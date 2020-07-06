Beşiktaş, Kayseri'de kayboldu

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde, Hes Kablo Kayserispor, konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Sarı-kırmızılı takım, puanını 31'e yükseltti ve küme düşme hattından çıktı.

Süper Lig'de 30. hafta mücadelesinde, Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş maçı, ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. 1. dakikada Kravets’in ceza yayı civarından etkili vuruşunda üst direğe çarpan top, auta çıktı. 22. dakikada Lens’in sağdan ceza alanına ortasında kale önünde iyi yükselen Diaby’in yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Lung topu kornere çeldi. 28. dakikada Lens'in sağdan ceza alanına ortasında arka direğe hareketlenen Hutchinson'ın etkili kafa vuruşunda kaleci Lung topu güçlükle çıkardı. Altı pasa düşen meşin yuvarlağı Kayserispor savunması tehlikeli bölgeden uaklaştırdı. 34. dakikada sağdan son çizgiye inen Gökhan Gönül, topu müsait durumdaki Burak Yılmaz'a aktardı. Bu futbolcunun penaltı noktası civarından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı. 42. dakikada sağdan son çizgiye inen Diaby'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Lung, topu güçlükle çeldi. 51. dakikada Kayserispor golü buldu. Rıdvan Yılmaz'dan topu çalan Enver Cenk Şahin, sağdan ceza alanına giren Hasan Hüseyin Acar'a topu aktardı. Sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Hasan Hüseyin Acar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 74. dakikada Beşiktaş eşitliği sağladı. Boateng’in sağdan ceza alanına gönderdiği topta arka direğe hareketlenen Hutchinson, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1 80. dakikada Rienstra’nın ceza alanı dışından vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti. 83. dakikada Kayserispor yeniden öne geçti. Hasan Hüseyin Acar’ın soldan kullandığı serbest vuruşta top filelere gitti: 2-1. 86. dakikada Kayserispor farkı 2’ye çıkardı. Stum’un defansın arkasına pasında topla buluşan ve ceza alanına giren Kravets, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-1 Mücadele, Hes Kablo Kayserispor'un 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. AA

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