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4 OCAK 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Beşiktaş, Kayseri'de liderliğe yükseldi

03 Ocak 2021, Pazar 22:00
Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenerek liderliğe yükseldi.

Maçın ilk yarısında bir penaltı kazanan ama bunu Bernard Mensah ile değerlendiremeyen siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda bir kez daha bulduğu bu şansı Georges-Kevin N'Koudou ile iyi değerlendirdi ve 1-0 öne geçti. Uzatma dakikalarında Ajdin Hasic ile bir gol daha bulan Beşiktaş, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Ligde 10. galibiyetini alan ve 31 puana ulaşan siyah-beyazlı ekip, liderliğe yükseldi.

81 hafta sonra liderliğe yükseldi

Beşiktaş, 2,5 yıla yakın bir süre sonra liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

Süper Lig'de son olarak 2018-2019 sezonun 2. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 19 Ağustos 2018'de 3-1 yenerek zirvede yer alan siyah-beyazlı ekip, 81 hafta sonra bir kez daha bunu gerçekleştirdi.

Galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Siyah-beyazlı takım, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenildikten sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Kalesini gole kapadı

Sezona kötü savunma performansıyla başlayan Beşiktaş, son haftalarda ise başarılı defansıyla dikkati çekti.

Siyah-beyazlı ekip, ligde gol yememe serisini de 4 maça çıkardı. Aytemiz Alanyaspor'un 2 golüne engel olamayan Beşiktaş, ardından oynadığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor karşılaşmalarını gol yemeden tamamladı.

Hasic'in ilk gol sevinci

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Ajdin Hasic, siyah-beyazlı formayla ilk gol sevincini Kayserispor karşısında yaşadı.

Bu sezon 5 lig maçında süre alan Hasic, 90+7. dakikada fileleri havalandırdı.

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 Sergen Yalçın'dan değerlendirme

Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor''u 2-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kazandıkları için mutlu olduklarını ve önemli bir virajı döndüklerini söyledi.

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin bu kadar kapalı olmasını beklediklerini ve oyunu açmak için varyasyonları denediklerini belirtti.

Oyunun son bölümünde istekli, arzulu oyun oynadıklarını ifade eden Yalçın, "İyi savunduk rakibin kontra atak yapmasına müsaade etmedik. Akıllı bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Böyle maçları kazanmak kolay değil çünkü Kayserispor'un da pozisyonuyla ilgi puana ihtiyacı var. " ifadelerini kullandı.

Takım savunmasının çok iyi olduğunu aktaran yalçın, şunları kaydetti:

"Kazandığımız için mutluyuz. Önemli bir virajı geçtiğimizi düşünüyorum. Pozisyon az veriyoruz. Bu akşam hemen hemen hiç pozisyon vermedik gibi. Son 4 maçtır gol yemiyoruz, iyi bir savunma yapıyoruz. Güçlü bir takımımız var. Önemli eksiklerimiz olmasına rağmen böyle sağlam durmak oyunun sonuna kadar sağlam oynamak çok önemli. O yüzden oyuncularıma teşekkür ediyorum."

"862 gündür lider olamamışız"

Beşiktaş'ın bu akşam kazanılan maçla birlikte ligde lider konuma geldiklerini ama Beşiktaş için liderliğin olağan bir durum olduğunu anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Beşiktaş'ta lider olmanın çok önem taşıdığını düşünmüyorum. Uzun zamandan beri bu pozisyonda olmadığımız için yaklaşık 862 gündür lider olamamışız. Uzun süredir bu pozisyonu yakalamadığımız için tabii ki önemli. Ama maç kazanmak çok daha önemli. Beşiktaş'ın lider olmasıyla övünecek durumda değiliz. Burası Beşiktaş. Beşiktaş her zaman her kulvarda şampiyonluğa oynar."

"Takımı 1-2 oyuncuyla güçlendirmek istiyoruz"

Transfer planlaması yaptıklarını ve takıma birkaç takviye yapmayı düşündüklerini belirten Yalçın, "Yönetimle, başkanla görüştük. Planlama yapmakta zorlanıyoruz. Şu anda planlama yapmamız biraz zor. Ama mümkün olursa takımı 1-2 oyuncuyla güçlendirmek istiyoruz. Takımın da buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. " diye konuştu.

"Türkiye'nin en iyi iki hakeminin verdiği kararlara bakmak lazım"

Hes Kablo Kayserispor'un teknik direktörü Samet Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin lider olacağı bir maça çıkacağını bildiklerini, buna göre bir oyun planı uygulamaya çalıştıklarını belirtti.

İlk yarı takımının planları sahaya iyi yansıttığını aktaran Aybaba, "Biz de oyunu bir yerde tutalım, hızlı çıkalım diye planladık. İlk yarı başarılı olduk, pozisyon vermedik ama yapmayı düşündüğümüz çıkışı yapamadık. İkinci yarı biraz daha oyuncularımın kendine güveni gelince birkaç çıkış yaptık." diye konuştu.

Hakem hatalarının maçların önüne geçtiğini savunan Aybaba, şunları kaydetti:

"Ortada bir oyun, beraberliğe gidecekmiş gibi görünüyordu ama sonrasında bir penaltı kararı var. Türkiye'nin en iyi iki hakeminin verdiği kararlara bakmak lazım. İzlediğim kadarıyla futbolda her şey kötüye gitmeye başladı. Bir an önce toparlanmak lazım. İnsanların seyir keyfi alacağı bir futbol artık bizden gittikçe uzaklaşıyor. O nedenle futbolun ciddi sorunları var. Oyuncularım ellerinden geleni yapıyor, koşuyor, mücadele ediyorlar. Kadro eksikliği bizi çok etkiliyor. Futbolcularım gerçekten elinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Bu bizi bir yere getirir mi? Getirmez. Bir an önce bulunduğumuz yerden çıkmak için takviyeye, moral motivasyona ve desteğe ihtiyaç var. Bunları bir arada yapıp bundan sonraki çalışmalarımızı yönlendirmemiz lazım."

 

AA

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