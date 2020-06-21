Küçülmeye gitmiyoruz güçlü kadro kuruyoruz

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN, BÜTÜN KUPALARI HEDEFLEDİKLERİNİ BELİRTEREK, “KULÜBÜMÜZ KÜÇÜLMEYE GİTMEYECEK. ÖNÜMÜZDEKİ SENE ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAK BİR KADRO KURACAĞIZ. HERKESİN BUNU ÇOK İYİ ANLAMASINI İSTİYORUM” MESAJINI VERDİ.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor maçını 5-1 kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Son iki maçlarında galip gelemediklerini ve bu galibiyetin takıma moral olduğunu aktaran Sergen Yalçın, bir basın mensubunun alt yapıdan gelen oyuncuların durumuyla ilgili sorusu üzerine, şu cevabı verdi:

"Genç oyuncuları havaya sokmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oyuncular bundan çok etkileniyor. Eskiden bazı arkadaşlarda bunun örneğini çok fazla gördük. Bizim genç oyuncularımız var ve onları kullanıyoruz. Çok fazla havaya sokmayalım bu genç arkadaşları. Daha çok gençler ve önlerinde uzun bir futbol hayatları var. Bırakalım kendilerini ispatlasınlar. Önce oynasınlar ve olmaları gereken yerlere gelsinler. Onlarla ilgili methiyeleri sonra konuşuruz."

SENEYE BÜTÜN KUPALARA ADAYIZ

Sergen Yalçın, gelecek sezon sadece genç oyuncularla oynamayacaklarına belirterek, "Beşiktaş şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracak. Beşiktaş iyi bir kadro kuracak. Önümüzdeki sene bütün kupaları kazanmak için oyuncularımızla birlikte elimizden gelen her şeyi yapacağız. Küçülmeye falan gitmiyoruz. Böyle bir niyetimiz de yok. Genç oyuncularımız var ve kullanmamız gerekenleri kullanacağız. Kullanmamamız gerekenleri de kullanmayacağız. O yüzden lütfen farklı bir algı yapılmasın bizim camiamızla ilgili. Biz önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracağız. Herkesin bunu çok iyi anlamasını istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Victor Ruiz-Erdoğan Kaya değişikliğinin zorunluluktan gerçekleştiğini anlatan Yalçın, "Ruiz, adalesinde bir problem olduğunu bize iletti. Yedek kulübesinde oturan tek stoperimiz Erdoğan'dı. Genç bir oyuncu Erdoğan ve onu kullandık. Bu şunu gösteriyor, genç oyuncularımıza da tecrübeli oyuncularımıza da güveniyoruz. Hepsi bizim oyuncumuz. Boateng haftaya yetişir mi bilmiyorum. Aşil tendonunda bir problem var. Pazartesi günü net olarak öğreneceğiz. Vida haftaya yetişecektir. Boateng de herhalde haftaya bizimle birlikte olur." diyerek sözlerini tamamladı.