Süper Lig'de 5 haftanın programı belli oldu

Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in son 3 haftasındaki müsabakaların aynı gün ve saatte yapılacağını, bu karşılaşmaların programının ise daha sonra açıklanacağını duyurdu.
Açıklamaya göre, ligde 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta maçlarının programı ise şöyle:
35. hafta
16 Nisan Cuma:
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor
16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü
17 Nisan Cumartesi:
13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor
19.00 Göztepe-Galatasaray
18 Nisan Pazar:
16.00 Gaziantep-Kasımpaşa
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
36. hafta
20 Nisan Salı:
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği
16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor
16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe
19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş
21 Nisan Çarşamba:
16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yeni Malatyaspor
19.00 Galatasaray-Trabzonspor
22 Nisan Perşembe:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep
19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir
37. hafta
23 Nisan Cuma:
19.00 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor
24 Nisan Cumartesi:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor
16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük
19.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivaspor
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray
25 Nisan Pazar:
13.30 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü
16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor
16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa
38. hafta
27 Nisan Salı:
16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Atakaş Hatayspor-Gençlerbirliği
19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş
28 Nisan Çarşamba:
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor
16.00 Göztepe-Trabzonspor
19.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor
29 Nisan Perşembe:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir
16.00 Demir Grup Sivasspor-Yeni Malatyaspor
19.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe
39. hafta
1 Mayıs Cumartesi:
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor
2 Mayıs Pazar:
16.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük
19.00 Gençlerbirliği-Galatasaray
3 Mayıs Pazartesi:
16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor
16.00 Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor
16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü
19.00 Gaziantep-Demir Grup Sivasspor
19.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
AA