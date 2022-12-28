Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u 4-1 yendi

Süper Lig'in 16. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 16. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 2-1 önde tamamladı.

6. dakikada Karagümrük öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ozdoev'in ortasında doğrudan kaleye yönelen top ağlara gitti: 1-0

20. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Bakasetas'ın ceza sahası dışına gönderdiği topu Visca, ceza sahasına doldurdu. Arka direkte Maxi Gomez'in kafa ile altıpas önüne çevirdiği meşin yuvarlağı Bartra omzuyla yaptığı vuruşla ağlara yolladı: 1-1

34. dakikada Karagümrük bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Colley'in altıpas önüne gönderdiği topa Borini ayak koydu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

45+3. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Savunmada topu kontrol etmek isterken ayağı kayan Bartra topu Borini'ye kaptırdı. Borini, ceza sahasına girmek isterken Bartra ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk, Bartra'ya kırmızı kartını gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Fatih Karagümrük 2-1 önde tamamladı.

58. dakikada Trabzonspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Fatih Karagümrük ceza yayı içinden Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Batuhan köşeye giden topu kurtardı. Boşta kalan meşin yuvarlağa yakın mesafeden Trezeguet vurdu, Batuhan bir kez daha meşin yuvarlağı önledi. Dönen topa Trezeguet bir kez daha vurdu ama Batuhan bu kez meşin yuvarlağı kornere çeldi.

66. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Abdülkadir'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Batuhan soluna uzanıp topu çeldi. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

67. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye yükseltti. Hızlı gelişen atakta Borini, ceza sahasındaki Ricci'ye havadan pasını gönderdi. Ricci gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara yolladı: 3-1

73. dakikada Fatih Karagümrük 4. gol şansını değerlendiremedi. Borini, Larsen'i çalımlayıp ceza sahasına girdi, sağ ayak içiyle ters köşeye yaptığı vuruşta, direğe çarpan top auta gitti.

80. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında Kouassi ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Ozdoev'in altıpas önüne çevirdiği topa Kouassi vurdu, kaleci Uğurcan ayaklarından sekip yükseklik kazanan meşin yuvarlağı daha sonra kontrol etti.

87. dakikada ev sahibi takım 4. golünü attı. Kouassi, Ricci'den aldığı pasla Trabzonspor ceza sahasında topla buluştu. Kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Kouassi, sağ çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı: 4-1

Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 4-1 kazandı.

Visca hastaneye götürüldü

Karşılaşmanın 49. dakikasında rakibiyle girdiği pozisyonda sol omzundan sakatlanan Edin Visca, saha içinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Visca, Süper Lig'in 2. haftasında bordo-mavili takımın Atakaş Hatayspor ile oynadığı maçta sol kolundaki kırık nedeniyle sahalardan uzun süre ayrı kalmıştı.

"Çok arzuladığımız 3 puanı aldık"

VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Pirlo, "İyi bir takım ruhuyla buraya geldik, maçı kazanmayı da çok istedik. Önceki maçlarda da iyi performanslar sergilememize rağmen istediğimiz sonucu alamamıştık, bugün önemli bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık. Hem yılı galibiyetle kapattık hem de çok arzuladığımız 3 puanı aldık." ifadelerini kullandı.

Pirlo, "Bugün Trabzonspor'da eksik gördüğünüz yönler nelerdi?" sorusuna, "Fenerbahçe'ye karşı çok önemli bir maç oynadılar ve çok önemli bir galibiyet aldılar. O maça çok büyük bir konsantrasyonla çıkacaklarını biliyorduk. O galibiyetten sonra biraz konsantrasyon kaybı yaşayacaklarını düşünüyordum, bu konu üzerine eğildik." yanıtını verdi.

İtalyan teknik adam, ligdeki hedefleri hakkında ise, "Maçı kazanacağımızı hissediyorduk. Antalya kampından gelen pozitif hava ve isteğimiz vardı. Adana Demirspor'a karşı da iyi oynadık ama istediğimiz skoru alamadık. Bugünkü 3 puan sadece 3 puan değil, bu havayı da katlayabileceğimiz bir 3 puan oldu. Gelecek için adım adım bakacağız. Kaliteli bir takımız, neler yapabileceğimizi göreceğiz." şeklinde konuştu.

"Bize hiç yakışmadı"

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, takımının iyi mücadele etmediğini ve şık olmayan bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını söyledi.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, "Dört gün önce çok yüksek enerjide oynayan takımın 4 gün sonra tam tersi siyahla beyaz gibi olması bize hiç yakışmadı. Şık olmadı, bunu sorgulayacağım. Dört gün önce kazandıktan sonra rotasyon yapayım mı yapmayayım mı dedik, yapmayı düşünüyordum ama sonrasında vazgeçip kazanan takımla yüksek enerjiyle devam etmek istedik. Belki de yapmak gerekiyordu. Tepki vermemek, mücadele etmemek benim ve Trabzonspor'un alışık olmadığı bir durum, bu hiç şık olmadı. Bunu sorgulayacağım." dedi.

Maça baskıyla başladıklarını belirten Avcı, şöyle konuştu:

"Baskıyı fırsata çevirme şansımız oluşmuştu. Bunu değerlendiremedik, sonrasında yediğimiz gol ve attığımız gol var. İlk 20 dakikadan sonra devreye girmeyi bekliyorduk. Sonrasında kenar ortayla ikinci golü yedik. Baskıları yaptığımızda oyun kurmada hatalar yaptık, her zaman doğru kullandığımız şeyleri, pasın şiddetini, pasın kalitesini, hareketsizlik, hareket etmeyen ağır oynayan bir durumumuz oluştu. Rakip de ikinci yarıda 10 kişi kaldı, oyunu domine etmemiz gerekti. Rakibi tebrik ediyorum, biz hem performans hem oyun olarak bu kadar oyunun dışında kalamayız. Geçen hafta Türkiye'nin gündemini değiştir, yarışın içine tekrar gir, bugün bu kadar kolay teslim olamayız, Trabzonspor böyle kolay teslim olmaz, ben de olmam. Buna bakacağız. 2022 senesinde birçok kupa ve başarı kazanmış takım, yılbaşı kapanışı bu şekilde yapmamalıydı. Özür diliyoruz taraftarımızdan. Önümüzdeki hafta tekrar devam edeceğiz. Çok mutsuzum, iyi bir yeni sezon girişi olmadı. Bundan ne çıkaracağız ona bakacağız. Taraftarımıza özür diliyoruz."

Edin Visca'nın sakatlığı hakkında da bilgi veren Avcı, "Edin'in, köprücük kemiğinde kırık var. Daha önce kolundaydı, şimdi köprücük kemiğinde. Operasyon olup olmayacağı yarın belli olacak. Bazen oyuncuyu kaybediyorsunuz ona çok üzülüyorsunuz ama bu şekilde maçı kaybetmek de zihinsel olarak beni çok yordu. Edin'e geçmiş olsun diyorum." değerlendirmesinde bulundu.