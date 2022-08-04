Tur için avantaj 3 golle Fenerbahçe'de

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Çekya ekibi Slovacko'yu 3-0 yendi.

İlk Yarı

6. dakikada Lincoln Henrique'nin sol köşeden ortasına Valencia'nın kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti.

7. dakikada ceza alanı sağında topu alan Zajc, çalımlarla penaltısı noktasına kadar geldi. Sarı-lacivertli oyuncunun yerden şutu sonrası meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı çıktı.

17. dakikada Fenerbahçe'nin öne geçti. Rossi'nin sol kanattan ceza sahası içine attığı pasla buluşan Lincoln Henrique, topu penaltı noktası civarında bekleyen Emre Mor ile buluşturdu. Emre Mor'un sağ ayağıyla kalecinin soluna doğru plasesinde top ağlarla buluştu: 1-0

45+1. dakikada sarı-lacivertli ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan çalımlarla ceza sahası sağ önüne gelen Emre Mor, faulle durduruldu. Serbest vuruşu kullanan Lincoln Henrique'nin barajın üzerinden aşırdığı meşin yuvarlak, sol köşeden ağlarla buluştu: 2-0.

Kalan bölümde başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci Yarı

48. dakikada Slovacko 10 kişi kaldı. Hofmann'ın elle müdahalesi sonrası karşılaşmanın hakemi Joao Pinheiro, oyuncuyu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan attı.

58. dakikada ceza sahası önü sol köşede topla buluşan Valencia'nın vuruşunda, top kalecinin ellerinde kaldı.

81. dakikada Fenerbahçe, Lincoln Henrique ile 3. golü buldu. Sağ kanattan Bruma'nın attığı pasla ceza yayı önünde buluşan Lincoln Henrique, sol ayağının içiyle yaptığı sert vuruşta topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 3-0.

Kalan bölümde başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe, Slovacka'yı 3-0 mağlup ederek 11 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı rövanş maçı öncesi tur için önemli bir avantaj elde etti.

Emre Mor'un Fenerbahçe formasıyla ilk golü

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Emre Mor, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük formasıyla gösterdiği performansla göz dolduran 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon ilk 11'de görev aldığı ilk karşılaşmasında golle tanıştı.

Emre, 17. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti.

Lincoln, hem attı hem attırdı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Lincoln Henrique, skora katkısıyla dikkati çekti.

Sarı-lacivertli formayla bir resmi maçta ilk kez 11'de oynayan 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, Slovacko karşısında hem goller attı hem de gol pası verdi.

Lincoln, 17. dakikada Emre Mor'un attığı golün pasını veren isim olurken, 45+1. dakikada attığı şık frikik golüyle takımını 2-0 öne geçirdi. Lincoln, 81. dakikada ise maçın skorunu tayin eden gole imza attı.

Brezilyalı oyuncu, Dinamo Kiev eşleşmesinde her iki maçta da sonradan oyuna dahil olmuştu.

Jesus'un 2. sarı kartı

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, bu sezon 2. sarı kartını gördü.

Sarı-lacivertli takımın başında 3. resmi maçına çıkan Jesus, ilk Dinamo Kiev maçının ardından Slovacko karşısında da sarı kartla uyarıldı.

Jesus, maçın 54. dakikasında hakeme itiraz sebebiyle sarı kart aldı.

Slovacko Teknik Direktörü Martin Svedik: Takımımı övmek isterim, çok iyi şekilde mücadele verdiler

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Svedik, bu maçta her şeyin kendi aleyhlerine geliştiğini belirterek, "İlk 20 dakika boyunca gol yemeden maçı sürdürebilme amacımız vardı ama başaramadık. İlk golden sonra fırsatlar yakaladık. Bazı şanslarımız oldu ama bunları gole çeviremedik. Fenerbahçe'nin gol atması ve ilerleyen dakikalarda gördüğümüz kırmızı kart planı bozdu. Takımımı övmek isterim, çok iyi şekilde mücadele verdiler. Bu maçta Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu. Gollere engel olamadık. Bizim açımızdan zor bir maç oldu ama iyi bir deneyim elde ettik." dedi.

İki takımın futbolcu kalitelerinin maç sonucuna ne kadar etki ettiği yönündeki soruya Svedik, "Tabii ki bizim futbolcularımızın niteliği ve kalitesinin daha ağır basmasını beklemiyordum. Ancak takım ruhuyla iyi bir maç çıkarırız diye düşünüyorduk. Maalesef kazanan taraf olamadık. Sadece futbolcu farkı değil, genel olarak Fenerbahçe ağırlığını koyan taraf oldu." diye konuştu.

İkinci yarıda 10 kişi kalmalarıyla ilgili olarak Çek teknik adam, "Kırmızı kartla alakalı bir yorum yapmak istemem çünkü sarı kartla alakalı pozisyonu yeniden izlemem gerekiyor. Bunun adil bir kart olup olmadığını bilemiyorum ama genel olarak 10 kişi kaldıktan sonra daha çok enerji sarf etmemiz gerekti. Bu da maç stratejimize etki etti." ifadelerini kullandı.

Martin Svedik, oyuncuları hakkında çok konuşmak istemediğini aktararak, "İki gol yedikten sonra daha az oyuncuyla maçı kontrol altında tutmamız gerekirdi. Ama maalesef bunu yapamadık ve bir gol daha yedik. Cumartesi ligimizde buna benzer bir gol kalemizde görmüştük. Yine aynı hata oldu. Önemli olan deneyimlerden ders çıkarmak." değerlendirmesinde bulundu.