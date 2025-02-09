Fenerbahçe, Alanya'da da hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

İlk yarı 21. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kanattan Oğuz Aydın'ın ceza sahası yayına çevirdiği topla buluşan Tadic, ara pasla Talisca’yı gördü. Bu futbolcunun vuruşunda top kaleci Yusuf Karagöz'den sekerek Oğuz Aydın'a geldi. Oğuz'un ankaya çıkardığı topu Syzmanski, ağlarla buluşturdu: 0-1. Sarı-lacivertlerde Sebastian Szymanski Fenerbahçe tarihinin ligdeki 4000. golünü kaydetti. 26. dakikada ceza sahası dışından kullandığı faul atışında Talisca'nın vuruşunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı. 27. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj, ceza sahasına ortaladığı topu Richard kafayla kaleye gönderdi. Kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti. 42. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta Kostic'in ceza sahasına yaptığı ortada Talisca, topu kafayla ağlara gönderdi: 0-2. Mücadelenin ilk yarısını Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Öte yandan maç öncesi Alanyaspor ile 400. maçına çıkan Efecan Karaca'ya plaket verildi. İkinci yarı 62. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan topla buluşan Augusto rakiplerini geçerek ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden çıkardığı orta, kale önündeki Hwang'in arkasında kaldı. Rakip takım topu uzaklaştırdı. 67. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan rakip ceza sahasına giren Augusto'nun içeriye gönderdiği topa Richard gelişine vurdu. Defanstan seken meşin yuvarlağa bu sefer de Janvier vurdu. Top sağ üst direğin yanından dışarı çıktı. 77. dakikada sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in ceza sahasına ortaladığı topa Cordova kafayla vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı. 82. dakikada soldan gelişen atakta Augusto'nun ceza sahası çaprazından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci İrfan Can Eğribayat topu kontrol etti. 90+6. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Osayi Samuel rakip ceza sahası içine çıkardığı topu Fred, kaleye gönderdi. Kaleci Yusuf Karagöz iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti. Karşılaşmayı, Fenerbahçe 2-0 kazandı. AA

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