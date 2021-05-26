Şenol Güneş, yarın Azerbaycan ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde milli takımın kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısına, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz ile katıldı.

Güneş, Antalya kampının ortalarına geldiklerini belirterek, "Mevcut oyuncularımızı biliyorsunuz, Avrupa Şampiyonası için katkı yapan, sakatlık ya da tercih sebebiyle olmayanlar olabilir. Şampiyonada kadro 23'tü 26'ya çıkarıldı. Zorunluluk halinde değişiklik yapma hakkımız var. Ayın 1'inde kadroyu 26'ya indireceğiz. Ayın 10'una kadar sıkıntı olursa rapor halinde değişiklik hakkı verilecek. Kadrodan çıkan oyuncuyu tekrar çağırmamız gerekiyor. Bana da ters geldi ama yapacak bir şey yok. Dorukhan, Mahmut, İrfan sakat gelmişti. Ozan Kabak'ın ufak bir sorunu var çok önemli değil, yarın ya da cuma günü hepsi takıma katılacak. Sıkıntı olursa ayın 1'ine kadar değiştirme şansımız olacak. Bir mevkide boşluk olursa yine dışarıdan alabiliriz." ifadelerini kullandı.

Dört oyuncuyu kadrodan çıkaracakları için üzgün olduğunu aktaran Şenol Güneş, şöyle konuştu:

"Çağırılmayanlara biz de üzülüyoruz ama hırsları ve tepkileri milli takımın sevildiğini sahiplenildiği gösteriyor, bundan mutluyum ama bu değişkenlikler olacaktır. Bu kamp olmaz diğer kamplar olur. Gelen arkadaşların coşkusunu görüyorum, çok mutluyum. Rekabeti kendileri yapıyorlar, birbirlerine takılıyorlar. Akşam idman yapıyoruz ama gün içinde de özel çalışıyorlar. Kendilerini göstermek için çok heyecanlılar. Bu kampta dışarıda kalacak oyuncu olsa da bizde olumlu bir hava bırakır. Kadromuz 30 kişi 26'sı belli olacak ama herkes tek kişi gibi düşünüyor. Sizin de yaptığınız röportajlara baktım, burada olanlar aynı duygu ve düşünceyi paylaşıyor. Güzel bir ambiyansımız var, bu birlikteliğimizin takımı ve ülkeyi sevindirdiğini düşünüyorum. Bize umut besliyorlar biz de bu umudu mutluluğa çevirmek için daha çok çalışacağız. Kim olursa olsun Türkiye'nin başarısını istiyoruz. Bu ülke bizim, bunu birlikte yapacağız. Telefon açıp erik, kayısı göndereyim diyen var. Beklenti var onu da biliyorum, 30 kişiyi tek yürek olarak görüyorum. Azerbaycan ile tek millet iki devletiz onlara da hoş geldin diyoruz."

Azerbaycan ile hazırlık maçı için geçen sene anlaşıldığını hatırlatan deneyimli teknik adam, ikinci hazırlık maçını Gine ile oynayacaklarını belirtti.

Azerbaycan karşılaşmasıyla ilgili konuşan Şenol Güneş, "Yarınki maç dostluk maçı, ben de çok yakın tanımıyorum. Takımdaki oyuncuların çoğu Azerbaycan'da oynuyor, onları da yakından tanımak istiyoruz. Bu yakınlığın futbol ilişkimize kakı yapacağını düşünüyorum. Savunma yapan takımlar zorluk çıkarırlar. Azerbaycan da 10 aydan beri yeni hocasıyla maçlar yapıyor. Zor kaybeden, savunmayı iyi yapan, iyi paslaşan bir takım. Çok kolay bir maç olmayacaktır, biz de biliyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapıp, maçı kazanmak istiyoruz. Ülkenin bizden beklediği futbolla hayaller birleşsin dedik. Buradaki ambiyans, milli takımın kabul görmesi bizi mutlu ediyor. Oyuncuların başarısı da bizi mutlu ediyor. Bunların olumlu yansımasını bekliyoruz. Futbol her zaman kazanılan maçlarla olmuyor. Kaybetmemek için el ele vereceğiz. Bize düşen sahadaki görevimizi iyi yapmak. Halkımızın bizi sahiplendiğini görüyorum buna da çok seviniyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş, "Burak Yılmaz saha içindeki tek lideriniz. Bu bir sıkıntı oluşturur mu? Burak tek başına bu yükü kaldırır mı?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Bugüne kadar iyi geldi, bundan sonra da iyi gider. En azından 6 ay daha gider. Hep tartışılan bir oyuncu, daha yukarıya çıktığına göre son bir hamle de daha yapar diye düşünüyorum. Ondan sonra da belki hoca olur bilmiyorum. Kendini de buna hazırlıyor. Her gün üstüne koyarak geldi. Davranış ve ilişkiler olarak kendini geliştirdi. Sorumluluklarını biliyor, mesajlarını doğru verdi. Emre ile beraber iyi yapıyordu ama yalnız değil arkadaşları da yardımcı oluyor. Rıdvan da sorumluluk alacak. Takıma baktığınızda Burak, Ozan, Hakan, Kaan, Çağlar hepsi o sorumluluğu sahada alacak. Birinin diğerinden farkı yok. Kıran kırana maçlara hazır olmamız gerekiyor. Burak bu yükü kaldırmasa Fransa'ya gidip şampiyonluğa büyük katkı yapamazdı. Ülkemizde daha iyi işler yapacağı yönünde beklentimiz var.”

Azerbaycanlı bir gazetecinin, "İki grup maçını Azerbaycan'da oynayacaksınız. Azerbaycan halkına bir mesajınız var mı?" sorusunu Güneş, "Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak, sonra gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. Oradaki taraftarlara da iş düşüyor. Onlar futbolu seviyorlar. Orada bizi desteklemelerini istiyorum. Güzel futbol sunmak için orada olacağız. Onlar ve Türkiye adına gruptan çıkmayı bekliyoruz. İtalya maçının sonucu ne olursa olsun iki maç önemli. O yüzden de hep beraber güç birliği içinde sahada olalım ve hep beraber bu mutluluğu paylaşacağız. Onların desteğine bizim de gayretimize ihitiyaç var. Sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum, onları seviyoruz." şeklinde yanıtladı.

Rıdvan: "Bu formayı en iyi şekilde terletmeye çalışacağım"

Milli futbolcu Rıdvan Yılmaz da kendisini ilk kez milli takıma davet eden Şenol Güneş'e teşekkür ederek, "Şenol Hocam beni buraya çağırdığı, forma rekabeti şansı tanıdığı için mutluyum. Takımın en genciyim, bu formayı en iyi şekilde terletmeye çalışacağım." dedi.

Rıdvan, "Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda neredeydin? Bugünleri hayal ediyor muydun?" sorusu üzerine, "O zamanlar küçüktüm, futbolu spor olarak yapıyordum, buralara gelmek için çalışıyordum, hayal kuruyordum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Önemli olan buraya gelmek değil, kalıcı olmak, kalıcı olmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.