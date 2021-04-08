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8 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Süper Lig'de 5 haftanın programı belli oldu

08 Nisan 2021, Perşembe 13:47
Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in son 3 haftasındaki müsabakaların aynı gün ve saatte yapılacağını, bu karşılaşmaların programının ise daha sonra açıklanacağını duyurdu.

Açıklamaya göre, ligde 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta maçlarının programı ise şöyle:

35. hafta

16 Nisan Cuma:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor

16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor 

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü

17 Nisan Cumartesi:

13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor

19.00 Göztepe-Galatasaray

18 Nisan Pazar:

16.00 Gaziantep-Kasımpaşa

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe

36. hafta

20 Nisan Salı:

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor

16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe

19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş

21 Nisan Çarşamba:

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yeni Malatyaspor

19.00 Galatasaray-Trabzonspor

22 Nisan Perşembe:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep

19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir

37. hafta

23 Nisan Cuma:

19.00 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor 

19.00 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor 

24 Nisan Cumartesi:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor 

16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük 

19.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivaspor 

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray 

25 Nisan Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü 

16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor

16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 

19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa

38. hafta

27 Nisan Salı:

16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor 

19.00 Atakaş Hatayspor-Gençlerbirliği 

19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş 

28 Nisan Çarşamba:

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor

16.00 Göztepe-Trabzonspor 

19.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor

29 Nisan Perşembe:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir 

16.00 Demir Grup Sivasspor-Yeni Malatyaspor

19.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep 

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe

39. hafta

1 Mayıs Cumartesi:

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe 

19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor

2 Mayıs Pazar:

16.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor 

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük 

19.00 Gençlerbirliği-Galatasaray 

3 Mayıs Pazartesi:

16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor

16.00 Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor 

16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü 

19.00 Gaziantep-Demir Grup Sivasspor 

19.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

AA

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