişine bırakıyoruz. Oyuncularım cezalı duruma düşebilirler. Ben de kart sınırındayım. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Bazı oyuncularımızı erken çıkarıyoruz. En değerli ve önemli maç bir sonraki. Şampiyonluğa belki bir sonraki maç ulaşacağız. Sadece kazanmaya ve oyun içindeki aksiyonlara odaklanıyoruz. Onun haricinde sarı kartları temizlemek gibi kötü düşüncelerimiz yok." diyerek sözlerini tamamladı.