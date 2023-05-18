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18 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Real Madrid'i 4-0 yenen Manchester City, Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'in rakibi oldu

18 Mayıs 2023, Perşembe
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Manchester City, Real Madrid'i 4-0 mağlup ederek İstanbul'da oynanacak finalde Inter'in rakibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Manchester City, konuk ettiği Real Madrid'i 4-0 yenerek, İstanbul'daki finalde Inter'in rakibi oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı final rövanşında, ilk maçta 1-1 berabere kalan takımlardan İngiltere temsilcisi Manchester City, İspanya'nın Real Madrid takımını Etihad Stadı'nda ağırladı.

Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yönettiği karşılaşmaya üst üste ataklarla başlayan ev sahibi ekip, Rodri, Jack Grealish, Kevin De Bruyne ve Erling Haaland ile ilk dakikalarda yakaladığı gol pozisyonlarını değerlendiremedi.

Baskısını artıran City'de De Bruyne'ün ara pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Bernardo Silva, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı sağ köşeden ağlarla buluşturarak 23. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Oyuna ortak olmaya çalışan Real Madrid'de ceza saha dışında meşin yuvarlakla buluşan Toni Kroos'un 35. dakikada yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda top, üst direkten döndü.

Manchester City'de ceza sahasına çalımlarla giren İlkay Gündoğan'ın sert şutunda defanstan dönen top, kale önündeki Bernardo Silva'ya yöneldi. Portekizli oyuncu, düzgün bir kafa vuruşuyla kendisinin ve takımının ikinci golüne 37. dakikada imza atarak, ilk yarının skorunu belirledi: 2-0.

Silva, Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Real Madrid'e iki gol atmayı başaran Lionel Messi ve Robert Lewandowski'nin ardından üçüncü oyuncu konumuna geldi.

İkinci devreye daha atak başlayan Real Madrid'de David Alaba'nın 50. dakikadaki kavisli ve sert frikik şutunda, City kalecisi Ederson, şık bir kurtarışa imza atarak topu kornere çeldi.

Kontrataklarla etkili olan City ekibinde İlkay Gündoğan'ın topuk pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Haaland'ın 73. dakikadaki yerden vuruşunda, kaleci Thibaut Courtois'dan dönen meşin yuvarlak, üst direğe çarparak kornere çıktı.

Ataklarını sıklaştıran City'de De Bruyne'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Manuel Akanji'nin kafa vuruşu, Real Madridli savunma oyuncusu Eder Militao'ya çarparak yön değiştirdi ve ağlarla buluştu. Brezilyalı oyuncunun kendi kalesine attığı golle City, rakibi karşısında 3-0 öne geçti.

Son dakikalarda risk alarak çok oyuncuyla hücuma çıkan Real Madrid'in Karim Benzema ve Dani Ceballos ile yakaladığı gol pozisyonlarında kaleci Ederson, başarılı oldu.

City'de oyuna sonradan giren iki oyuncudan Phil Foden'ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Arjantinli Julian Alvarez, teknik bir vuruşa topu 90+1. dakikada filelere gönderdi ve takımının sahadan 4-0 galip ayrılmasını sağladı.

Öte yandan, Real Madrid'i çalıştıran İtalyan Carlo Ancelotti, Alex Ferguson'u geçerek 191 maçla turnuva tarihinde en çok maça çıkan teknik direktör oldu.

14 kupayla Şampiyonlar Ligi tarihinin en başarılı takımı Real Madrid'i eleyen Manchester City, 2021 yılının ardından turnuvada ikinci kez son iki takım arasına kaldı. İngiltere ekibi, İstanbul'da Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı finalde, 10 Haziran Cumartesi günü İtalya ekibi Inter ile karşılaşacak.

AA

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