Süper Lig'e yeni sezonun adı Cemil Usta oldu

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, "Dozer" lakaplı Trabzonspor'un efsane futbolcusu Cemil Usta ismiyle oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Süper Lig 2019-2020 sezonunun Cemil Usta Sezonu olarak oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi. Açıklamada, 2003 yılında hayatını kaybeden A Milli Takımı'ın eski oyuncularından, Trabzonspor'un efsane kaptanı Cemil Usta'nın beyefendi ve alçakgönüllü kişiliği, sorumluluk anlayışı ile bütün futbolseverlerin sevgi ve saygısını kazandığı vurgulandı. Süper Lig, önceki sezonlarda Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan Süleyman Seba (2014-2015), Hasan Doğan (2015-2016), Turgay Şeren (2016-2017), İlhan Cavcav (2017-2018) ve Lefter Küçükandonyadis (2018-2019) gibi unutulmaz isimler anısına düzenlenmişti.

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