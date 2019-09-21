Trabzonspor 15 maçtır kalesinde gol görüyor

Bordo-mavililer, geçen sezonun 28. haftasındaki gol yemediği Bursaspor maçının ardından Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde oynadığı toplam 15 resmi maçta kalesinde gol gördü.

Trabzonspor, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere oynadığı toplam son 15 resmi maçta kalesini gole kapatamadı.

Geçen sezon da savunmada sıkıntı yaşayan ve kadrosuna Arjantinli Gaston Campi ve Portekizli Ivanildo Fernandes gibi 2 stoper oyuncusu daha takviye eden bordo-mavililer, en son geçen sezonun 28. haftasındaki Bursaspor maçında gol yemedi. Trabzonspor, bu maçtan sonra Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çıktığı 15 resmi maçta da kalesinde gol gördü.

Bordo-mavililer, Bursaspor maçından 1-0'lık galibiyetle ayrıldıktan sonra ligde geçen sezon 6, bu sezon da 4 maç olmak üzere toplam 10 karşılaşmada 14 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde de 5 maçta 7 gol olmak üzere 15 resmi maçta 21 gol yedi.