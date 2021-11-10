Milli Takım, Cebelitarık ve Karadağ maçlarına hazır

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı maçların hazırlıklarını sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenman öncesinde, teknik direktör Stefan Kuntz saha kenarına getirilen taktik tahtası önünde oyuncularını topladı ve idmanda istediklerini anlattı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Cebelitarık maçının taktik çalışması üzerinde durulduğu belirtildi. Milli futbolcu Abdülkadir Ömür tedbir amaçlı idmanda yer almadı. Dün akşam kampa katılan Barış Alper Yılmaz ise çalışmaya katıldı. Milliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Cebelitarık'ı 13 Kasım'da İstanbul'da ağırlayacak ay-yıldızlılar, Karadağ ile 16 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak. AA

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