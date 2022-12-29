Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 82 yaşında öldü

Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında öldü.

Pele ismiyle tanınan ve futbol tarihinde olağanüstü başarılara imza atan futbolcu Edson Arantes do Nascimento, Sao Paulo'da tedavi gördüğü Albert Einstein Hastanesinde öldü.

Pele'nin kızı Kely Nascimiento, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sahip olduğumuz her şey senin sayende. Seni sonsuza kadar seveceğiz. Huzur içinde yat." ifadesini kullandı.

Pele, kolon kanseri sebebiyle bir yıldır tedavi görüyordu.

3 Dünya Kupası

82 yaşında ölen Brezilya'nın efsanevi futbolcularından Pele, tam adıyla Edson Arantes do Nascimento ardında başarılarla dolu bir kariyer bıraktı.

Birçok sporsevere göre dünyanın en iyi futbolcusu Pele, Brezilya Milli Takımı ile kariyerine sığdırdığı 3 Dünya Kupası, kulüp ve bireysel başarılarıyla futbol dünyasında iz bırakan isimlerden biri olarak hafızalarda yer edindi.

Kariyerini ABD'nin New York Cosmos ekibinde noktalamadan önce ülkesinde 19 yıl giydiği Santos formasıyla 1000'in üzerinde gole imza atan Pele, Brezilyalılar için çok büyük önem azr ediyor.