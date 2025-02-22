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Derbinin hakemi Vincic, Süper Lig'deki 136. yabancı hakem olacak

22 Şubat 2025, Cumartesi 13:55
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararıyla Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin idaresine atanan Slavko Vincic, Süper Lig'de görev yapan 136'ncı yabancı hakem olacak.

Türkiye'de profesyonel ligin kurulduğu 1959 ila 1970 yıllarında, 14 farklı ülkeden toplam 135 hakem görev yaptı.

Bu hakemler, 12 sezonda toplam 346 Süper Lig maçında düdük çaldı.

Süper Lig'in ilk yılında sadece final maçları yabancılara açıldı

Süper Lig'in ilk sezonunda takımlar iki grup halinde yarıştı ve grup liderleri, şampiyonluk için iki final maçına çıktı.

Grup maçlarının tamamı Türk hakemlerince yönetilirken, final müsabakaları için yurt dışından hakemler getirildi.

TFF, akabindeki 3 yılda toplamda 15 müsabaka için yabancı hakem atamasına başvurdu.

1962-1963 sezonundan itibaren yabancı hakeme rağbet arttı

Süper Lig'in ilk dört sezonunda toplam 17 maç yabancı hakemlere teslim edilirken, sadece 1962-1963 sezonunda bu sayı 44'e yükseldi.

1963-1964'te yurt dışından sadece 5 hakem getirilse de sonraki sezonlar adeta tsunamiye döndü.

1964-1965'te 36, 1965-1966'da 51, 1966-1967'de 62 ve 1967-1968'de 41 maçta yabancılar düdük çaldı.

1968-1969 yılında rekora imza atan TFF, 63 müsabakayı yerli hakemlere kapattı.

1969-1970 sezonunda 27'ye düşen yabancı hakemlerin yönettiği maç sayısı, 1970-1971 sezonuyla birlikte tamamen bitti ve Türk hakemlerine dönüş yapıldı.

En fazla ithalat Almanya'dan gerçekleşti

Yurt dışından getirilen hakemler içinde en fazla görev alanlar, 108 karşılaşmayla Almanlar oldu.

Almanya'yı 55 müsabakayla Avusturya ve 48 maçla İsviçre takip etti.

Tam 20 bin gün sonra yabancı hakem maç yönetecek

Süper Lig'de en son 24 Mayıs 1970'te yabancı hakem sahne aldı.

Ligin bitimine bir hafta kala Göztepe ile Ankara Demirspor arasında yapılan müsabakada düdük üfleyen Alman Gerd Henning, Türkiye'de maç yöneten en son yabancı hakemdi.

Süper Lig, bu maçtan tam 20 bin gün sonra yabancı hakemlere yeniden kapılarını açacak.

Sloven hakem Slavko Vincic, hafta başında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaklaşık 55 sene sonra bir ilke imza atacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 18'inci kez yabancıya emanet

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan derbiler için daha önce 17 kez yurt dışından hakem getirildi.

1959'dan 1970'e kadar geçen 12 sezonda iki takım toplam 24 kez kozlarını paylaştı.

Bu maçların 7'sini Türk hakemler yönetirken, 17 müsabaka 9 farklı ülkeden hakemlere emanet edildi.

AA

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