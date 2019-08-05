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5 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Gökhan gönül elinden ameliyat oldu

05 Ağustos 2019, Pazartesi 18:39
Beşiktaş Futbol Takımı'nda el 4. tarak kemiği kırılan Gökhan Gönül, ameliyat edildi.

Beşiktaş Futbol Takımı'nda el 4. tarak kemiği kırılan Gökhan Gönül, ameliyat edildi.

Siyahlı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sağ elinden sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül, Acıbadem Fulya Hastanesinde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından başarılı bir operasyonla ameliyat edildi. Beşiktaş ailesi olarak futbolcumuz Gökhan Gönül'e geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

34 yaşındaki sağ bekin, koruyucu özel bir alçı yardımıyla takımla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

AA

Etiketler: Beşiktaş, Gökhan Gönül, futbol, ameliyat
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