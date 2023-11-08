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8 KASIM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Galatasaray zorlu Bayern Münih deplasmanında

08 Kasım 2023, Çarşamba 12:10
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 312. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 311 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 116 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 83 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 419 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 460 gole engel olamadı.

Son 21 Avrupa maçında sadece 2 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 21 müsabakada sadece 2 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 2'si de "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 20 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 8 beraberlik alırken 2 mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında İspanya temsilcisi Barcelona ve bu sezon grupta Bayern Münih karşısında yaşadı.

Son yıllardaki Şampiyonlar Ligi karnesi

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde bundan önce mücadele ettiği son 4 gruptan çıkma başarısı gösteremedi.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 29 mücadelede 3 galibiyet alabilen Galatasaray, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşadı.

"Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 119 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 29'unu kazanırken, 30 beraberlik ve 60 yenilgi gördü.

Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise 35 mücadelede 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

Avrupa kupalarında Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Organizasyon                                        O   G B  M  A   Y

Şampiyon Kulüpler Kupası                     35  12 8  15 42  53

UEFA Şampiyonlar Ligi                          119  29 30 60 118 204

UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri           32   22   7  3   73  34

Kupa Galipleri Kupası                            32 12 7 13 42 55

UEFA Kupası ve Avrupa Ligi                  92 36 31 25 142 113

UEFA Süper Kupa                                 1 1 - - 2 1

Toplam                                                   311 112 83 116 419 460

AA

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