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13 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Spor Bakanı gençlere 10 bin pota sözü verdi

13 Eylül 2019, Cuma 22:51
Gençlerin sosyal medyadan yaptığı basketbol maçı davetini geri çevirmeyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, önce gençlerle bir maç yaptı. Ardından ‘’Yer gösterin pota yapalım’’ anlayışıyla ülke genelinde yapacakları 10 bin pota projesinin müjdesini verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankaralı gençlerin sosyal medyadan yaptığı basketbol maçı davetini geri çevirmedi. Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru’nda gençlerle buluşarak basketbol oynayan Bakan Kasapoğlu, maçın ardından da ‘’Yer gösterin pota yapalım’’ anlayışıyla Türkiye genelinde yapacakları 10 bin pota projesinin müjdesini verdi. Bir süredir gençlerle ve sporcularla beraber olabilmek adına çalışmalarını bakanlığına bağlı spor tesisi ve gençlik merkezlerinde yürüten Bakan Kasapoğlu, bugün de rutin çalışmalarını sürdürmek için bakanlıktaki makamı yerine Ümitköy Spor Kompleksi’ni seçti. Bakan Kasapoğlu, günlük görüşmelerini de kişisel sosyal medya hesabından ‘’Bugün, günlük çalışma programımız için mekan olarak Ümitköy Spor Kompleksimizi seçtik.İnsan odaklı spor politikamız çerçevesinde, gençlerimiz ve sporcularımızla tesislerimizde daha sık beraber olmaya gayret göstereceğiz’’ açıklamasıyla paylaştı ve mesajının sonuna da ‘’#GençlerNeredeBizOrada’’ etiketi ekledi.

 

Yer gösterin pota yapalım

Bakan Kasapoğlu, gençlerin basketbol konusundaki heyecanının kendisini çok memnun ettiğini dile getirerek, tüm Türkiye’ye yeni bir projenin müjdesini verdi. Bakanlık olarak tüm imkanların  gençlerin önüne sererek bu potansiyeli açığa çıkartmak istediklerini  belirten Kasapoğlu, ‘‘Yer gösterin pota yapalım’ anlayışıyla inşallah  10 bin potayı hızlı bir şekilde Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız ve gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması başta olmak üzere basketbolda yıldızları yetiştirmek amacıyla seferberlik başlatarak yeni dev adamları yetiştireceğiz’’ diye konuştu.

 

GENÇLERİN MAÇ DAVETİNİ KIRMADI

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun bu paylaşımına kendisinin de hiç beklemediği bir cevap geldi. Basketbol oynayan gençler, sosyal medyadan Bakan Kasapoğlu’nu, ‘’Sayın Bakanım madem ki #GenclerNeredeBizOrada diyorsunuz, arkadaşlarla Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkurundayız. Sizi basketbol oynamaya bekliyoruz’’ diyerek davet ettiler. Kasapoğlu da geçlerin bu davetine kayıtsız kalmadı ve twitter hesabından ‘’Takımları kurun arkadaşlar, geliyorum’’ cevabını verdi. Daha Anıttepe Yaşam Boyu Koşu Parkuru’na giden ve kendisini davet eden gençlerle kıyasıya bir maç yapan Bakan Kasapoğlu, maç sonrası gençlerle sohbet etti.

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