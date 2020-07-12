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12 TEMMUZ 2020 PAZAR - YIL: 51

Hatayspor Süper Lig'de

12 Temmuz 2020, Pazar 20:43
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğu ve Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor'da, futbolcular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı.

Adana'da, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki maçın bitiş düdüğüyle bordo-beyazlı ekipte futbolcular ve teknik ekip sahada bir araya geldi.

Hatay ekibi, kenti ilk kez Süper Lig'de temsil edecek olmanının mutluluğunu yaşadı.

Karşılaşmayı protokol tribününden takip eden yöneticiler ve Hatay protokolü de şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.

Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Hatayspor'un Süper Lig'e çıkmayı garantilemesi kentte coşkuyla kutlanıyor.

Bordo-beyazlı taraftarlar maçın bitiminin ardından kentte cadde ve sokakları doldurdu.

Caddelerde konvoy oluşturan taraftarlar, şampiyonluk coşkusuna araçlarının kornalarıyla destek verdi.

Kentte kutlamalar hemen hemen her noktada sürüyor.

AA

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