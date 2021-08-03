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4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Cimnastikte tarihi madalya

03 Ağustos 2021, Salı 17:00
TÜRK CİMNASTİK TARİHİNDEKİ İLK OLİMPİYAT MADALYASINI TOKYO 2020’DE FERHAT ARICAN İLE ALDI. MİLLİ CİMNASTİKÇİ, PARALEL BARDA ÜÇÜNCÜ OLARAK TÜRKİYE'YE İLK OLİMPİYAT MADALYASINI GETİRDİ.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde artistik cimnastik paralel bar kategorisinde finalde yarışan milli sporcu Ferhat Arıcan, üçüncü olarak Türk cimnastiğinin tarihideki ilk olimpiyat madalyasını elde etti. Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastikte son gün final müsabakaları yapıldı. Paralel bar aletinde finalde mücadele eden Ferhat Arıcan, ilk sırada performans sergiledi. İyi bir seri çıkaran ve sorunsuz bitiriş yapan milli cimnastikçi, 15.633 puan aldı. Ferhat Arıcan, bu derecesiyle 8 sporcu arasında 3. oldu ve bronz madalya kazandı. Bu başarı, Türk cimnastik tarihinde gelen ilk madalya olarak tarihe geçti. Çinli Jingyuan Zou 16.233 puanla altın, Alman Lukas Dauser ise 15.700 ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Tokyo 2020’DE Türk sporcular

Artistik cimnastik, Ferhat'ın yarıştığı finalle Türk sporcular için sona erdi. Türkiye, Tokyo 2020'ye erkeklerde İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Adem Asil, kadınlarda ise Nazlı Savranbaşı ile katıldı.Nazlı final göremezken 4 erkek sporcu toplamda 7 final müsabakasına çıktı ve daha önce olimpiyat finali olmayan Türk cimnastiği açısından bir ilki gerçekleştirdi. Adem Asil, genel tasnifte 15, halkada 7 ve atlama masasında 6. bitirdi. Ahmet Önder, madalya şansı kalmayınca sakatlığından dolayı riske girmedi ve genel tasnifi yarıda bıraktı. Ahmet, atlama masasında ise 7. oldu. İbrahim Çolak, dünya şampiyonluğuna ulaştığı halkada 5. sırada yer aldı. Son olarak yarışan Ferhat Arıcan, bronz madalya ile elde edilen final başarılarını taçlandırdı.

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