"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 AĞUSTOS 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Sevilla 6. kez UEFA Kupası'nın sahibi oldu

22 Ağustos 2020, Cumartesi
Sevilla, Inter'i 3-2 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı kupasının sahibi, İspanyol ekibi Sevilla ile İtalya'nın Inter takımı arasındaki maçla belli oldu.

Inter, Almanya'nın Köln kentinde oynanan karşılaşmaya hızlı başladı. 3. dakikada ani gelişen atakta açık alanda topla buluşan Lukaku, geçtiği Diego Carlos tarafından ceza sahasında düşürüldü. Hakem Makkelie bunun üzerine penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Lukaku, 5. dakikada Inter'i 1-0 öne geçirdi.

İtalyan ekibinin üstünlüğü 7 dakika sürdü. Sevilla, Navas'ın sağ kanattan ortasına, De Jong'un ileri doğru atlayarak yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandırıp, skoru eşitledi.

Sevilla, 33. dakikada bir kez daha sahneye çıkan De Jong'un golüyle 2-1 üstünlük yakaladı. Hollandalı futbolcu, serbest vuruştan gelen topu kafa vuruşuyla uzak direğe doğru gönderdi ve ağlarla buluşturdu.

36. dakikada skora yine denge geldi. Brozovic'in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Godin, kafa vuruşuyla Inter'in soyunma odasına 2-2 eşitlikle gitmesini sağladı.

Inter, 65. dakikada önemli bir fırsatı kaçırdı. Barella'nın pasıyla defansın arkasına sarkan Lukaku, karşı karşıya pozisyonda kaleci Bounou'yu geçemedi.

Sevilla'nın 74. dakikada kullandığı serbest vuruşta Diego Carlos, Inter savunmasından dönen topu röveşatayla kaleye göndermeye çalıştı. Lukaku'ya çarpan top ağlarla buluştu ve Sevilla 3-2 öne geçti.

82. dakikada Sevilla ceza sahasında yaşanan karambolde top, Alexis Sanchez'in dokonuşuyla kaleye yöneldi ancak Kounde meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Inter'in çabaları sonuçsuz kaldı ve sahadan 3-2 galip ayrılan Sevilla şampiyon oldu.

Sevilla 6'da 6 yaptı

Turnuvanın en başarılı ekibi Sevilla, çıktığı 6. finalden de kupayla ayrıldı.

İspanyol kulübü, 2006, 2007, 2014, 2015 ve 2016'dan sonra bir kez daha şampiyonluk sevinci yaşadı.

Öte yandan, bu sezon turnuvaki 7. golünü atan Inter'in Belçikalı santrforu Lukaku, üst üste 11. UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında da skor üreterek kendisine ait rekoru geliştirdi.

AA

Okunma Sayısı: 113
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eğitimde kayıp büyük

    Her 100 emekliden 28’i işinden oldu

    Sevilla 6. kez UEFA Kupası'nın sahibi oldu

    Maskeyi nereye takıyoruz?

    Akif Beki: AKP zıddına dönüştü

    Baraj demokrasinin önünde bir engel

    Küresel salgın ne zaman bitebilir?

    Koca: Ağır hasta sayısında yükseliş devam ediyor

    Grönland'da 'rekor erime' gözlemlendi

    Türkiye'nin doğal gaz keşfini Rusya ve Avrasya böyle gördü

    İngiltere ve AB '7 Eylül'e odaklandı

    Basın toplantısında ‘Türkiye düellosu’

    'Kurallara uyulmazsa tüm çalışmalar havaya uçacak'

    En büyük 3. cami Cezayir’de

    Testi pozitif çıktı, düğünde bulundu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildi

    "Müzakerelerde ileriye değil geriye gidiyoruz''

    Kazımi: ABD askerlerinin Irak dışına çıkarılması için anlaştık

    Gökkuşağı mest etti

    Lübnan'a 42 ülkeden yardım ulaştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dehşetli fitneyi söndürmek için
    Ali FERŞADOĞLU

    Sıkıntısız hicret de, hizmet de yok
    Risale-i Nur'dan

    Zemin yüzünde umûmî bir rahmet ve kerem var
    Faruk ÇAKIR

    Çocuklar geleceğimiz değil miydi?
    M. Fahri UTKAN

    İhlâs ve tesanüd ilişkisi
    H. Muharrem OKUR

    Hizmet sahamız genişliyor
    Genel

    Eğitimde kayıp büyük
    Sebahattin YAŞAR

    Gerçek başarı nedir?
    Genel

    Nurdan Katreler
    Osman ZENGİN

    Yeni Hicrî senemiz hayırlı olsun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.