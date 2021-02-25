Süper Lig'de 27 hafta heyecanı

Haftanın açılış karşılaşmalarında son sıradan kurtulmaya çalışan Gençlerbirliği, son 6 müsabakadan galibiyet çıkaramayan Yeni Malatyaspor'u Eryaman Stadı'nda konuk edecek.

Orta sıralardaki yerini korumaya çalışan İttifak Holding Konyaspor da üst sıralara tırmanmak isteyen Gaziantep'i MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda ağırlayacak. İki müsabakanın da başlama düdüğü saat 16.00'da çalacak. Günün ve haftanın 3. müsabakası ise zirve mücadelesi veren Beşiktaş ile küme düşme hattından çıkmak isteyen Yukatel Denizlispor arasında oynanacak. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Haftanın öne çıkan maçında ise teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son 10 lig mücadelesinde yenilmeyen Trabzonspor, geride kalan hafta kaybederek liderin 3 puan gerisine düşen Fenerbahçe'yi konuk edecek. Medical Park Stadı'nda 28 Şubat Pazar günü oynanacak müsabaka, saat 19.00'da start alacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 27. haftasında yapılacak maçların programı şöyle: Yarın: 16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep 16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor 19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor 27 Şubat Cumartesi: 13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor 13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü 16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor 16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir 19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 28 Şubat Pazar: 16.00 Göztepe-Kasımpaşa 19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe AA

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