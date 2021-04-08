Süper Lig'de 5 haftanın programı belli oldu

Süper Lig'de 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in son 3 haftasındaki müsabakaların aynı gün ve saatte yapılacağını, bu karşılaşmaların programının ise daha sonra açıklanacağını duyurdu. Açıklamaya göre, ligde 35, 36, 37, 38 ve 39. hafta maçlarının programı ise şöyle: 35. hafta 16 Nisan Cuma: 16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor 16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor 19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü 17 Nisan Cumartesi: 13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 16.00 Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor 16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor 19.00 Göztepe-Galatasaray 18 Nisan Pazar: 16.00 Gaziantep-Kasımpaşa 19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 36. hafta 20 Nisan Salı: 16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği 16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor 16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe 19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor 19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş 21 Nisan Çarşamba: 16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yeni Malatyaspor 19.00 Galatasaray-Trabzonspor 22 Nisan Perşembe: 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep 19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir 37. hafta 23 Nisan Cuma: 19.00 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor 19.00 Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor 24 Nisan Cumartesi: 13.30 İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor 16.00 Trabzonspor-Fatih Karagümrük 19.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivaspor 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray 25 Nisan Pazar: 13.30 Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü 16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor 16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 19.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa 38. hafta 27 Nisan Salı: 16.00 Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor 19.00 Atakaş Hatayspor-Gençlerbirliği 19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş 28 Nisan Çarşamba: 16.00 Hes Kablo Kayserispor-Yukatel Denizlispor 16.00 Göztepe-Trabzonspor 19.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor 29 Nisan Perşembe: 16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Medipol Başakşehir 16.00 Demir Grup Sivasspor-Yeni Malatyaspor 19.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep 19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe 39. hafta 1 Mayıs Cumartesi: 16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe 19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor 2 Mayıs Pazar: 16.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor 16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fatih Karagümrük 19.00 Gençlerbirliği-Galatasaray 3 Mayıs Pazartesi: 16.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor 16.00 Yeni Malatyaspor-Hes Kablo Kayserispor 16.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü 19.00 Gaziantep-Demir Grup Sivasspor 19.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor AA

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