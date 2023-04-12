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12 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Dört büyüklerin 'tüm' varlıkları, toplam borçlarının 3’te 1’ine yetiyor

12 Nisan 2023, Çarşamba 10:35
Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor borç batağından kurtulamıyor.

Dört kulübün, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı ilk 9 aylık finansal rapor bildirimlerine göre toplam borç miktarı 22,02 milyar liraya (1,1 milyar avro) ulaştı.

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray borç sıralamasında da ilk sırada yer alıyor. Geçen sezonu 759 milyon lira zararla kapatan ve bu sezon 17 futbolcu transfer eden sarı-kırmızılı kulübün toplam borcu 6,65 milyar lira.

Borç klasmanında ikinci sırada Beşiktaş var. Geçtiğimiz sezonu 1 milyar 26 milyon liralık zararla noktalayan ve sezona 18 yeni transferle başlayan siyah-beyazlı kulübün 6,18 milyar lira yükümlülüğü bulunuyor.

Süper Lig’de son 8 sezondur şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, borç liginde 3. sırada yer alıyor. Geçen sezon 836 milyon zarara uğrayan ve bu sezon 18 futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertli kulübün toplam borcu 5,99 milyar lira.

Geçen sezonu şampiyon olarak noktalasa da 539 milyon liralık zarara engel olamayan ve yeni sezona da 14 yeni oyuncuyla giren Trabzonspor ise 3,2 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.

Dört kulübün tüm varlıkları, toplam borcun 3’te 1’ine yetiyor

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un tüm varlıkları, toplam borcun ancak 3’te 1’ini karşılıyor.

Kulüplerin 22,02 milyarlık borcuna karşılık tüm varlıklar toplamı 7,31 milyar lirada kalıyor. Bu bağlamda kulüplerin öz kaynakları eksi14,71 milyar lirada bulunuyor. Bir başka deyişle kulüpler, elindeki tüm varlıkları (futbolcular, gayrımenkuller vs) nakte çevirse de 14,71 milyar liralık (736 milyon avro) açık veriyor.

Kulüpler kalan 3 ayda da büyük açmazda

Dört kulübün kısa vadeli yükümlülüğü (Mart, nisan, mayıs) toplamda 10,46 milyar lirayken, ilişkili taraflardan (Dernek ve bağlı şirketler) diğer alacaklar hariç dönen varlıklar toplamı (kısa vadeli alacaklar) 3,53 milyar lira. Yani kulüpler, son 3 ayda yaklaşık 7 milyar liralık (347 milyon avro) kaynak sorunuyla karşı karşıya.

AA

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  • Hüseyin İlhan

    12.4.2023 10:48:54

    Sadece borç batağnda 4 büyüklermi,birkaç istisna dışında tüm kulüpler borcun içinde debeleniyor.Bakın kaç takımımızda BELEDİYESPOR ismi var.Kaç takım için kamu arazileri borçlarını kapatması için satıldı,vatandaşa imar izni veirlmeyen arazisne imar verilerek kulüpler kurtarılmaya çalışılsada yine borçlar dağ gibi.NEDEN:Çünküü ülkede soygun düzeni kuranalr tıkııır tıkır her alanda bunu yapıyor.Amma AVRUPA ülkelerinde imtiyazsız,amasız ve sağlam finansman ,-bilanço ,mali disiplini olmayan kulüpleirn gözünün yaşına bakılmıyor.Florya tesisi ,Akaretler ,KADIKÖY,kARPUZKALDIRAN DERKEN KULÜP YÖNETİMİNDEKİ YANDAŞLARA MALI KALDIRMA,PARALARI HAM ETMELERİNE GÖZ YUMULUYOR. Milletin,esnafın ise 10 liralık borcuna 100 liralık takibat yapan iktidarımız var.

Risale-i Nur Külliyatı

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