Galatasaray Kulübünde dün yapılan seçimde başkanlığa seçilen Dursun Özbek, futbolda 3-4 nokta transfer yapacaklarını ve takımı bozmayı düşünmediklerini söyledi.

Galatasaraylılar Derneği tarafından Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen pilav gününe katılan Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Seçimlerin Galatasaray'da çok keyifli dönemler olduğunu aktaran Özbek, "Seçimler Galatasaray'da bir şölen, bayram niteliğinde geçiyor. Dün de öyle oldu. Yaklaşık 5 bin Galatasaraylı buradaydı. Birbiriyle görüşüp, sohbet edip kaynaşanlar vardı. Bizde seçimin en büyük özelliği bu. Bugün de pilav günümüz. İki tane bayram gününü bir arada yaşıyoruz." diye konuştu.

Seçilmesinin ardından sabah uyandığında ne hissettiğinin sorulması üzerine Özbek, "Galatasaray'a hizmet için geldik. Mutluluk hissettik. Genel kurulun bizi bu göreve layık görmesi de çok önemliydi. Bundan sonra Galatasaray'a olan borcumuzu ödeyeceğiz. Hizmet yaparak Galatasaray'a en büyük faydayı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Salı günü mazbata törenimiz var. Ondan sonra işbaşı yapacağız. Galatasaraylıları mutlu etmek, camiayı layık olduğu yerlere taşımak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, transferle ilgili sorular üzerine, çalışmalara seçimden önce başladıklarını belirterek, "Seçime hazırlanırken bazı çalışmaları yürütüyorduk. Salı günü görevi devraldığımız zaman yeni başlayacak değiliz. Önceden hem finansal hem de futbol ile amatör branşlarda transferlerle ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Biraz hızlı hareket etmek zorundayız. Görevi devraldıktan sonra gerekeni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı takımı bozmayacaklarını aktaran Özbek, "3 veya 4 tane nokta transferimiz var. Takımı bozmayı düşünmüyoruz. Transfer gelişmelerine bağlı olarak bazı kararlar değişebilir ama şu andaki görüşümüz bu." şeklinde görüş belirtti.

Teknik direktör kararıyla ilgili ısrarlı sorular üzerine sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı, "Salı günü önce Sportif AŞ'nin yönetim kurulunu oluşturmamız lazım. Bunu oluşturduktan sonra açıklama gelecektir." dedi.

İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine Özbek, "Görevi devraldıktan sonra elbette ki Torrent ile görüşeceğiz. Kendisi bizim antrenörümüz." diye konuştu.