Fenerbahçe'yi rahatlatan 3 puan

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, 2 maç aradan sonra galibiyet elde etti.

13. dakikada Jimmy Durmaz ile yaptığı verkaç sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Ademi, ceza yayı üzerinden şutunu çekti ancak kaleci Altay topu kornere çeldi.

19. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Mesut Özil'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Koray'ın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top Szalai'ye çarparak Thiam'ın önünde kaldı. Thiam, müsait durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

39. dakikada Mesut ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti. Savunmaya çarpan top altı pas içinde Thiam'ın önünde kaldı. Senegalli oyuncunun şutunda kaleci Aykut topu kornere gönderdi.

53. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Ozan Tufan'ın orta sahadan attığı pasta sağdan topu ceza sahası içine kadar süren Valencia, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şık vuruşla meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 0-2

57. dakikada Bertolacci'nin pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ndao'nun şutunda kaleci Altay topu çeldi.

58. dakikada Biglia'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kendi kalesine yöneldi ancak Altay son anda topu kornere gönderdi.

67. dakikada Fatih Karagümrük farkı 1'e indirdi. Castro'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Borini, arkasındaki rakibe rağmen döndü ve topa sert vurarak ağlarla buluşturdu: 1-2

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Ligde 16. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 51'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Süper Lig'de 7. mağlubiyetini yaşayan Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı.

Thiam, 8. golünü kaydetti

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, bu sezon 8. kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de gol sayısını 6'ya çıkaran Thiam, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 kez ağları havalandırdı.

Ligde Kasımpaşa maçında 2 gol atan Senegalli futbolcu, MKE Ankaragücü, Hes Kablo Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük müsabakalarında da birer kez skor tabelasını değiştirdi. Thiam, bu gollerin hepsini ilk yarıda buldu.

Mame Thiam, kupada ise Sivas Belediyespor karşılaşmasında 2 gole imzasını atmıştı. Öte yandan sarı-lacivertli takım, Thiam'ın gol sevinci yaşadığı tüm maçlardan galip ayrıldı.

Valencia gollerine devam ediyor

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, iki maç üst üste fileleri havalandırmayı başardı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan çeyrek final müsabakasında bir gol kaydeden Valencia, bu maçta da gol sevinci yaşadı.

Valencia, böylece sarı-lacivertli formayla bu sezon gol sayısını 5'e çıkardı. Ekvadorlu oyuncu, bu gollerin 4'ünü ligde, birini ise kupada kaydetti.

Fatih Karagümrük'ün golü VAR'a takıldı

Karşılaşmada Fatih Karagümrük'ün attığı gol, VAR incelemesinin ardından geçersiz sayıldı.

Kırmızı-siyahlı takım, Andrea Bertolacci'nin maçın 75. dakikasında attığı golle beraberliği sağladı. Ancak maçın hakemi Halis Özkahya, VAR odasının uyarısının ardından pozisyonda Artur Sobiech'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Tisserand 5 maç sonra formasına kavuştu

Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, 5 maç sonra forma giydi.

Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta üst adalesinden sakatlanan Tisserand, ligde 4, kupada ise 1 maçta görev yapamamıştı.

Maçın 82. dakikasında Caner Erkin'in yerine oyuna giren Tisserand, böylece 23 gün sonra formasına kavuştu.

"Futbolcularımı gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sakat oyuncuların takıma dönmesiyle daha iyi bir performans sergileyeceklerine inandığını belirtti.

Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden sarı-lacivertli takımda teknik direktör Erol Bulut, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya ilişkin görüşlerini aktaran Bulut, "İki ayrı 45 dakika izlettik. İlk yarıda oyunun kontrolü bizdeydi. Pozisyonlar ürettik ve gol de bulduk. Attığımız ikinci golden sonra biraz yorgunluk belirtileri gösterdik. Bunun nedeni, birkaç gün önce oynanan kupa maçında oyuncularımızın fazla efor sarf etmeleri. Orta sahamızda Ozan Tufan, Sosa ve Mesut Özil yorulduktan sonra direnci kaybettik. Rakip biraz daha üzerimize geldi ve bir gol buldular. Futbolcularımı gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. 3 puan aldığımız için mutluyuz." diye konuştu.

"Tüm sorumluluk bana ait"

Galatasaray ve Medipol Başakşehir maçlarında yaşanan mağlubiyetlerin ardından hakkında eleştiriler yapılması ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun "Hocamızın arkasında duracağız" açıklamasıyla ilgili görüşlerini aktaran 46 yaşındaki teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Kendilerine yaptıkları yorumlardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Burada tüm sorumluluk bana ait. Takımımız zaman zaman belki güzel futbol oynamıyor. Sonuçları aldığımız maçlar oldu. İyi oynadığımız maçlar oldu ve olacak. Üç günde bir maç oynanıyor. Üst üste oynanan maçlar, alışık olmadığımız bir durum. Sakatlıklar oluyor ve onlardan çok çektik, hala da çekiyoruz. Burada beni sevindiren taraf, çok karakterli futbolculara sahip oldum. Sahada her şeyini veren bir oyuncu grubu var. Bundan sonra da üzerine koyarak gideceğimizi düşünüyorum. Sakat oyuncularımız döndüğünde daha farklı bir Fenerbahçe izletmeyi umut ediyoruz. Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci, 2 hafta sonra bizimle olacak gibi gözüküyor. Pelkas, pazartesi bizimle birlikte olacak. Novak'ın dizinde ufak bir sakatlığı var. O da birkaç gün içinde bizimle olacak. Bu takım tam kadro olduğunda herkese daha farklı bir futbol izleteceğimizi düşünüyorum."

"Beni herkes eleştirebilir, futbolcularımızı rahat bıraksınlar"

Takımın karakterli futbolculardan oluştuğunu vurgulayan Erol Bulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beni herkes eleştirebilir, sadece bel altı olmaması gerekiyor. Bu olduğunda olaylar farklı yöne gider. O eleştirileri de aldım ama ağzımı açıp yorum yapmadım. Biz futbolcularımızla birlikte oyunu en iyi şekilde oynamaya çalışıyoruz. Karakterli oyunculara sahibim. İlk 11'i sahaya yanlış sürmüş, yanlış değişiklik yapmış olabilirim. Bütün sorumluluk bana ait, futbolcularımızı rahat bıraksınlar. Onlar ellerinden geleni yapıyorlar."

"Mesut'un performansından memnunum"

Ara transfer döneminde büyük umutlarla kadroya dahil edilen yıldız futbolcu Mesut Özil'in performansıyla ilgili Erol Bulut, şunları kaydetti:

"Mesut 10 aydır sahalardan uzak kaldı. Kupa maçında düşünmediğimiz dakikaların üzerine çıktı. Elinden geleni yaptı. İyi oynadığını düşünüyorum. Bugün de ilk yarıda oyunun gidişatını değiştiren, her zaman topu isteyen ve oyunu yönlendiren futbolcu oldu. İkinci yarıda yorgunluk olunca rakip biraz daha üzerimize geldi. Mesut'un genel performansından memnunum."