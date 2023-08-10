"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

"Dört büyükler"in 23 milyar 340 milyon lira borcu var!

10 Ağustos 2023, Perşembe 12:25
Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da futbol şirketlerinin toplam borcu, 23 milyar 340 milyon liraya ulaştı.

Dört kulüp tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen finansal durum raporlarına göre, 31 Mayıs 2023 itibarıyla en fazla borcu bulunan kulüp Galatasaray oldu.

 

Sarı-kırmızılı kulüpte (Sportif AŞ), dernek ve diğer ilişkili şirketler/taraflar hariç toplam borç, 7,53 milyar lira.

Borç klasmanında ikinci sırada 6,16 milyar lirayla Fenerbahçe (Futbol AŞ) bulunuyor.

Beşiktaş'ın (Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ) borç hanesinde 5,89 milyar lira yazıyor.

Trabzonspor ise (Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ) 3,76 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.

Kulüplerin öz kaynakları negatifte

Dört kulüp toplam 23,34 milyar liralık yükümlülüğe karşın varlıklarını toplamda 15,67 milyar lira şeklinde gösterse de bağımsız denetçilerin raporlarındaki şerh dikkati çekiyor.

Denetçiler; kulüplerin varlık hesaplarında, ilişkili taraftan (Dernek veya bağlı şirketler) ticari olmayan alacakların yer aldığını ancak bu alacakların herhangi bir karşılığının bulunmadığını ve tahsil edilebilirliğine dair kanaat/görüş oluşmadığını belirtiyor.

Bu çerçevede kulüplerin 23,34 milyar liralık borcuna karşılık toplam varlıkları 7,25 milyar lira, öz kaynaklar toplamı ise -16,09 (negatif) milyar lira şeklinde çıkıyor.

2022-23 sezonunun bilançosu: Toplam 3,3 milyar lira zarar

Dört kulüp, geride kalan sezon toplamda 3,3 milyar lira zarar etti.

Bağımsız denetçiler; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un tahsili mümkün görünmeyen ilişkili taraftan alacaklarına faiz işletildiğini, bu faizlerin gelir kalemine kaydedildiğini ancak bunların tahsil edilmediğini belirterek tahsile yönelik görüş/kanaat oluşmadığında birleşiyor.

Galatasaray’ın raporundaysa faize dair böyle bir durum belirtilmiyor.

Denetçilerin görüşüne binaen, 2022-2023 sezonunu Trabzonspor 1 milyar 22 milyon lira, Galatasaray 952,3 milyon lira, Beşiktaş 680 milyon lira ve Fenerbahçe 652,7 milyon lira zararla kapattı.

Fenerbahçe 3,04 milyar lirayla dört büyükler içinde en fazla gelir elde eden kulüp konumunda yer alırken, en fazla harcama yapan kulüp 3,69 milyar lirayla yine sarı-lacivertliler oldu.

Galatasaray sezonu şampiyonlukla noktalasa da en fazla zarara uğrayan ikinci kulüp olmaktan kurtulamadı.

Trabzonspor'un, Beşiktaş'tan daha fazla gelire sahip olmasına rağmen siyah-beyazlıların neredeyse iki katı oranında zarar açıklaması dikkati çekti.

AA

Okunma Sayısı: 337
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    TÜİK: İşsiz sayısı 3 milyon 337 bin kişi oldu

    'Suudi Arabistan-İsrail normalleşmesi konusunda anlaşılan bir çerçeve yok'

    Fransa - Marsilya'da çöp krizi

    Hawaii'deki orman yangınlarında 36 kişi öldü

    "Dört büyükler"in 23 milyar 340 milyon lira borcu var!

    e-Devlet Kapısı kullanıcılarına ''oltalama'' sitelerine karşı uyarı

    Demokrasiye dönülmeden AB süreci ilerlemez

    Adli Tıp intikam duygusuyla hareket ediyor

    Temmuz enflasyonu ücret zammını götürdü

    Yeni nesil ilaçlara ‘kur’ engeli

    Musul verildi, Lozan imzalandı

    57 ile yeni vali atandı

    Şüheda Sadakat dualarla

    İlk 100'de yokuz

    Malatya - Yeşilyurt'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

    Eyüpsultan - Kemerburgaz'da servis otobüsü köprüden düştü: 29 kişi yaralandı

    MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

    İşkur: İşsiz sayısı Temmuzda % 3 arttı

    ‘En sıcak ay’ Temmuz oldu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adli Tıp intikam duygusuyla hareket ediyor
    Genel

    Şüheda Sadakat dualarla
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O dehşetli plan Risale-i Nur’la bozuldu
    Genel

    Musul verildi, Lozan imzalandı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Bilmediğimiz sırlar var!
    Mikail YAPRAK

    Güldüren ve düşündüren hikâyeler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Açık-gizli Lozan görüşmeleri - 4
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Demokrasiye dönülmeden AB süreci ilerlemez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.