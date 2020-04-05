Transfer ücretleri bütün dünyada düşecek

Türk futbolunun duayen ismi Mustafa Denizli, koronavirüs salgını yüzünden gelirleri düşen kulüplerin 20-25 yıldır astronomik rakamlarla oyuncu alma imkânlarının artık geride kaldığını söyledi.

Türk futbolunun duayen ismi Mustafa Denizli, Sözcü gazetesine futbolun son durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Korona virüsü felaketi sonrası yaşananlara değinen tecrübeli çalıştırıcı, gerçekçi tespitler yaptı. Liglerin seyircisiz olarak oynatılmasını eleştiren Mustafa Denizli, “Avrupa'da alınan bir karardı seyircisiz oynama durumu. Bu ahmakça bir karardı. Biz de ona ayak uydurduk. Niye? ‘İnsanları sadece tribünde bir arada olur' diye düşündük” dedi.

SEYİRCİSİZ OYNAMAK YANLIŞTI

Mustafa Denizli, “Halbuki futbol maçında yakın ilişkiler sadece seyirciler arasında olmaz; soyunma odalarında, koridorlarda, saha içinde de olur. Ortalama 700-800 kişinin yakın temasta görev yaptıkları yerler buraları… UEFA, bu tip kararlar alınırken tek taraflı düşünüyor ve biz de onlara uyduk. Seyircisiz oynama kararının yanlış olduğunu anlamak için bize 1 hafta yetti” derken liglerin tamamlanmasına yönelik önerisini şu sözlerle anlattı:

AĞUSTOS SONU BİTİRİLEBİLİR

“Tıp adamları, virüsün Türkiye'de 8-9 hafta sonra en üst noktaya ulaşacağını söylüyor. Demek ki hazirana kadar sürecek. Eğer bu sezon tamamlanacaksa, ligin 34. haftası ağustos sonunda bitirilebilir ve ara vermeden yeni sezona başlanabilir. Bu sezon sıkıştırılmış takvimle oynanabilir. Kastım şu: Mevcut sezonun son 8 haftası ile yeni sezon bir anlamda birleştirilerek oynanabilir.” “Burada en azından birinci devre maçlar çarşamba-pazar-çarşamba olarak düşünürsek zaten yeterli süreyi hazırlamış oluruz. Ligin ikinci yarısında milli takım için çalışma ve hazırlık süreci yaratmış oluruz çünkü unutmayalım ki 2021'de Avrupa Şampiyonası finalleri oynanacak. 4 haftada 8 maç oynanır ve ligi tamamlarsın. Yeni sezona eylülde başlarsın. 25-28 kişilik kadrolar bu maç periyodunu çok rahat çıkarabilirler. Çok da sıkışık değil bu.” “Şu anda futbolcular tam pasif durumda değil. Bireysel Çalışmalarla fizik durumlarını korumaya çalışıyorlar. Tabii ki tam olmaz bu ama sakatlık riskini de arttırmaz. Yüzde 20-30'la başlayan futbolcular 1 ay içinde yüzde 80'lere 85'lere gelir. Normal lige de böyle başlanıyor. Türkiye Kupası statüsünde değişikliğe gidebilirler. 32 takım olarak düşünülebilir. İkinci yarıda Avrupa'da devam eden takımlar varsa onlar için de Türk futbolu için de zaman kazandırabilir.

SEYİRCİ SAYISI AZALACAK

“Biz sadece saha içinden bahsediyoruz. Bu krizin sosyolojik tarafına hiç girmedik. Futbolun sosyolojisi, ülke sosyal yaşamını belirleyen en önemli unsurlardan biridir; insanların en fazla konuştuğu ve fikir belirttiği. Eve kapanmış ailelelerde ne kadar büyük sorunlar yaşandığını dünya üzerinde görüyoruz. Tüm dünyada ve bizde hayat normale dönünce sosyal yaşamda da aile yaşamında da pozitif değişimler olacak. Bir süre belki ligin başlangıcında bir miktar seyirci azalacağını göreceğiz ama bu da zaman içinde normale dönecektir.” “Artık Türkiye'de, son 20-25 yılda yapılan transferler hayal. O rakamlara bir daha ulaşma şansı yok. En başından beri ‘Altyapıyla uğraşmadın' diye diye şimdi zorla ‘Özüne dön' şekline dönüşerek verilen bir sınav bu. Oyuncu fiyatları sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada düşecek.”

Fatih Hoca normale dönmüş

Yakın dostu Fatih Terim'le görüştüğünü, Göksel Gümüşdağ ve Abdurrahim Albayrak'ı da aradığını söyleyen Mustafa Denizli, “Hepsinin durumu iyi” müjdesini verdi. Denizli, “Fatih Hoca, esprilere başladı bile. Fatih, espri yapıyorsa normale dönmüş demektir. Kendi aramızda yaptığımız konuşmaları yapmaya başladığında, ‘Telefonu kapatıyorum, sen normale dönmüşsün' dedim. Rüştü'ye (Reçber) eşinden ulaşmaya çalıştım. Eşi yoğunluktan geç geri dönüş yaptı. Müjdeli haberi verdi. Hepsi aramıza dönecek. İnsanlar şunu kafasına koymalı: Bu virüs şöhretli-şöhretsiz dinlemiyor. Zengin-fakir ayrımı yapmıyor. ‘Bize bir şey olmaz' diyenler vardı, hepsine bir şey oldu” ifadelerini kullandı.