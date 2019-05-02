"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Dev randevuda gözler onların üzerinde olacak

02 Mayıs 2019, Perşembe 16:16
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma, aynı zamanda iki takımın golcüleri Mbaye Diagne ve Burak Yılmaz'ın mücadelesine sahne olacak.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 5 Mayıs Pazar günü oynanacak derbi karşılaşmasında her iki takım, golcüleriyle sonuç almaya çalışacak. 

Şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Galatasaray'da gol krallığı yarışında önde olan Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takımda şu ana kadar beklentileri karşılayamasa da derbi mücadelesinde görevini yerine getirmeye çalışacak.

Beşiktaş'ta ise devre arasında transfer edilen ve yaptığı katkıyla siyah-beyazlı ekibin şampiyonluk iddiasını güçlendiren Burak Yılmaz, derbide gol serisini sürdürmek için sahaya çıkacak.

Diagne'nin 28 golü var

Galatasaray'ın Senegalli oyuncusu Diagne, bu sezon 26 lig maçında 28 gol kaydetti.

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa forması giyen Diagne, lacivert-beyazlı formayla çıktığı 17 karşılaşmada 20 kez fileleri havalandırdı.

Senegalli oyuncu, Galatasaray'da ise henüz beklentileri karşılayamadı. Sarı-kırmızılı takımda 9 maçta şans bulan Diagne, 8 kez gol sevinci yaşadı.

Diagne, 28 golün 11'ini penaltı atışlarından buldu. Kasımpaşa'da attığı 20 golün 6'sini penaltından atan Senegalli futbolcu, Galatasaray'da ise 8 golün 5'ini bu şekilde kaydetti. 

Burak Yılmaz, 6 maçtır atıyor

Beşiktaş'ın derbideki en büyük gücü olacak Burak Yılmaz, eski takımı Galatasaray karşısında gol serisini sürdürmeye çalışacak.

Diagne gibi bu sezon iki farklı takımda görev alan Burak, ligin ilk yarısında Trabzonspor formasıyla 7 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez havalandırdı. 33 yaşındaki oyuncu, ikinci devrede formasını giydiği Beşiktaş'ta ise 12 karşılaşmada 11 gol kaydetti.

Burak Yılmaz, özellikle son 6 karşılaşmada gol sevinci yaşamayı başardı. Deneyimli futbolcu, söz konusu 6 karşılaşmada 7 gol attı.

Trabzonspor'da attığı 5 golün ikisini penaltıdan atan Burak, Beşiktaş'ta da 2 golü bu şekilde buldu.

İki takımın diğer golcüleri

Galatasaray, Diagne dışında diğer golcüler Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli ile sonuca gitmeye çalışacak.

Onyekuru 12 gol atarken, Feghouli rakip fileleri 7 kez havalandırdı.

Beşiktaş'ta ise özellikle ikinci yarıdaki performansıyla dikkati çeken Adem Ljajic, 8 kez gol sevinci yaşadı. Ryan Babel'in ayrılmasının ardından orta sahanın solunda görev yapan Güven Yalçın ise 5 kez gol sevinci yaşadı.

AA

Etiketler: süper lig, derbi
Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İmalatta daralma sürüyor

    Tarlada 1 lira, tezgâhta 6 lira

    'Instagram, Facebook ve WhatsApp servislerinde dünya genelinde sorun var'

    Gazzeli balıkçılar uluslararası topluma seslendi

    Yeni Zelanda'dan üzücü haber!

    ''Kızgın demir basın özgürleşirse ifade özgürlüğü sağlanırsa soğur''

    Zarif: İran ABD ile gerginliği artırmak istemiyor'

    ''Devlet ailenin huzur ve refahı için gerekli tedbirleri almakla mükelleftir''

    Çavuşoğlu: ABD ile Henüz her konuda mutabık değiliz mesafe katediliyor

    CHP Genel Başkan Yardımcısı: Seçimin yenilenmesinin hiç kimseye faydası yok

    Adana'da HES yapımı sırasında patlama; 1'i ağır 4 yaralı

    Ramazanda Metabolizmanızı düzeltmeniz için 5 adım

    Mayıs ayında 5 metre kar; Bir aydır uğraşıyorlar

    Şahin: Kıdem Tazminatı hem kamuda hem de özelde işçiyi memnun etmeli

    İmalat PMI Nisan'da geriledi

    Esed İdlib'e saldırıya devam ediyor; 2'si çocuk 1'i kadın 5 ölü

    Maltepe Kadıköy ve Ataşehir için 32 ayrı soruşturma başlatıldı

    İsrail işgal güçleri Batı Şeria'da 17 Filistin'liyi daha gözaltına aldı

    Nisan'da fiyatı en fazla artan havuç oldu

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Malûm şahısla siyaset yoluyla galebe edilmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî: Mahkeme hür ve tarafsız olmalı
    Genel

    Çiftçi ekimden vazgeçince buğday da alarm veriyor
    Süleyman KÖSMENE

    Ramazan’a hazır mıyız?
    Mikail YAPRAK

    Hak ve adalet yerini bulur
    Ahmet BATTAL

    İşaret fişeği mi, izli mermi mi?
    Genel

    Tırtılın kelebeğe dönüşmesi, haşri ispatlıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Belirsizlik zarar veriyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.