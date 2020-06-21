"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Küçülmeye gitmiyoruz güçlü kadro kuruyoruz

21 Haziran 2020, Pazar 10:00
BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN, BÜTÜN KUPALARI HEDEFLEDİKLERİNİ BELİRTEREK, “KULÜBÜMÜZ KÜÇÜLMEYE GİTMEYECEK. ÖNÜMÜZDEKİ SENE ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAK BİR KADRO KURACAĞIZ. HERKESİN BUNU ÇOK İYİ ANLAMASINI İSTİYORUM” MESAJINI VERDİ.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor maçını 5-1 kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Son iki maçlarında galip gelemediklerini ve bu galibiyetin takıma moral olduğunu aktaran Sergen Yalçın, bir basın mensubunun alt yapıdan gelen oyuncuların durumuyla ilgili sorusu üzerine, şu cevabı verdi:

"Genç oyuncuları havaya sokmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü oyuncular bundan çok etkileniyor. Eskiden bazı arkadaşlarda bunun örneğini çok fazla gördük. Bizim genç oyuncularımız var ve onları kullanıyoruz. Çok fazla havaya sokmayalım bu genç arkadaşları. Daha çok gençler ve önlerinde uzun bir futbol hayatları var. Bırakalım kendilerini ispatlasınlar. Önce oynasınlar ve olmaları gereken yerlere gelsinler. Onlarla ilgili methiyeleri sonra konuşuruz."

SENEYE BÜTÜN KUPALARA ADAYIZ

Sergen Yalçın, gelecek sezon sadece genç oyuncularla oynamayacaklarına belirterek, "Beşiktaş şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracak. Beşiktaş iyi bir kadro kuracak. Önümüzdeki sene bütün kupaları kazanmak için oyuncularımızla birlikte elimizden gelen her şeyi yapacağız. Küçülmeye falan gitmiyoruz. Böyle bir niyetimiz de yok. Genç oyuncularımız var ve kullanmamız gerekenleri kullanacağız. Kullanmamamız gerekenleri de kullanmayacağız. O yüzden lütfen farklı bir algı yapılmasın bizim camiamızla ilgili. Biz önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuracağız. Herkesin bunu çok iyi anlamasını istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Victor Ruiz-Erdoğan Kaya değişikliğinin zorunluluktan gerçekleştiğini anlatan Yalçın, "Ruiz, adalesinde bir problem olduğunu bize iletti. Yedek kulübesinde oturan tek stoperimiz Erdoğan'dı. Genç bir oyuncu Erdoğan ve onu kullandık. Bu şunu gösteriyor, genç oyuncularımıza da tecrübeli oyuncularımıza da güveniyoruz. Hepsi bizim oyuncumuz. Boateng haftaya yetişir mi bilmiyorum. Aşil tendonunda bir problem var. Pazartesi günü net olarak öğreneceğiz. Vida haftaya yetişecektir. Boateng de herhalde haftaya bizimle birlikte olur." diyerek sözlerini tamamladı.

Okunma Sayısı: 78
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Korona mültecileri de vurdu

    Fenerbahçe, Kasımpaşa'da kayboldu

    Koca, 6 ildeki yoğun bakım hasta sayısını paylaştı

    Suriyeliler belirsizlikten kurtarılsın

    Servis edilen ürünlerden virüs bulaşabiliyor

    Kaç vatandaşa yardım yapıldı?

    Hareketlilik, pandemi ilânından önceki seviyede

    Salgında 5 milyon kişi gelir kaybına uğradı

    Kıdem tazminatında şimdilik geri adım

    Libya: Sisi’nin tehdidini savaş ilanı olarak görüyoruz

    Küresel salgının merkezi ABD'de son durum?

    Yasakların kanunî dayanağı yok

    İngiltere'deki bıçaklı saldırı terör eylemi ilan edildi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanından aşı açıklaması

    Bilim Kurulu Üyesinden uyarı: Eski normale dönmedik

    ABD'den İstanbul'a ilk tarifeli uçuş gerçekleşti

    İran Meclis Başkanından 'ABD ile müzakere' açıklaması

    Dünya genelinde koronavirüse yakalanan kişi sayısı 9 milyona yaklaştı

    'Her huzurevinde bir doktor görev yapacak'

    Suudi Arabistan ve BAE Sisi'ye destek verdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sungur Ağabeyden 45 yıllık bir Yeni Asya mektubu
    Ahmet BATTAL

    Bize yeni bir vicdan lâzım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Davut ŞAHİN

    Tatil yolunda otoban dolandırıcılarına dikkat!
    Risale-i Nur'dan

    Yaz mevsiminde dünya gafleti ziyade hükmeder
    Abdurrahman AYDIN

    Tesadüf ve evrim aynasında tevhid
    Genel

    Avusturyalı Papaz: Kur’an düşmanlığı koronadan tehlikeli
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Ömür boyu sürecek bir şarkısın sen
    Feyzullah ERGÜN

    Beslenmenin ruh sağlığına etkileri (1)
    Adnan NACİR

    Tedbiir, Allahuekber!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.