Süper Lig'in 31. haftasında oynanan derbi maçta Beşiktaş'ı 2-0 yenen Galatasaray, averajla liderliğe yükseldi.

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

11. dakikada Galatasaray savunmasında paslaşmalar sonrasında top ceza sahası içindeki Fernando'da kaldı. Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı uzaklaştıramayınca baskı yapan Hutchinson topu kaptı. Ancak zamanında kalesini terk eden Muslera yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

23. dakikada soldan gelişen Galatasaray atağında Nagatomo'nun içeri çevirdiği topa altıpas gerisinde Feghouli çok sert vurdu, meşin yuvarlak savunmadaki Caner Erkin'den döndü.

34. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen sarı-kırmızılı takım atağında Feghouli'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Onyekuru, soldan ceza sahasına girdi. Vida'dan sıyrılan Nijeryalı futbolcunun karşı karşıya vuruşunda kaleci Karius'un müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.

36. dakikada Marcao'nun uzun pasında sol kanatta topla buluşan Onyekuru, ceza sahasının köşesinde şutunu çekti. Kaleci Karius, soluna gelen topu önledi. Altıpasa düşen meşin yuvarlak bir Beşiktaşlı futbolcuya çarptıktan sonra Karius'ta kaldı.

38. dakikada Belhanda sağdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Altıpas gerisinde arka direkte yükselen Donk'un kafayla vurduğu top üstten auta gitti.

44. dakikada Galatasaray müsabakada öne geçti. Ev sahibi ekip yarı alanında olan taçta siyah-beyazlı futbolcular atışı kendilerinin kullanacağını düşünerek bir anda duraksadı. Diagne'nin kullandığı atışla hızlı çıkan Galatasaray'da Feghouli, pasını Fernando'ya attı. Ceza sahası yayı içinde kaleci Karius ile karşı karşıya kalan Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı sağından gelen Onyekuru'ya aktardı. Nijeryalı oyuncu, uygun durumda topu ağlara gönderdi: 1-0

55. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta kazanılan taçı Mariano Diagne'ye attı. Bu oyuncunun ara pasında ceza sahası yayının sağında topla buluşarak içeri giren Fernando'nun karşı karşıya vuruşunda top kaleci Karius'tan döndü. Önünde kalan topu yeniden alan Fernando, Alman file bekçisinden sıyrılarak altıpasın sağ köşesinden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0

58. dakikada Mariano'nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Diagne'nin vuruşunda kaleci Karius sağına gelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

60. dakikada soldan ceza sahasına giren Ljajic'in ortasında penaltı noktası üzerinden Vida'nın kafayla vurduğu top altıpas içindekin takım arkadaşından döndü. Pozisyonun devamında Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

62. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lens, Mariano'dan sıyrıldıktan sonra yerden ortasını yaptı. Ön direğe hareketlenen Ljajic'in vurduğu meşin yuvarlağı direk dibindeki kaleci Muslera kornere çeldi.

66. dakikada Onyekuru'nun penaltı noktası civarından uygun durumda şutunda top farklı şekilde üstten auta gitti.

77. dakikada Ljajic'in ceza sahası sol köşesinin hemen dışından doğrudan kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera topun sahibi oldu.

82. dakikada sağdan hızla ceza sahasına giren Lens, yerden pasını penaltı noktası yanındaki Burak Yılmaz'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Muslera soluna gelen meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

Müsabakayı, Galatasaray 2-0 kazandı.

Galatasaray yenilmezlik rekorunu egale etti

Galatasaray, bu skorla sahasındaki yenilmezlik rekorunu egale etti.

Türk Telekom Stadı'ndaki son 35 lig maçını kaybetmeyen sarı-kırmızılı takım, 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada rakiplerine yenilmeme rekoruna ortak oldu.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasında çıktığı 35 maçta mağlup olmadı.

Galatasaray evindeki son 35 lig maçının 30'unu kazanırken, 5'inde berabere kaldı.

En uzun yenilmezlik serisi Trabzonspor'un

Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla Trabzonspor'a ait.

Bordo-mavili ekip, ligde adeta fırtına gibi estiği dönemde 1975-1976 sezonunun 10. haftasından başlayıp 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar süren seride 90 iç saha maçında mağlup olmadı.

İç sahada 2 Kasım 1975'te Altay'a 2-1 kaybeden Trabzonspor, 30 Kasım 1975'te 1-1 biten Bursaspor maçıyla başladığı seride, 1976-1977, 1977-1978, 1978-1979, 1979-1980 ve 1980-1981 sezonlarında Hüseyin Avni Aker Stadı'nda rakiplerine boyun eğmedi. Karadeniz temsilcisi, 1981-1982 sezonunun 9. haftasında, 1 Kasım 1981'de Kocaelispor'a 1-0 yenilerek, seriyi sonlandırdı.

Trabzonspor, bu süre içinde iç sahadaki 90 lig maçından 70'ini kazandı, 20'sinde berabere kaldı.

Galatasaray derbide liderliğe yükseldi

Süper Lig'de puanını 63'e çıkaran Galatasaray, aynı puanda bulunan Medipol Başakşehir'in averajla önüne geçti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Sarı-kırmızılı takım, ayrıca sezonun ilk yarısında deplasmanda 1-0 yenildiği Beşiktaş karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle, olası puan eşitliğinde ikili averajda rakibinin önüne geçti.

Galatasaraylı futbolcular, karşılaşmanın ardından tribünlere giderek, galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı.

21 hafta aradan sonra lider

Galatasaray, Süper Lig'de uzun bir aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde en son 9. haftada liderlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş karşısında elde ettiği galibiyetle 21 hafta aradan sonra zirveye yerleşti.

Yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu müsabakalarda Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Beşiktaş'ı yenerken, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor ile berabere kaldı.

Onyekuru gol sayısını 13 yaptı

Derbi maçta Galatasaray'ın ilk golünü atan Henry Onyekuru, Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını 13'e çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en skorer ismi olan Nijeryalı futbolcu, karşılaşmanın 44. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Müsabakanın 55. dakikasında Galatasaray'ın ikinci golüne imza atan Fernando Reges ise bu sezon ligde ikinci kez ağları havalandırdı.

Belhanda cezalı duruma düştü

Karşılaşmada sarı kart gören Younes Belhanda, cezalı duruma düştü.

Faslı futbolcu, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Penaltı kararı VAR'la iptal edildi

Karşılaşmada Galatasaray lehine verilen penaltı kararı, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi.

Müsabakanın 67. dakikasında sağdan ceza sahasına giren Diagne, Vida'dan sıyrılmak isterken yerde kalınca hakem Bülent Yıldırım penaltı kararı verdi.

Daha sonra VAR odasıyla görüşen Bülent Yıldırım, pozisyonun ofsayt olduğunu belirterek penaltı kararını iptal etti.

Türk Telekom Stadı'nda seyirci rekoru kırıldı

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği derbide seyirci rekoru kırıldı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı 51 bin 578 biletli taraftarın izlediği açıklandı. Bu sayının, Türk Telekom Stadı'nda ulaşılan en yüksek taraftar sayısı olduğu belirtildi.

Orman ve Güneş aleyhine tezahürat

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmanın son bölümünde Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş aleyhine tezahürat yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Fikret Orman paralar nerde" ve "Tiyatrocu Şenol Güneş" diye tezahüratta bulundu.

Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki maçta berabere kalan ve ilk devredeki Beşiktaş karşılaşmasından mağlup ayrılan sarı-kırmızılı takım, siyah-beyazlı ekiple taraftarı önünde yaptığı müsabakayı kazanarak, bu sezon ilk derbi galibiyetine ulaştı.

Galatasaray, ligde yaptığı son 16 derbide de ikinci kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 16 derbide 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.