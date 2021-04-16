Beşiktaş'tan kritik puan kaybı

Süper Lig'in 35. haftasındaki Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı 2-2 sona erdi.

1. dakikada Rosier sağdan ceza sahasına girerek topu Oğuzhan Özyakup'a bıraktı. Oğuzhan, Badji'nin müdahalesi ile yerde kalınca hakem Halis Özkahya, VAR incelemesi sonrasında penaltı kararı verdi.

5. dakikada penaltıyı kullanan N'Koudou'nun vuruşunda, kaleci topu kurtardı.

11. dakikada Oğuzhan Özyakup ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45. dakikada Josef'in ara pasıyla ceza sahasına giren Larin'in sağ çaprazdan şutunda, kaleci topu ayaklarıyla kurtararak gole izin vermedi.

45+4. dakikada Beşiktaş öne geçti. Siyah-beyazlıların kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği uzun top, Kulusic'e çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

52. dakikada Beşiktaş ikinci golü buldu. Rosier'in sağdan sert ortaladığı topu Kulusic, altı pasta kafayla kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

62. dakikada Geraldo'nun pasıyla sağdan çizgiye inen Kitsiou, topu Alper Potuk'a çıkardı. Alper'in pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan İbrahim Akdağ'ın şutunda, meşin yuvarlak Vida'dan döndü. İbrahim Akdağ, Hırvat oyuncudan seken topu bir kez daha kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak kornere gitti.

64. dakikada soldan ceza sahasına giren Paintsil, Welinton'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada topun başına geçen Paintsil, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

76. dakikada Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta, Larin meşin yuvarlağı kafayla kaleye gönderdi. Top kaleci Korcan'da kaldı.

90+1. dakikada İbrahim Akdağ'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Paintsil, Gökhan Töre'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Paintsil, topu ağlara gönderdi: 2-2.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup eden siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü karşısında puan kaybı yaşadı.

Karşılaşmada Beşiktaş, Kulusic'in kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçti. MKE Ankaragücü, Paintsil'in penaltılardan attığı 2 golle beraberliği sağladı ve maç 2-2 sona erdi.

Beşiktaş, bu sonuçla puanını 71'e yükseltti ve ilk sıradaki yerini korudu.

Halis Özkahya üç penaltı kararı verdi

Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, mücadelede üç kez penaltı noktasını gösterdi.

46. saniyede Oğuzhan Özyakup'un yerde kalmasının ardından yapılan VAR incelemesiyle penaltıya hükmeden Özkahya, mücadelenin 64. dakikasında Welinton'un Paintsil'e yaptığı müdahalenin ardından bir kez daha penaltı kararı verdi. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Gökhan Töre'nin müdahalesiyle Paintsil yerde kalınca Özkahya karşılaşmadaki üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi.

Beşiktaş penaltı vuruşundan yararlanamazken, MKE Ankaragücü, Paintsil'in penaltılardan attığı gollerle sahadan beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş ligde 17 maç sonra penaltı kullandı

Karşılaşmaya penaltı ile başlayan Beşiktaş, ligde 17 maç sonra penaltı kullandı.

Oğuzhan Özyakup'un yerde kaldığı pozisyon sonrası yapılan VAR incelemesi sonrası verilen penaltıdan önce siyah-beyazlı ekip, son penaltısını ligin 16. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor karşısında kullanmıştı.

Beşiktaş'ın kullandığı son penaltıyı Kayseri deplasmanında gole çeviren N'Koudou, MKE Ankaragücü karşısında kullandığı penaltıda kaleciyi geçemedi.

Oğuzhan Özyakup sakatlandı

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, karşılaşmanın 18. dakikasında sakatlandı ve yerini Bernard Mensah'a bıraktı.

Rakip ceza sahasında yerde kalan Oğuzhan, doktorların müdahalesinin ardından sahayı sedyeyle terk etti.

Beşiktaş gollerini Kulusic'le buldu

Karşılaşmaya Ante Kulusic'in kendi kalesine attığı goller damga vurdu.

İlk yarının son dakikasında Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta topu kendi ağlarına gönderen Kulusic, siyah-beyazlı takımın attığı ikinci golde de öne çıktı. Rosier'in sağ kanattan ortaladığı topu Kulusic, bir kez daha ters vuruşla kendi filelerine gönderdi.

Vincent Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda forvette Larin'le mücadele eden siyah-beyazlılarda Kanadalı oyuncu da sessiz kaldı.

Mensah 66 dakika oynadı

Beşiktaşlı futbolcu Bernard Mensah, 66 dakika oyunda kaldı.

Oğuzhan Özyakup'un sakatlanmasının ardından 18. dakikada oyuna giren siyah-beyazlı futbolcuyu teknik direktör Sergen Yalçın, 84. dakikada oyundan aldı.

Yalçın, Mensah'ın yerine 84. dakikada oyuna Dorukhan Toköz'ü dahil etti.

Fatih Mert: Buradan bir puanla ayrılmak mutluluk verici

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, Beşiktaş'ın şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu anlatarak, "Buradan bir puanla ayrılmak mutluluk verici ama 3 puan da alabileceğimiz bir maçtı. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Özellikle son 5 dakika futbolcularımız biraz daha ileriye gidebilseydi, buradan galip de dönebilirdik." diye konuştu.

Fatih Mert, teknik direktör Hikmet Karaman ile iyi bir çıkış yakaladıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ligin başında iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorduk ama maalesef üst üste yaşadığımız talihsizliklerden dolayı işimiz bu zamana kadar uzadı. Farklı yerde olacağımızı düşünürken, yaşadığımız talihsizliklerle kendimizi lig sonuncusu olarak bulduk. Hikmet hocayla takımımız bir ivme kazandı. Beklediğimiz performansı ortaya koymaya başladı. Henüz işimiz bitmedi. 1-2 galibiyet sonra Ankaragücü ligde kalacak ve ondan sonra biraz daha yukarıya çıkacaktır."

Sergen Yalçın: Kazanacak bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "İç sahada puan kaybettiğimiz için üzgünüz. Fire vermek istemiyoruz. Daha rahat bir pozisyon almak istiyorduk ama mümkün olmadı. Çok da kazanacak bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum ama bizi üzen tarafı 2-0'ı yakaladıktan sonra iki penaltıyla rakibe puan vermemizdi. Oyuncuların buna tepki vermesi gerekiyordu. Daha sağlam durmaları ve daha agresif olmaları gerekiyordu. Maalesef bunları yapamadık. Beraberlik için üzgünüz. Önümüzde 7 maç var ve hala öndeyiz. Çıkarmamız gereken dersleri çıkaracağız." diye konuştu.

Bazı futbolcuların tavrından memnun olmadığını dile getiren Yalçın şunları kaydetti, "Rakiplerin maçları var, ne olacak göreceğiz. Oyunun böyle olmaması gerekiyor. Biz daha farklı bir oyun oynuyoruz. Bazı bölgelerin değişmesi, bazı oyuncuların tavır ve davranışları bizi üzdü. Özellikle bunlar beklenti olan oyunculardı. Bu hataları düzeltip öyle devam etmemiz gerekiyor yoksa kalan 7 haftada çok büyük sıkıntı yaşarız." ifadelerini kullandı.

Gelecek hafta oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı ile ilgili de konuşan Yalçın, "Sivasspor'un çok fazla final maçı olduğunu düşünmüyorum. Daha 7 maçımız var ve hepsi zor maçlar. Tekrar eski oyunumuza, eski istek ve arzumuza dönüp önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

Oyuncu değişikliklerinden verim alamadıklarını da sözlerine ekleyen Yalçın, "Oyuncu değişikliklerinden istediğimiz verimi alamadık. Oğuzhan'ın yerine Mensah'ı aldık oyuna ama maalesef performansı aşağıda. Bu bölgeyi bir türlü oturtamadık. Burada 3 oyuncu var ama istediğimiz verimi alamıyoruz. Adem'i de kullanabilirdik ama bundan önceki süreçte ona da şans verdik, beklediğimiz performansın altında kaldı. Demek ki daha farklı bir sistem kurmak zorundayız bundan sonrası için." değerlendirmesinde bulundu.

Tedavisi devam eden Aboubakar'ın durumu ile ilgili konuşan Sergen Yalçın, Kamerunlu oyuncunun yarın antrenmana çıkıp çıkmayacağına bakacaklarını söyledi.​​​​​​​