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30 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Ters vuruşlar 23 kez can yaktı: İşte "futbolcusu en çok kaleyi şaşıran takım"

30 Mayıs 2019, Perşembe 15:00
Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda kaleler 23 kez şaştı.

Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaştığı sezonun ilk devresinde 11, ikinci yarısında ise 12 kez ters vuruşla gol atıldı. Ligde 14 takım kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

"Futbolcusu en çok kaleyi şaşıran takım" ise Beşiktaş oldu. Ters vuruşla atılan 23 golün 3'ünü siyah-beyazlı futbolcular kaydetti. Enzo Roco, Dorukhan Toköz ve Caner Erkin, topu kendi filelerine göndererek taraftarlarını üzdü.

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Antalyaspor, Trabzonspor, Göztepe, Akhisarspor ve Çaykur Rizespor'un ağları kendi oyuncuları tarafından ikişer kez sarsıldı.

Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor, Bursaspor, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve İstikbal Mobilya Kayserispor'dan birer futbolcu da topu şanssız bir şekilde kendi ağlarıyla buluşturdu.

Medipol Başakşehir, Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'un futbolcuları ise kaleleri şaşırmadı.

İki kaleyi de boş geçmediler

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz ve Trabzonspor'un Gana asıllı İtalyan forveti Caleb Ekuban, bir maçta hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol attı.

Bordo-mavili futbolcu Ekuban, sezonun 18. haftasında Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçta biri kendi kalesine olmak üzere 2 dakikada iki gol kaydetti.

Karşılaşmanın 48. dakikasında Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta Ekuban'a çarpan top Trabzonspor fileleriyle buluştu.

Medipol Başakşehir bu golle skoru 3-0 yaparken, Ekuban 49. dakikada bu kez rakip fileleri havalandırarak farkı ikiye indirdi. Karşılaşma, konuk takım Medipol Başakşehir'in 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Dorukhan Toköz ise 19. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçta taraftarlarını önce üzdü, sonra sevindirdi.

Siyah-beyazlı ekibin gelecek vadeden oyuncusu, takım arkadaşı Necip Uysal'ın uzaklaştırmaya çalıştığı topun talihsiz bir şekilde kendisine çarpması sonrası istemeden rakip takımı 1-0 öne geçirdi.

23 yaşındaki milli futbolcu, kendi kalesine attığı golün ardından bu kez topu rakip filelere göndererek taraftarlarını ayağa kaldırdı.

Lukac'tan büyük hata

Süper Lig'in 24. haftasındaki Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor maçında ev sahibi takımın kalecisi Milan Lukac'ın hatası golle sonuçlandı.

Akhisarsporlu Helder Barbosa'nın geri pasında Baiano, Lukac'a baskı yaptı. Bu baskı sonrası büyük bir hata yapan Sırp kaleci, topu uzaklaştırmaya çalışırken kendi ağlarına gönderdi. Lukac bu golün ardından büyük üzüntü yaşadı.

Aytemiz Alanyaspor filelerini havalandıran Zeki Yavru (2) ve Bilal Kısa, Lukac'ın hatasını telafi etti. 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanan Akhisarspor, 8 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Harun topu ayağının altından kaçırdı

Ligde bir başka büyük hata da Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli takımın file bekçisi Harun Tekin'den geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Roman Neustaedter'in geri pasında kaleci Harun Tekin, topu kontrol etmek isterken ayağının altından kaçırdı ve meşin yuvarlak gol çizgisini geçti.

Neustaedter'in kendi kalesine attığı golle 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, maçı çevirmesini bildi. Eljif Elmas, Mathieu Valbuena ve Roberto Soldado’nun golleriyle Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

AA

Etiketler: süper lig
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