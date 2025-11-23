Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 1-0 geriden gelerek 3-2 yendi

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği başkent temsilcisini 1-0 geriden gelerek 3-2 yendi.

4. dakikada Kazımcan Karataş'ın sol taraftan kullandığı uzun taçta altıpas çizgisi üzerindeki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

7. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sane, pasını Lemina'ya aktardı. Ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Gabonlu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta çıktı.

11. dakikada Sanchez'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Velho meşin yuvarlağı ayağıyla kornere gönderdi.

20. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol kanadından penaltı noktasına çevirdiği topa Sane, bekletmeden vuruşunu yaptı. Gençlerbirliği savunmasından dönen topa Yusuf Demir dokunmaya çalıştı. Kaleci Velho, meşin yuvarlağı kontrol etti.

Aynı dakikada kalesini terk eden Günay'ın hatalı pasında ceza yayı gerisinden topla buluşan Niang bekletmeden vuruşunu yaptı. Abdülkerim Bardakcı, bu şuta penaltı noktası üzerinde müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

22. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Göktan Gürpüz'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altıpas çizgisi üzerinde topa dokunan Niang ağları havalandırdı.

41. dakikada Dele-Bashiru'nun pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

43. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası civarında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Gençlerbirliği'nden Zuzek'in uzaklaştırmak istediği topa sol çaprazda Icardi'nin dar açıdan yaptığı röveşata vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Misafir ekip, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

51. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Göktan Gürpüz, meşin yuvarlağı Tongya'ya aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Günay topu kurtardı.

55. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası sol kanadında topla buluşan Kazımcan Karataş, bekletmeden meşin yuvarlağı ön direğe doğru çıkardı. Bu noktada bulunan Icardi'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

57. dakikada Galatasaray öne geçti. Sane'nin pasıyla savunmada büyük bir boşluk yakalayan Icardi, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda ceza yayından vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen topu sağ çaprazda önünde bulan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 2-1

60. dakikada Thalisson ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Brezilyalı oyuncu, Abdülkerim Bardakcı'nın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Kazımcan Karataş'a yaptığı sert müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

66. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan yaptığı ortada altıpas içinde topu kontrol eden İlkay, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1

72. dakikada İlkay'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sallai'nin şutunda top yandan auta çıktı.

Aynı dakikada Sane'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Icardi'nin vuruşunda, kaleci Velho gole izin vermedi.

77. dakikada Gençlerbirliği farkı 1'e indirdi. Samed Onur'un sağ kanattan ortasında altıpas çizgisi üzerinde Metehan Mimaroğlu, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2

90+4. dakikada Sallai kırmızı kart gördü. Rakip ceza sahasında Zuzek'e yaptığı müdahale sonrasında hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla saha kenarında pozisyonu izledikten sonra Sallai'yi doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Galatasaray, müsabakayı 3-2 kazandı.

İki maç sonra kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de 2 maçlık kazanamama hasretini sonlandırdı.

Ligde son galibiyetini 10. haftada sahasında Göztepe karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalıp, Kocaelispor'a 1-0 yenildi. Söz konusu 2 mücadelede de gol sevinci yaşayamayan Galatasaray, Gençlerbirliği maçıyla hem gol atamama hem de kazanamama serisini bitirdi.

Derbiye lider gidecek

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbiye lider çıkacak.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde lider giren sarı-kırmızılı ekip, zorlanmasına rağmen 3 puan alarak koltuğunu korumayı garantiledi. Rakibi Fenerbahçe'nin yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile maçını bekleyecek Galatasaray'ın 1 Aralık Pazartesi günü Ülker Stadı'nda yapılacak derbiye lider gitmesi kesinleşti.

Sahasındaki son 33 maçı kaybetmedi

Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 33 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.

İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 33 resmi maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 24'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 33 resmi müsabakada 24 galibiyet, 9 beraberlik yaşadı.

Gençlerbirliği'ni misafir ettiği son 8 maçı kazandı

Galatasaray, kırmızı-siyahlı takımla sahasında yaptığı son 8 maçtan da 3 puan çıkardı.

Başkent temsilcisine karşı iç sahadaki son yenilgisini 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 maçın tamamını kazandı. Söz konusu maçlarda 28 gol atan Galatasaray, rakibinin 8 golüne engel olamadı.

Icardi 7 gole ulaştı

Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'deki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Bu sezon ligdeki 13. maçına çıkan Icardi, 55. dakikada şık bir gole imza atarak takımı adına 1-1 beraberliği sağladı.

Barış Alper, 12 maç sonra gol sevinci yaşadı

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, 12 resmi maçın ardından fileleri havalandırdı.

Sezona iyi başlayan ve Süper Lig'in ilk 2 haftasında 3 gol atan Barış Alper, sonrasında büyük bir sessizliğe büründü. Ligde 8, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta fileleri havalandıramayan 25 yaşındaki hücum oyuncusu, Gençlerbirliği müsabakasıyla gol hasretini sonlandırdı.

İç sahadaki son Trabzonspor müsabakasında taraftarın ıslıkla tepki gösterdiği Barış Alper, bu kez alkışla oyundan çıktı.

İlkay golle döndü

Uzun bir sakatlık sürecinden dönen İlkay Gündoğan, çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Sarı-kırmızılı formasını son olarak Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim'deki RAMS Başakşehir mücadelesinde terleten İlkay, 35 gün sonra ilk kez Gençlerbirliği karşılaşmasında süre aldı. Mücadelenin 66. dakikasında fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, skoru 3-1'e getirdi.

Daha önce 4. haftadaki Beşiktaş derbisinde fileleri havalandıran İlkay Gündoğan, Galatasaray formasıyla attığı gol sayısını 2'ye çıkardı.

Ligde 20 maç sonra 2 gol yedi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 20 maç aradan sonra kalesinde 2 gol birden gördü.

Son olarak kalesinde 2 golü geçen sezonun 29. haftasında 2-1 kaybettiği Beşiktaş derbisinde gören sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 müsabakada 22 gol atıp, sadece 2 gol yedi.

Bu sezon ise Gençlerbirliği'ne kadar 12 maça çıkan Galatasaray, kalesinde 6 gol gördü. Söz konusu golleri 6 farklı maçta yiyen sarı-kırmızılı takım, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla ilk kez rakibinin 2 golüne engel olamadı.

Barış Alper ve Icardi direği geçemedi

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi'nin kafa vuruşlarında top direğe takıldı.

Maçın 4. dakikasında sarı-kırmızılı ekibin soldan Kazımcan Karataş ile kullandığı taç atışında altıpastaki Barış Alper'in kafayla vurduğu top direkten döndü. İkinci pozisyon ise 43. dakikada yaşandı. Bu kez soldan Barış Alper'in ortasında Icardi kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yine direğe çarparak oyun alanına geldi.

Bu pozisyonlarla bu sezon Galatasaray'ın direkten dönen top sayısı 10'a yükseldi.

Lemina ve Singo sakatlandı

Galatasaray'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina ile Fildişi Sahilli sağ beki Wilfried Singo, sakatlanarak oyundan çıktı.

Müsabakanın 14. dakikasında topsuz alanda kendisini yere bırakan Lemina, oyuna devam edemedi. Tecrübeli futbolcu, 16. dakikada yerini Yusuf Demir'e bıraktı.

Mücadelenin 40. dakikasında sakatlanan Singo'nun yerine ise 40. dakikada sakatlıktan önce değişiklik için kenara gelen Mauro Icardi girdi.

Sallai, Fenerbahçe derbisinde yok

Galatasaray'da kırmızı kart gören Roland Sallai, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yapılacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

Mücadelenin 90+4. dakikasında Gençlerbirliği ceza sahasında Roland Sallai ile Zan Zuzek arasında yaşanan ikili mücadelede hakem Ozan Ergün devam kararı verdi. Pozisyonun sonlanmasının ardından Video Yardımcı Hakem Bülent Birincioğlu'nun uyarısıyla pozisyonu kenardan izleyen Ergün, Sallai'yi ciddi faulden dolayı doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.

Günay'ın hatasında Abdülkerim gole izin vermedi

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç'in yaptığı büyük hatada kaptan Abdülkerim Bardakcı golü önledi.

Davinson Sanchez'in geri pasında altıpas içinde topla buluşan Günay, rakibinin baskısı üzerine topu ceza sahası dışındaki takım arkadaşına aktarmak istedi. Yay gerisinde boşta kalan meşin yuvarlağı alan Mbaye Niang, bekletmeden topu boş kaleye göndermek istedi.

Penaltı noktası üzerinde iyi yer tutan Abdülkerim, topun ağlara gitmesini önleyerek skoru 0-0'da tuttu.

Okan Buruk'tan erken müdahale

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ilk yarısında biri mecburiyetten 2 değişiklik yaptı.

Mücadeledeki ilk değişikliğini 16. dakikada Lemina'nın sakatlanmasıyla yapan Buruk, ikinci değişikliğini ise taktiksel olarak gerçekleştirdi. Buruk, 1-0 geride olan takımının oyunu rakip yarı alana yıkarak baskı kurmasıyla 40. dakikada sakatlanan Wilfried Singo'nun çıkmasının ardından hücuma dönük hamle yaptı ve Mauro Icardi'yi oyuna aldı.

Maç sonu "üçlü"sü Icardi'den

Galatasaray'da klasikleşen maç sonu "üçlü" tezahüratını Mauro Icardi yaptırdı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarın isteği üzerine galibiyet "üçlü"sünü Icardi başlattı.

Ev sahibi takım taraftarları, daha sonra İlkay Gündoğan ve Barış Alper Yılmaz'dan da "üçlü" çektirmesini istedi.

Gençlerbirliği, 30 dakika 10 kişi mücadele etti

Başkent temsilcisi, müsabakanın 3'te 1'lik bölümünü 1 kişi eksik oynadı.

Mücadelenin 32. dakikasında Kazımcan Karataş ile yaşadığı gerginlik sonrasında sarı kart gören Thalisson, 60. dakikada yine Kazımcan'a yaptığı faul sonrasında ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı.

Kırmızı-siyahlı takım, maçın son 30 dakikalık bölümünde 10 kişi mücadele verdi.

Galatasaray taraftarı Onyekuru'yu alkışladı

Ev sahibi takım taraftarları, Gençlerbirliği adına mücadele eden eski futbolcuları Henry Onyekuru'yu alkışladı.

İki farklı dönemde sarı-kırmızılı formayı terleten Onyekuru, başkent temsilcisinde 76. dakikada oyuna girdi. Galatasaray taraftarı, ismi anons edilen Nijeryalı futbolcuyu alkışla karşıladı.

Volkan Demirel: "Ne dediysem yapmaya çalışan bir takım vardı"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 3-2 yenildikleri Galatasaray maçında 3 puan kaybettikleri için üzüldüklerini söyledi.

Demirel, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Genç teknik adam, 1-0 öne geçmelerine rağmen 3-2 mağlup oldukları müsabaka hakkında, "İlk yarı istediğimiz gibi geçen bir oyun oldu. İkinci yarı Tongya'nın arka direkte yakaladığı pozisyon gol olsa farklı bir şey konuşuyorduk. Belki 1 puana üzüldük diye düşünüyorsunuz ama bugün 3 puanı kaybettik diye üzülüyorum. Ne dediysem yapmaya çalışan bir takım vardı. Bence İlkay'ın girişi Galatasaray'ın oyununda çok etkili oldu. Galatasaray'ın kenar ortalarından pozisyona girdiğini biliyorduk. Bize karşı da girdiler. Galatasaray ile oynuyorsunuz, yakaladığınız pozisyonları değerlendirmeniz lazım. İlk yarı istediğimizi yaptık. İkinci yarıdaki pozisyon gol olsa başka bir şey konuşabilirdik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Takımının performansından memnun olduğunu dile getiren Volkan Demirel, "Burada bu şekilde mücadele etmek bile benim için mutluluk verici. Oyuncularımın hepsi çok üzgündü." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk: "Devre arasında kadromuzu güçlendireceğiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 3-2 kazandıkları Gençlerbirliği maçında galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Buruk, RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli maçlar sonrasında sakatlıklar nedeniyle zorlandıklarını aktaran Buruk, "Sakatlıklarla ilgili maç öncesi, 'Buna da şükür. Sahaya çıkacak iyi ilk 11'imiz' demiştim. İlk yarıda 2 sakatlık yaşadık. Özellikle İlkay'a 30-40 dakika süre vermeyi düşünüyorduk. Devre arasında oyuna aldık. Icardi de ailevi nedenlerden dolayı uzun süre bizimle çalışmamıştı. Onu da ikinci yarı düşünüyorduk ama 45 dakikadan fazla oynattık. Bugün kişilerden çok, takım oyunumuz önemliydi. Çok ürettik, pozisyona girdik, rahat da gittik. İlk yarı girmeyen toplarımız vardı. Kalemize gelen ilk top gol oldu. Şans da yanımızda değildi. Ancak hak ettiğimiz bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Uzatma anlarında kırmızı kart gören Roland Sallai ile ilgili konuşan Buruk, "Sallai'yi çıkarmayı düşünüyordum. Elimdeki tek sağ bek oydu. Barış'ın ağrısı daha riskliydi. Torreira, sarı kart sınırındaydı. Böyle olunca onu sahada tuttuk ama kırmızı kart görünce sağ bekteki eksikliğimiz maksimum seviyeye çıktı. Süper Lig maçında oraya bir çözüm bulmamız gerekecek." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, 3-1 öndeyken skorun 3-2'ye gelmesine üzüldüğünü belirterek, "Üzüleceğim tek şey, 3-1 önde ve rakip 10 kişiyken yediğimiz goldü. Rakibi kaleye bile yaklaştırmamamız gerekirdi. Atamadığımız goller oldu ve 2 gol yedik. Gençlerbirliği'ni de tebrik ediyorum. Çok mücadele ettiler. Zaten yükselen bir çizgileri vardı. Bugün oyunun belli bölümlerinde bunu gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.

"Devre arasında kadromuzu güçlendireceğiz"

Okan Buruk, yaklaşan ara transfer döneminde yapacakları hamlelerle kadrolarını güçlendireceklerini söyledi.

Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Mario Lemina, Wilfried Singo'nun sakatlık yaşadığının hatırlatılması üzerine Buruk, şöyle konuştu:

"Kadromuz dar değil. Aldığınız performanslar önem kazanıyor. Bazılarından alırken, bazılarından alamıyorsunuz. Alamadığınız performanslar elinizi zorlaştırıyor. Kazım gibi ekstra bir oyuncu çıktı. Bizim üçüncü sol bekimizdi. İyi çalıştı, bugün ona şans geldi ve iyi değerlendirdi. Onun yanında her bölgede alternatifimiz vardı. Tam kadro olduğumuzda zorlandığımız anlar oldu. Ancak futbolun içinde maalesef bu var. Aynı anda İlkay ve Yunus sakatlandı. Belli pozisyonlarda bu zorlukları çektik. Bugün birçok oyuncumuz sakat. Zorlu bir fikstür oynuyoruz. Sadece bizim maçlarımız değil, oyuncularımız milli takıma gidiyor. Çok fazla milli maç var. Her oyuncumuz milli takımına hizmet etmek için ekstra çaba gösteriyor. Bunu Osimhen'in sakatlığında da gördük. Ancak toparlanacağız. Önemli olan sahaya çıkacak 11'imizin olması. Önümüzdeki iki maça böyle hazırlanacağız. Bu, devre arası için bize de iyi bir örnek oldu. Hangi oyuncularla devam etmeyeceğimize, kaç oyuncu alacağımıza bakacağız. Devre arasında kadromuzu güçlendireceğiz. Sezon başında her mevkide birçok oyuncumuz vardı. Hangisi oynayacak diye bakıyorduk. Hepsinin aynı anda sakatlanacağını ön göremezsiniz. Önümüzde bir şans var. Devre arasında takviyeler yapmaya çalışacağız."

Ekonomik şartlara değinen tecrübeli teknik adam, "Her teknik adam transfer yapılmasını ve kadrosunun en iyi şekilde olmasını ister. İlki süreleri doğru vermek gerekiyor. Diğer yandan bu işin bir de ekonomik yanı var. İnanılmaz bir yaz transfer dönemi geçirdik. Başkanımız elinden gelenin fazlasını yaparak iyi transferler gerçekleştirdi. Çok büyük paralar harcadık. Oyuncu fiyatları da normalin çok üstünde. İçerideki ödemeler ve oyunculara olan sorumluluklarınız var. Hepsini dengeli şekilde götürmeniz gerek. Bu sezon ödeme anlamında her şey yolunda gidiyor. Oyuncuları mutlu etmek çok önemli. Bunun için başkanımız ve yönetimimize teşekkür ediyorum. En iyi dönemlerimizden birini yaşıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Yusuf kafa olarak oynamaya hazır değildi"

Okan Buruk, 16. dakikada girdiği oyundan devre arasında çıkardığı Yusuf Demir'in kafa olarak oynamaya hazır olmadığını söyledi.

Mario Lemina'nın sakatlanmasının ardından yedek kulübesinde bulunan İlkay Gündoğan'ı sakatlıktan yeni çıktığı için riske etmediğini aktaran Buruk, "İlkay için 30-40 dakika planlıyorduk. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günkü maç için bu riski aldım. Yoksa o anda İlkay'ı oyuna almanız gerekir. Bugün Yusuf da kafa olarak oynamaya hazır değildi. Uzun süre oynamamıştı. Devre arasında değiştirmemiz gerekiyordu. Yusuf maça adapte olamadı. İlkay'ın da 45 dakika oynayabileceğini düşündüğüm için devre arasında değişikliği yaptım. Bazen böyle şeyler yaşanabilir. O da bugün süre aldı, oynama şansı yakaladı. Daha iyi değerlendirebilirdi. Uzun süre oynamadığı için hazır değildi ama Kazım gibi hazır olan arkadaşları da vardı." diye konuştu.

"Üretkenlikte sıkıntı yaşamadık"

Buruk, Gençlerbirliği karşısında üretkenlikte sorun yaşamadıklarını dile getirdi.

Milli maç dönüşleri ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçları öncesinin zor olduğunu vurgulayan Buruk, "Üretkenlik anlamında sıkıntı yaşamadık. Rahat rahat pozisyonlara girdik. Gol beklentimiz de 4'ün üzerindeydi. İlk golü atmak her zaman önemlidir. O sizi güvenli bir hale getirir. Rakibimizin beklemediğimiz anda öne geçmesi, bizim bir an önce gol atma telaşı yaşamamıza neden oldu. 3-1 sonrasında rakibi kalemize yaklaştırmamamız gerekirdi ama ikinci gol şansını verdik. Rakip fazla kişiyle gelmeye çalışırsa 4. golü atmalısınız. Büyük takım refleksi budur. Bunu yapamadık. 3-2'den sonra rakibimizi maça ortak ettik, heyecanlandırdık. Bu benim istemediğim şeydi." ifadelerini kullandı.

Dünyada da futbolcuların maç sayısının artmasından dolayı sık sakatlandığını anlatan Buruk, "Çok fazla maç oynanıyor. Milli arada birçok oyuncu sakatlandı. Futbolcular artık her turnuvada, maçta oynayacak robot gibi görülüyor. Teknik direktörler için bu süreçleri yönetmek zor oluyor. Oyuncularımızın milli takımlarda ne yaptığını tam olarak bilemiyoruz. O yüzden milli takım dönüşleri zor oluyor. Bu dönemde de onu yaşıyoruz. Son 4 senede çok fazla sakatlık yaşayan bir takım değiliz. Diğer takımlara göre daha az sakatlık yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, kalede Uğurcan Çakır'ın yedeğe çekilip Günay Güvenç'i oynatmasıyla ilgili, "Günay, bu sezona çok iyi başlamıştı, iyi maçlar oynadı. Geçen senelerde de bu rotasyonları yapmıştık. Kendi sahamızda oynadığımız, favori olduğumuz maçta hazır tutmamız gereken Günay'ın da oynaması gerekiyordu. Günay'a çok güveniyoruz. Bu maçın doğru an olduğunu düşündük. Gollerde yapacağı bir şey yoktu. Rotasyon nedenimiz, Uğurcan'ın 3 gün sonra maça çıkacak olması. Günay'dan hem saha içinde hem de saha dışında çok memnunuz. Oynamayı hak ediyor. Bundan sonra da yine Günay ile başlayacağımız maçlar olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Abdullah Kavukcu: "VAR'a atanan hakemlerin daha dikkatli olması gerekiyor"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, müsabakalarda VAR'a atanan hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Ortamı germek istemediklerini aktaran Kavukcu, "Her zaman hakkımızı korumak için konuşuyoruz. Taraftarımız bundan emin olsun. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 'Hakemler hata yapabilir ama VAR yapamaz' demişti. Bunun için İbrahim Başkana sonsuz güvenim var. Bu konuyla ilgili gerekli incelemeler yapılmalı. Sallai'nin pozisyonunda çocuğun ayağı kırılabilirdi. O pozisyon sonrasında aynı hakem daha önce farklı statta aynı pozisyona farklı karar vermiştir. Bu konuyla ilgili gerekli adımların atılması lazım. Biz, ortamı germek istemiyoruz. VAR'ın da olaylara farklı şekilde bakması lazım. Maç içinde ortam geriliyor." ifadelerini kullandı.

Kavukcu, maç içerisinde Spor Şube polisleriyle arasında geçen olaya değinerek, "Orada gerginlik olmadı. Biz, Spor Şube veya polisimizle gerginlik yaşamayız. Maç içerisinde gergin konuşmalar olabilir. Biz de onlara bağlı vatandaşız. Herhangi bir sorun yok." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ettiklerini belirten Kavukcu, "Şampiyonlar Ligi'nde de hakemler buraya geliyor. O maçların sonunda konuşmadık. Bir gün onları tartışmadık. Ben, Türk hakemlerine güveniyorum. Bu ortamda bunları konuşmak istemiyorum. VAR'a atanan hakemlerin daha dikkatli olması, Fenerbahçe maçı için de doğru hakemlerin seçilmesi gerekiyor. Emek harcıyoruz. İbrahim Başkanın 'Hakemler hata yapabilir ama VAR hakemi hata yapamaz.' cümlesine dikkat çekmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.