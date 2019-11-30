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1 ARALIK 2019 PAZAR - YIL: 50

İzmir'de 2-2'lik beraberlik

30 Kasım 2019, Cumartesi 22:00
Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 5. dakikasında sağ kanattan Luiz Gustavo'nun yaptığı ortada ceza alanı içindeki Kruse'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

7. dakikada Göztepe öne geçti. Savunma oyuncularından seken topla ceza alanı dışında buluşan Castro'nun şutunda, direğe de çarpan meşin yuvarlak kaleci Altay'a rağmen ağlarla buluştu: 1-0.

12. dakikada Kruse'nin pasıyla topla buluşan Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından attığı şutta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

36. dakikada sol kanattan Rodrigues'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Türüç'ün, Alpaslan Öztürk'e rağmen yaptığı vuruşta kaleci Beto topu uzaklaştırdı.

39. dakikada sağ korner noktasına yakın noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Berkan Emir'in kaleye gönderdiği topu kaleci Altay son anda kornere çeldi.

40. dakikada Göztepe'nin kullandığı köşe vuruşundan sonra Halil Akbunar'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Alpaslan Öztürk'ün dokunduğu top direğin hemen yanından auta gitti.

44. dakikada sol kanattan Emre Belözoğlu'nun kullandığı köşe atışında ceza alanı içindeki Serdar Aziz, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 eşitlikle bitti.

İkinci yarı

55. dakikada Luiz Gustavo ile mücadele eden Soner Aydoğdu'nun Fenerbahçe ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem Abdulkadir Bitigen, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izledi. Bitigen'in penaltı kararının ardından 58. dakikada atışı kullanan Alpaslan Öztürk'ün şutunda, kaleci Altay topu kurtardı. Aynı dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Moses, topu filelere gönderdi.

Ancak penaltı atışı hakkında VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen Abdulkadir Bitigen, Fenerbahçe'nin golünü iptal etti ve penaltı atışının tekrarına hükmetti. 

63. dakikada penaltı atışını kullanan Alpaslan Öztürk, topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

Bu golden sonra yedek kulübesindeki Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin ile Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Kazak sarı kartla cezalandırıldı.

67. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sol kanattan topla ceza sahasına giren Jerome'un şutunda top yandan dışarı çıktı.

68. dakikada Muric'in kafayla topu aktardığı Rodrigues'in dokunduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2. Hakem Abdulkadir Bitigen pozisyonda ofsayt olabileceği nedeniyle santradan önce VAR incelemesi için bir süre bekledi.

Fenerbahçe'de ilk sarı kartını 57. dakikada gören Luiz Gustavo, 90+1. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı. 

AA

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