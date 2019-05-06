"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Galatarasay son haftalarda şampiyonluğu kimseye bırakmıyor

06 Mayıs 2019, Pazartesi 14:00
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderliğe yükselen Galatasaray, son 3 haftaya önde girdiği sezonlarda şampiyonluğu bırakmıyor.

Galatarasay, Süper Lig'de üç puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonunundan bu yana son 3 haftaya zirvede girdiği tüm sezonlarda mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Galatasaray, 1987-88 sezonundan itibaren bitime 3 hafta kala zirvede yer aldığı 11 sezonunda da şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Sarı-kırmızılılar, son üç haftaya zirvede girdiği 1987-88, 1993-94, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2001-02, 2011-12, 2012-13, 2014-15 ve 2017-18 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Şampiyonlukların 7'si Terim ile kazanıldı

Galatasaray, son üç haftaya önde girerek elde ettiği söz konusu 11 şampiyonluğun 7'sini teknik direktör Fatih Terim yönetiminde kazandı.

Sarı-kırmızılı ekipte dördüncü dönemini geçiren Terim, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-00, 2011-12, 2012-13 ve 2017-18 sezonlarında bitime 3 hafta kala zirvede yer alan takımını şampiyonluğa ulaştırmayı başardı.

İkinci sırada girdiği 4 sezonun 3'ünde şampiyon

Galatasaray, üç puanlı sistemde son 3 haftaya averajla ikinci sırada girdiği 4 sezonun üçünde de rakiplerini geçerek şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1992-1993'te Beşiktaş, 2005-2006 ve 2007-2008 sezonlarında da Fenerbahçe'yi son 3 haftada geçerek, sezon sonunda kupayı havaya kaldırdı.

Galatasaray'ın bitime üç hafta kala averajla ikinci sırada yer aldığı 2000-2001 sezonunda ise lider Fenerbahçe şampiyonluk elde etti.

Kalan 3 maç

Süper Lig'de averajla zirvede yer alan Galatasaray, kalan üç maçında Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı takım, bu 3 müsabakadan da istediği sonuçları alarak son haftalarda bırakmadığı şampiyonluğa bir kez daha ulaşmaya çalışacak.

AA

Etiketler: galatasaray, süper lig
Okunma Sayısı: 92
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ateşkesin ardından Gazze'de son durum?

    'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde sivil ölümler devam ediyor!

    19 milyon yeni kimlik basıldı
    📷

    Altı aylık çalışmayla ortaya çıktı...

    Trump: İsrail'i yüzde 100 destekliyoruz

    Rusya'daki kazada ölü sayısı 41 oldu

    Gazze'de şehit sayısı 24'e, yaralı sayısı da 154'e yükseldi

    Gazze'de ateşkes kararı

    Elleri tetikte nöbet tuttukları üs bölgelerinde ilk sahur...

    Dualar huzur için

    Asgarî ücretliye fitre verilir hale geldi (!)

    Susarak sorunlar çözülmez

    Bereket ayında israftan kaçınmalıyız
    📷

    Yeni Asya Ramazan Sayfası

    Galatasaray averajla liderliğe yükseldi

    Türkiye genelinde ilk teravih namazı kılındı

    Gazze'de şehit sayısı 23'e yükseldi

    Aslan evinde kükredi

    Uçak havadayken alev aldı: 13 ölü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Susarak sorunlar çözülmez
    Cevher İLHAN

    Eğer seçim yenilenecekse...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Toplantının ardından
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasi ile gelip otokrasiye geçmek
    Risale-i Nur'dan

    Oruç şükrün anahtarıdır
    Genel

    Mısıroğlu vefat etti
    M. Said ZEKİ

    Cezaevinde Risale-i Nur’a ihtiyaç var
    Süleyman KÖSMENE

    Şehr-i Ramazan’a merhaba
    📷
    Genel

    Yeni Asya Ramazan Sayfası

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.