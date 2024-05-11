"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok

Risale-i Nur'dan
11 Mayıs 2024, Cumartesi
Birinci Düsturunuz: Amelinizde rıza-i İlâhî olmalı.

Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için bu hizmette, doğrudan doğruya, yalnız Cenab-ı Hakkın rızasını esas maksat yapmak gerektir.

İkinci Düsturunuz: Bu hizmet-i Kur’âniyede bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde faziletfüruşluk nev’inden gıpta damarını tahrik etmemektir. Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhun ayıbını görmez. Belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder. Yoksa o vücud-u insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır.

Hem nasıl ki bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabetkârâne uğraşmaz, birbirinin önüne takaddüm edip tahakküm etmez, birbirinin kusurunu görerek tenkit edip, sa’ye şevkini kırıp atalete uğratmaz. Belki bütün istidadlarıyla birbirinin hareketini umumî maksada tevcih etmek için yardım ederler; hakikî bir tesanüd, bir ittifakla gaye-i hilkatlerine yürürler. Eğer zerre miktar bir taarruz, bir tahakküm karışsa, o fabrikayı karıştıracak, neticesiz, akim bırakacak. Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak.

İşte ey Risale-i Nur Şakirdleri ve Kur’ân’ın hizmetkârları! Sizler ve bizler öyle bir insan-ı kâmil ismine lâyık bir şahs-ı manevînin azalarıyız. Ve hayat-ı ebediye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Ve sahil-i selâmet olan Dârü’s-Selâm’a ümmet-i Muhammediyeyi (asm) çıkaran bir sefine-i Rabbaniyede çalışan hademeleriz. Elbette, dört ferdden bin yüz on bir kuvvet-i maneviyeyi temin eden sırr-ı ihlâsı kazanmakla tesanüd ve ittihad-ı hakikîye muhtacız ve mecburuz.

Evet, üç elif ittihad etmezse, üç kıymeti var. Sırr-ı adediyet ile ittihad etse, yüz on bir kıymet alır. Dört kere dört ayrı ayrı olsa, on altı kıymeti var. Eğer sırr-ı uhuvvet ve ittihad-ı maksat ve ittifak-ı vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, o vakit dört bin dört yüz kırk dört kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi, hakikî sırr-ı ihlâs ile, on altı fedakâr kardeşlerin kıymet ve kuvvet-i maneviyesi dört binden geçtiğine, pek çok vukuat-ı tarihiye şehadet ediyor.

Bu sırrın sırrı şudur ki: Hakikî, samimî bir ittifakta her bir ferd, sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya on hakikî müttehid adamın her biri yirmi gözle bakıyor, on akılla düşünüyor, yirmi kulakla işitiyor, yirmi elle çalışıyor bir tarzda manevî kıymeti ve kuvvetleri vardır. (HÂŞİYE)

HÂŞİYE: Evet, sırr-ı ihlâs ile samimî tesanüd ve ittihad, hadsiz menfaate medar olduğu gibi, korkulara, hatta ölüme karşı en mühim bir siper, bir nokta-i istinaddır. Çünkü ölüm gelse, bir ruhu alır. Sırr-ı uhuvvet-i hakikîye ile, rıza-i İlâhî yolunda, ahirete müteallik işlerde kardeşleri adedince ruhları olduğundan, biri ölse, “Diğer ruhlarım sağlam kalsınlar. Zira o ruhlar her vakit sevapları bana kazandırmakla manevî bir hayatı idame ettiklerinden, ben ölmüyorum” diyerek, ölümü gülerek karşılar. Ve “O ruhlar vasıtasıyla sevap cihetinde yaşıyorum, yalnız günah cihetinde ölüyorum” der, rahatla yatar.

Lem’alar, Yirmi Birinci Lem’a, s. 275

Okunma Sayısı: 322
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa üniversitelerinde İsrail’e karşı yapılan protestolar resmileşti

    Yeni anayasa tartışmaları sun’i

    İsrail’le ticaret durdu mu?

    Gazze'deki 360 bin yapı tamamen yıkıldı veya kısmen zarar gördü

    63 milyon lira "bilinmeyen numaralar"a harcandı

    BM, Filistin'e BM üyeliği talep edilen karar tasarısını kabul etti

    'Gazze'de siviller öldürülüyor, açlığa maruz bırakılıyor ve onlara yardım etmemiz engelleniyor'

    Petropoulos: Gazze'deki durum, benzeri görülmemiş acil durum seviyelerine ulaştı

    AKOM'dan İstanbul'a sağanak ve fırtına uyarısı!

    Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmeye çok yakın

    Borrell'e göre 4 ülke daha Filistin'i tanıyacak

    70 yaşından gün alanlar fahri trafik müfettişi olamayacak

    İslamiyet güneş gibidir üflemekle sönmez - ‘1400 sene’ sözü tepki çekti - Tavzih ve özür bekleniyor

    Gerçek bir ticari boykot mu, belli değil

    Üçüncü ülkeler üzerinden devam ediyor mu?

    Kamuda tasarruf lafta kaldı

    Üniversitelerde İsrail’e karşı alınan tavır dünya geneline yayılıyor

    İsrail’e yaptırım uygulansın

    Biden’ı oyla tehdit etti

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Süleyman Çelebi’ye, mevlidi yazdıran sır (Bursa Bediüzzaman mevlidi)
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Basın kartı gasbına bir hukuk şamarı daha
    Ahmet BATTAL

    Zübeyde Hanımın nikâh sarayı
    Genel

    İsrail’le ticaret durdu mu?
    Risale-i Nur'dan

    O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok
    Genel

    Yeni anayasa tartışmaları sun’i
    Genel

    Avrupa üniversitelerinde İsrail’e karşı yapılan protestolar resmileşti
    Suphi Uğur Çörekçi

    Kanunu bilmesek de olur mu?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bu milletin torunlarına kılınç çekilmez!”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.