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8 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Milano derbisi beraberlikle sonuçlandı

08 Kasım 2021, Pazartesi 09:00
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında oynanan Milano derbisinde, Milan konuk ettiği ezeli rakibi Inter ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Milano kentinin iki büyük takımı, derbide kozlarını paylaştı.

Milano'daki San Siro Stadı'ndaki maçı, hakem Daniele Doveri yönetti.

Karşılaşmanın 10. dakikasında, Inter’in gelişen ani hücumunda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Frank Kessie'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Doveri, penaltı noktasını gösterdi.

11. dakikada penaltı atışını gole çeviren Çalhanoğlu, Inter'i derbide eski takımı Milan karşısında 1-0 öne geçirdi.

Milan'dan bu gole cevap gecikmedi. 17. dakikada Sandro Tonali'nin kullandığı serbest vuruşta Interli Stefan De Vrij ters kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi ve Milan maçta yeniden beraberliği sağladı: 1-1.

Inter, 27. dakikada bir penaltı atışı daha kazandı. Ancak Lautaro Martinez'in kullandığı atışta Milan kalecisi Ciprian Tatarusanu, topu kurtararak gole izin vermedi.

İlk yarının son anlarında Inter, yakaladığı gol şanslarını değerlendirmeyince devre arasına 1-1'lik beraberlikle girildi.

İkinci yarıda önce Inter, maçın son anlarında ise Milan tehlikeli gol pozisyonlarına girdi. Ancak müsabakada başka gol olmadı.

Milan ve Inter arasındaki Milano derbisi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve iki takım da 1'er puanla sahadan ayrıldı. Bu sonuçla, Milan puanını 32 yaparken, aynı puanlı lider Napoli’nin averajla gerisinde 2. basamakta yer aldı.

Zirve ile puan farkını eritmek için derbi mücadelesine çıkan ancak amacına ulaşamayan Inter ise 25 puanla 3. sırada yer almaya devam etti.

Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada, 90 dakika forma giydi. Inter'i öne geçiren penaltı golünü atan Çalhanoğlu, bununla Serie A'daki bu sezon 2. golünü atmış oldu.

Napoli bu sezon ilk kez evinde puan kaybetti

Sezona çok iyi bir giriş yapan ve zirvede yer alan Napoli, bu hafta konuk ettiği Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla Napoli, bu sezon ikinci beraberliğini alırken, ilk kez kendi evinde puan kaybı yaşadı.

Bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 32'ye yükselten Napoli, Milan'ın da puan kaybı yaşamasıyla liderlik koltuğunu korudu.

Galatasaray'ın rakibi Lazio, ligde zorlanmadı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakibi Lazio da Serie A'da bu hafta, konuk ettiği Salernitana'yı 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Lazio, bu galibiyetle puanını 21'e çıkardı ve puan tablosunda 5. basamakta yer aldı.

Serie A'nın 12. haftasında bugün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Venezia-Roma: 3-2, Sampdoria-Bologna: 1-2 ve Udinese-Sassuolo: 3-2.

AA

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