Fenerbahçe'nin hem galibiyet serisi gitti hem de liderliği

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibine 3-2 kaybederek 10 maçlık galibiyet serisini noktaladı, liderliği de Galatasaray'a kaptırdı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti.

İlk yarı

7. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, sağ kanattan Osayi'nin ön direğe yaptığı ortada İrfan Can Kahveci kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

10. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanattan hızla ilerleyen Visca'nın arka direğe yaptığı ortada, Onuachu yakın mesafeden topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1.

43. dakikada Fenerbahçe beraberlik golüne yaklaştı. Sol taraftan kullanılan kornerde savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Zajc'ın gelişine sert şutunda yere de çarpan top az farkla yandan auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

46. dakikada konuk ekip farkı 2'ye yükseltti. Sol kanatta gelişen atakta Visca'nın ceza sahasına yaptığı ortayı savunma kafa ile uzaklaştırdı. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Berat Özdemir'in gelişene sert şutunda meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti: 0-2.

47. dakikada Trabzonspor 3. golünü buldu. Fenerbahçe ceza sahasında topla buluşan Visca, boşa kaçan Abdülkadir'e pasını attı. Abdülkadir'in altı pas önüne çevirdiği topa Pepe gelişine sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.

59. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Tadic, Trabzonspor ceza sahasında Mehmet Can Aydın ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. 61. dakikada penaltı atışını kullanan Tadic, topu ve kaleci Uğurcan'ı farklı köşelere gönderdi: 1-3.

70. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Tadic ile duvar pası yapan Ferdi'nin ceza sahası dışından şutunu kaleci Uğurcan sağına uzanıp kornere çeldi.

76. dakikada Trabzonspor ceza sahası önünde topla buluşan İrfan Can'ın yerden şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

86. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Trabzonspor ceza sahasında Mehmet Can Aydın ile mücadeleye giren Crespo yerde kaldı, hakem Zorbay Küçük penaltı kararını verdi. 87. dakikada Tadic'in kullandığı penaltı atışında top üst direkten geri döndü, boşta kalan topa Tadic bir kez daha vurdu, kaleci Uğurcan'ın çizgi üzerinde kurtardığı topu savunma uzaklaştırdı. Zorbay Küçük, Trabzonsporlu oyuncuların ceza sahasına atıştan önce girdiği gerekçesiyle penaltının tekrar atılmasına karar verdi. 90. dakikada penaltı atışını tekrar kullanan Tadic, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-3.

Karşılaşmayı Trabzonspor 3-2 kazandı.

Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı ligde 26 maç sonra sahasında kaybetti

Süper Lig'in 11. haftasında evinde Trabzonspor'a kaybeden Fenerbahçe, rakibine ligde 26 maç aradan sonra evinde yenilmiş oldu.

Kadıköy'de oynanan son 26 lig maçında rakibine karşı 14 galibiyet ve 12 beraberlik alan sarı-lacivertli takım, 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından rakibine ilk kez yenildi. Fenerbahçe aynı zamanda 26 maç sonra bir lig maçında rakibinden 3 gol yedi.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın gelmesinin ardından ilk kez gol yedi

Nenad Bjelica'nın ardından Trabzonspor'a tekrar dönen Abdullah Avcı, ligde üçüncü maçında Fenerbahçe'ye konuk oldu. Bordo-mavili takım, Avcı yönetimindeki ilk maçında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederken VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılıp 2 maçta kalesini gole kapatmıştı. Trabzonspor, Avcı yönetimindeki üçüncü maçında Fenerbahçe karşısında 3-2 kazanırken ilk kez gol yedi.

Fenerbahçe kalesinde ilk kez 3 gol gördü

Bu sezon ligde ve Avrupa'da üst üste 19 maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında bu seriyi bozarken, ilk kez bir maçta 3 gol yedi.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eleme maçları gruplarda oynadığı 9 maçtan galibiyetle ayrılırken, bu karşılaşmaların 4'ünde kalesini gole kapadı, 5'inde ise meşin yuvarlağı birer kez ağlarından çıkardı.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 10 maçta yalnızca iç sahada oynanan Gaziantep FK, Bitexen Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor maçlarında kalesinde gol gören sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'den 1 gol yerken, diğer 2 maçta ise kalesinde 2'şer gol görmüş ancak bu maçlardan galibiyetle ayrılmıştı.

İsmail Kartal'ın ekibi, Trabzonspor müsabakasında yediği 3 golle, bu sezon en çok gol yediği maçı izletti.

Sarı-lacivertliler ligde ikinci kez geriye düştü

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçlarda ikinci kez ilk golü atamadı. Sarı-lacivertli takım ligin 4. haftasında iç sahada Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederken, bu müsabakada ilk golü kalesinde görmüştü. Adam Buksa'nın 31. dakikada attığı gole ilk yarının uzatma dakikalarında Dzeko'yla karşılık veren Fenerbahçe, daha sonra İrfan Can Kahveci ve Szymanski'nin golleriyle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

İsmail Kartal'ın ekibi Trabzonspor mücadelesinin 10. dakikasında Onuachu'nun kafa golüyle maçta geriye düşerken, bu sezon ligde ikinci kez mağlup duruma düşen taraf oldu. Abdullah Avcı'nın ekibi, ikinci yarıda bulduğu gollerle Fenerbahçe'ye üstünlük kurarken, rakibine de bu sezonki ilk puan kayıplarını yaşattı.

İsmail Yüksek ikinci kez kızardı

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a mağlup olduğu mücadelenin 78. dakikasında İsmail Yüksek ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın 68. dakikasında ilk sarı kartını gören milli futbolcu, 10 dakika sonra ise ikinci sarı karttan takımını 10 kişi bıraktı.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon ikinci kez kırmızı kartla cezalandırıldı. İsmail Yüksek, ligin 3. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanan karşılaşmada da 78. dakikada ilk sarı kartını görüp, 84. dakikada ikinci sarı karttan oyundan atılmıştı.

Fenerbahçe taraftarı, takımı tribünlere çağırdı

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a sahasında 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de tribünler karşılaşmanın ardından takımı alkışladı.

Lige 10'da 10 yaparak başlayan sarı-lacivertliler bu sezon ilk puan kaybını yaşarken, taraftarlar maçın ardından oyuncuların lehine uzun süre tezahüratta bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: Ben bu yenilgiyi beklemiyordum

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başladı.

Trabzonspor maçına iyi hazırlandıklarını vurgulayan Kartal, "Geriden uzun toplarla çıkacaklarını biliyorduk. Maça her zamanki gibi çok iyi başladık, hemen baskı altına aldık rakibi. Bu kadar baskılı oynamamıza rağmen istediğimiz golü bulamadık. İlk yarıda 1 kez kalemize geldiler o da gol oldu. İlk yarıda 22 kez rakip ceza alanında topla buluşmuşuz. İkinci yarıda bazı planlarımız vardı ama planlar devreye girmeden şok 2 gol yedik. Ama oyunu bırakmadık. 10 kişi de kalsak maçı bırakmadık. 2 penaltı golüyle maçı skoru 3-2'ye getirdik ama çeviremedik. Aldığımız bu mağlubiyetin ardından taraftarlarımızın verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Çok üzgünüz, beklemediğimiz anda beklemediğimiz goller oldu. Ben bu yenilgiyi beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

"Fred ve Djiku, Adana Demirspor maçına yetişebilir"

Geniş bir kadroya sahip olduklarını ve her oyuncunun kendileri için değerli olduğunu dile getiren İsmail Kartal, şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman sakatlığa sığınmadık. Fred ve Djiku, Adana Demirspor maçına yetişebilir. Yetişemezse de milli arada Becao hariç hepsi döner. Mağlubiyeti bireysel olarak bir şeye bağlamıyorum. Suçlu varsa başta benim."

Geçen hafta Pendikspor deplasmanında zeminin iyi olduğunu yineleyen ve bu maçın oynanıp bittiğinin altını çizen Kartal, yaşanan sakatlıklarda başka bir şey aramamak gerektiğini söyledi.

Trabzonspor'un bugün kapanarak uzun toplarla sonuca gittiğini dile getiren Kartal, "Bugün de rakip takımın kapanarak uzun topla sonuca gittiğini gördük. İlerideki oyuncuları güçlü oyuncuydu. Pepe ve Visca'nın çabukluğuyla sonuç almak istediler ve başarılı oldular. Baskılı oynamamıza rağmen net bir pozisyon üretemedik." diyerek sözlerini sürdürdü.

"Oyunumuzun gücü ve kalitesi ligi domine edecek durumda"

Bu sezon çıkılan 19 maçı kazandıklarını ve ligin çok uzun bir maraton olduğunu dile getiren Kartal, şunları söyledi:

"Bugün taraftarımızın önünde kaybetmek bizi üzdü. Bu kadar coşkulu bir ortamda kazansaydık başka bir evreye geçecektik. O eksik, bu eksik diye bakmadan her zamanki oyunumuzu oynadık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Hiçbir zaman suçlu aramadık. Beklemediğimiz anda şok goller yedik. Rakip de bizi durdurarak uzun toplarla sonuç aradı. Bugün yol kazası oldu. Bazen futbol şansı olur, vurulan her top gol olur. Bugün de bunu yaşadık. Çevirmek için mücadele ettik, baskın oynadık, top bizdeydi. Penaltıdan attığımız goller dışında yüzde 100 net olmasa da pozisyonlarımız oldu. Uzun bir maraton var. Oyunumuzun gücü ve kalitesi ligi domine edecek durumda. Ben bundan şüphe duymuyorum ve oyuncularıma da güveniyorum. Ben üzerimde baskı hissetmiyordum. Biz maç maç düşünüyoruz. Beklemediğimiz anlarda beklemediğimiz goller yedik bugün."

Samet ve Oosterwolde'nin performansıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Alışılagelmiş oyuncular sakatlanınca o bölgeyi oynayabilecek isimlerle doldurmalısınız. Samet ve Oosterwolde'yi bu bölgede oynattık. Biz bunlara sığınmıyoruz ve oyuncularımızın hepsine güveniyoruz. Artık önümüzdeki maçlara bakıyoruz."

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: Ligde 26 sene sonra burada kazanmak önemli

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı, "Hafta başında itibaren tamamen kazanma odaklı bir oyun planı üzerinde çalışarak geldik. Özellikle Fenerbahçe'nin kendi sahasında oyunun büyük bölümünde baskı yapmak isteyeceğini biliyorduk, biz bu baskıdan nasıl çıkarız, az temaslı oyunu nasıl oynarız diye çalıştık. İlk golde oyunu dalgalandırdık, sonra Edin'in ters taraftan yaptığı ortayla gol geldi. Sonra ikinci gol geldi ama faul gerekçesiyle iptal edildi. Onuachu faul yaptıysa, bizim yediğimiz penaltıda aynı yerde Mehmet Can'ın çekilen formasıyla arasındaki farkı bilmiyorum. Akan oyunda pek gol yemiyoruz, penaltıdan yedik, pozisyon vermiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kazanmak için gelmiştik. Bugün sadece bir maç kazandık ama uzun süre burada kazanmamıştık. Özel bir maç kazandık." diye konuşan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim gelişimimizi hızlandıracak bir maç kazandık. Kalitemizi arttırmamız gerekiyor, Trabzonspor'un nasıl bir oyun felsefesi içinde olmak istediğini çok iyi biliyorum. Sadece bir maç kazandık, oyuncularımı tebrik ediyorum. Hafta başından itibaren buna çok inanıyorduk, finalleri yapabilseydik, belki oyunu daha önce koparabilirdik. Kazandık, mutluyuz, cuma akşamı bir maç var, çalışmaya devam edeceğiz. Samet adına üzüldüm, son iki maçta milli takımın oynayan stoperidir, Avrupa Şampiyonası'na giden takımın oyuncusudur. Bu oyuncularımıza sahip çıkarsak çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Onun adına üzüldüm."

Avcı, ikinci yarıda oyuncularından daha şiddetli baskı yapmalarını istediğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Baskıyı daha şiddetli istedim ikinci yarıda. İki ve üçüncü golün gelmesi, böyle bir duruma düşmediği için kolay değil ama seyircisi de destek verdi. Ligde 26 sene sonra burada kazanmak önemli. Bekleyerek değil, baskılı oyunla kazandık. Daha iyi olmamız gerekiyor. 26 yıl sonra olması güzel. Dünyadaki bütün Trabzonspor taraftarının ne kadar mutlu olduğunu çok net biliyorum. Onlarla güzel mutluluklar yaşadım, hem onlar hem de Sayın Başkan Ertuğrul Doğan fedakarlık yapıyor. Galibiyetin büyük bölümünü onlara armağan ediyorum. Sayılara, rekorlar olabiliyor, şu an çok güzel hissettiriyor. Kazanmak çok önemli, gelişimimiz daha hızlı tamamlamamız gerekiyor, yeterli değiliz. Yarıştığımız iki takımın kadro kaliteleri ve ekonomileri çok yüksek. Oyun organizasyonuyla ayakta kalacağız. Sakat oyuncuların gelmesiyle daha iyi olacağız. Takımı daha organize bir oyuna çekmeye çalışıyorum."

Milli takım arasından önce Konya maçını kazanmanın ilk hedefleri olduğunu aktaran Avcı, "Bu akşamın keyfini çıkartıp, Konyaspor maçına hazırlanacağız. O maçı da kazanıp milli takım arasına girip, organizasyonu geliştirmek istiyoruz. Kazandıkça yol haritası nereye gidecek bilmiyorum, eksiklerimiz var, oyun ve oyuncu olarak, bunu en iyi hale getirmeye çalışacağız." diyerek sözlerini tamamlandı.