Derbide 3 puan Galatasaray'ın oldu - "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" pankartı açıldı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenerek çıkışını sürdürdü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı misafir etti.

İlk yarı

7. dakikada soldan ceza sahasına giren Angelino, dar açıya rağmen şutunu çekti. Kaleci Mert'in müdahale ettiği top yükseklik kazanarak kaleye yöneldi. Savunmaya dönen Colley, meşin yuvarlağı kafayla çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında kaleci Mert topun sahibi oldu.

10. dakikada soldan atağa katılan Rashica'nın vuruşunda Boey'den sekip kaleye yönelen topu son anda Muslera kornere çeldi.

18. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ kanattan serbest vuruş kullanan Ghezzal, meşin yuvarlağı kale sahasına gönderdi. Kimsenin dokunamadığı top, uzak direğe çarparak oyun alanına döndü.

19. dakikada sağdan gelişen atakta Tete'nin ortaladığı topu savunma uzaklaştırmak istedi. Penaltı noktası gerisine gelen meşin yuvarlağa Kerem'in bekletmeden vuruşundan sonuç çıkmadı.

23. dakikada savunma arkasına atılan topu alan Amartey'e baskı yapan Icardi, meşin yuvarlağı rakibinden kaptı. Ceza sahası yayı içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Arjantinli yıldızın şutunda, kaleci Mert Günok sağına uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.

26. dakikada Galatasaray öne geçti. Sarı-kırmızılı ekibin ceza sahası ve önündeki baskıda kaleci Mert'in uzaklaştırmak istediği top Kaan Ayhan'a geldi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı kafayla ceza sahası yayı içindeki Icardi'ye indirdi. Arjantinli golcünün kafayla takım arkadaşına aktarmak istediği top rakibine çarparak yeniden kendisinde kaldı. Pozisyonu iyi takip eden Icardi, altıpas önünde yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

30. dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Icardi, kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Mert Günok'tan sıyrıldı. Sarı-kırmızılı futbolcunun kaleye göndermek istediği topu savunma uzaklaştırdı. Pozisyonda önce devam kararı veren hakem Halil Umut Meler, Video Yardımcı Hakem'in uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Kaleci Mert'in ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiğini tespit eden Meler, siyah-beyazlı kaleciyi doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

45+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzaktan şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarı

61. dakikada sarı-kırmızılı ekibin kazandığı penaltı Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası iptal edildi. Beşiktaş'ın kullandığı kale vuruşunda baskıya giden Torreira, ceza sahasında Hadziahmetovic'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Meler, VAR'ın uyarısıyla yeniden pozisyonu inceledi ve faul olmadığına hükmederek penaltıyı iptal etti.

69. dakikada bir kişi eksik oynayan Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sağdan hızlı gelişen atakta Angelino'dan sıyrılarak ceza sahasına giren ve son çizgiye inen Rosier, pasını geriden gelen Chamberlain'e çıkardı. İngiliz futbolcu, yaptığı tek vuruşla ağları havalandırdı: 1-1.

80. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Mertens'in sağdan kullandığı faulde ön direğe hareketlenen Torreira'nın kafayla vurduğu topa Hadziahmetovic elle müdahale edince Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı kaleci Ersin'in solundan ağlara gönderdi: 2-1.

Mücadele Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Derbide Filistin'e destek

Müsabaka öncesinde iki takım oyuncuları seremoniye Türkiye Futbol Federasyonunun hazırlattığı "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz." pankartıyla çıktı.

Filistin'de vefat edenler anıldı. Oyuncular, siyah bant taktı, İstiklal Marşı'nın okundu.

Bu sırada Beşiktaş taraftarları da "Çarşı savaşa karşı." pankartı açtı.

Bayern Münih maçı öncesi moral buldu

Galatasaray, Beşiktaş karşısında elde ettiği galibiyetle Bayern Münih maçı öncesinde moral buldu.

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Şamipyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında 24 Ekim Salı günü Bayern Münih'i konuk edecek.

Ligde galibiyet serisini 8 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 8 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup etti.

Sahasında bileği bükülemiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 21 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 21 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Son 23 resmi maçında mağlup olmadı

Galatasaray, son 23 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 9, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 17 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Sahasında Beşiktaş'a kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, söz konusu 7 maçta 6 kez mağlup ettiği Beşiktaş ile bir kez de berabere kaldı.

Bu karşılaşmalarda 13 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 4 gol gördü.

Mauro Icardi tarihe geçti

Mauro Icardi, Beşiktaş karşısında kaydettiği gollerle Süper Lig'de Galatasaray forması altında derbilerde en fazla gol atan yabancı futbolcu oldu.

Sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu, 5 kez Beşiktaş, 3 kez Trabzonspor ve 2 kez de Fenerbahçe ağlarını havalandırdı.

Derbi maçlarda 10 kez topu filelerle buluşturan Icardi, 8 golü bulunan Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak, lig tarihinde sarı-kırmızılı formayla en fazla skor üreten yabancı futbolcu unvanına sahip oldu.

Bu arada Galatasaray'ın Süper Lig'de Beşiktaş'a attığı 5 gol de Icardi'nin ayağından geldi.

Icardi, gol sayısını 14'e çıkardı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansını Beşiktaş derbisinde de sergiledi.

Beşiktaş karşısında takımının gollerini atan Arjantinli futbolcu, bu sezon forma giydiği 15 resmi karşılaşmada 14 kez ağları havalandırdı.

Mauro Icardi, Süper Lig maçlarında 10, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakalarında ise 4 kez topu filelere gönderdi.

Gedson Fernandes, 5 maç sonra formasına kavuştu

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, 5 müsabaka sonra sahaya çıktı.

Son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge ile 21 Eylül'de oynanan maçta görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, omzundan ve ayak bileğinden yaşadığı sakatlık gerekçesiyle 4'ü ligde ve 1'i UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere 5 karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmemişti.

Sakatlığını atlatan Mert Günok 3 maç sonra kaledeki yerini alırken, Tayfur Bingöl de siyah-beyazlı formayla bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş taraftarı 1630 gün sonra RAMS Park'ta

Siyah-beyazlı taraftarlar, uzun bir aradan sonra Galatasaray deplasmanında takımlarının yanında yer aldı.

Tüpraş Stadı'ndan otobüslerle toplu halde stada gelen yaklaşık 2400 taraftar, RAMS Park'ta kendileri için ayrılan tribünde takımlarına destek verdi.

Beşiktaş taraftarı, RAMS Park'ta takımlarını son olarak 2018-2019 sezonunun 31. haftasında oynanan derbide desteklemişti. Galatasaray, 5 Mayıs 2019'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.

Aboubakar, "dalya" dedi

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı formayla 100. resmi maç heyecanını Galatasaray derbisinde yaşadı.

"Kara Kartal"da 3. dönemini geçiren 31 yaşındaki santrfor, tüm kulvarlarda çıktığı 99 karşılaşmada 59 gol kaydetti.

Aboubakar, bu süreçte Galatasaray'a karşı bir kez fileleri havalandırdı.

Rashica, eski takımına karşı

Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica, eski takımı Galatasaray karşı ilk maçına çıktı.

Rashica, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği sarı-kırmızılı ekipte Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Beşiktaş derbide sezonun 3. yenilgisini yaşadı

Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, ligde 3. yenilgisini yaşadı.

Bu sonucun ardından siyah-beyazlılar 16 puanda kalırken, Galatasaray 25 puana yükseldi.

Ghezzal direğe takıldı

Beşiktaş karşılaşmadaki ilk tehlikeli pozisyonunu 18. dakikada yaşadı.

Ceza sahası dışı sağ kanattan serbest vuruş kullanan Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği topa hiçbir oyuncu müdahale edemezken, top direkten oyun alanına döndü.

Mert Günok kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü

Sakatlığını atlattıktan sonra ilk maçında Galatasaray karşısına çıkan Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, derbinin 30. dakikasında gördüğü kırmızı kartla müsabakayı tamamlayamadı.

Savunmanın arkasında topla buluşan Icardi'yi karşılaşmak için kalesini terk eden tecrübeli kalecinin ceza sahası dışında topa elle temasının ardından hakem Halil Umut Meler, pozisyonu VAR'da inceledi ve Mert'i kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Bu kart ayrıca Mert'in futbolculuk kariyerindeki ilk kırmızı kart olarak kayıtlara geçti.

Mert'in yerine kaleye Ersin Destanoğlu geçerken, Milot Rashica kenara alındı.

Penaltı kararı VAR'dan döndü

Mücadelenin 61. dakikasında Ersin Destanoğlu'nun kısa düşen pası sonrasında Torreira ile Hadziahmetovic'in meşin yuvarlağı kapma mücadelesinde Galatasaraylı oyuncunun yerde kalmasının ardından hakem penaltı noktasını gösterdi.

Hakem Halil Umut Meler daha sonra pozisyonu VAR'dan inceleyerek penaltı kararını iptal etti.

Hadziahmetovic ikinci pozisyonunda penaltıya neden oldu

Maçın 61. dakikasında yaptığı müdahalede verilen penaltı kararı VAR'la iptal edilen Hadziahmetovic, 80. dakikada penaltıya sebebiyet verdi.

Mertens'in kullandığı serbest vuruş sonrası meşin yuvarlak Torreira ile birlikte kafa topuna yükselen Beşiktaşlı oyuncunun eline temas edince hakem penaltıya hükmetti.

82. dakikada topun başına geçen Icardi, topu ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

Burak Yılmaz ilk derbisini kaybetti

Teknik adamlık kariyerinin ilk derbi maçına çeşitli başarılar elde ettiği Galatasaray karşısında çıkan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz, ilk derbisinden mağlubiyetle ayrıldı.

Maç içinde kenarda oldukça heyecanlı görüntü veren Yılmaz, 65. dakikada sarı kart gördü. Genç teknik adam, yoğun itirazları sonrası Halil Umut Meler tarafından sarı kartla ikaz edildi.

Chamberlain ikinci golünü attı

Derbinin ikinci yarısında Gedson Fernandes'in yerine oyuna dahil olan Alex Oxlade-Chamberlain, siyah-beyazlı kariyerindeki ikinci golünü Galatasaray'a attı.

Oyuna girdikten sonra siyah-beyazlı takımı hücumda etkin hale getiren Chamberlain, 69. dakikada Rosier'in servisinde topu filelerle buluşturarak skoru 1-1'e getirdi.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla ilk golünü ise 2-1 kazandıkları Kayserispor maçında atmıştı.

Beşiktaş'ta 5 futbolcu sarı kart gördü

Beşiktaş takımı derbiyi biri kırmızı kart olmak üzere toplam 7 kartla tamamladı.

Siyah-beyazlı ekipte Amartey, Tayfur Bingöl, Hadziahmetovic, Masuaku ve Rebic'in yanı sıra teknik sorumlu Burak Yılmaz da sarı kart görürken, Mert Günok derbiyi kırmızı kartla noktaladı.